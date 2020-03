Yassy Duque: 'El panameño tiene arte, y arte no siempre significa ser tradicional'

Yassy Duque comenzó a ilustrar hace cinco años y hoy tiene su propia marca. Irene Acosta | La Estrella de Panamá

Para la generación 'Y', mejor conocidos como millennials, encontrar el trabajo perfecto que combine sus pasiones con un estilo de vida sostenible por sí mismos puede llevar años, y en algunos casos no llegar en absoluto. La incertidumbre de dedicarse a las artes llevó a Yassibel Duque –mejor conocida como “Yassy” en el ámbito de la ilustración digital– a ralentizar su entrada al emprendimiento. En una conversación con La Estrella de Panamá, la artista gráfica y arquitecta de 28 años nos cuenta cómo es la realidad de una ilustradora panameña en el mercado actual y la importancia de eventos como el MacroFest –que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo en Casco Antiguo– para las artes visuales y los artistas jóvenes independientes.

¿Cómo nació tu amor por las artes y el dibujo?

Cuando tenía 11 años comencé a ver una serie conocida como Sakura Card Captor, me enamoré del estilo de dibujo y pensé “esos dibujos son lindos, yo quiero dibujar así”, por lo que hasta en el colegio dibujaba los personajes, luego comencé a dibujar Anime hasta hace un par de años que empecé a buscar mi propio estilo. Retomé mis dibujos, y el amor por la ilustración me llevó a dibujar en digital y crear mis primeros productos: separadores de personajes de la cultura pop.

Te graduaste como arquitecta, entonces ¿por qué aventurarte a la industria de la ilustración?

Porque pasé un momento “oscuro” donde por dos años no dibujé nada y me dediqué a estudiar arquitectura, solo para darme cuenta de que no era mi pasión. Culminé la carrera, pero llegó un momento en el que mi familia me instó a dibujar otra vez, hasta que mi esposo dijo “¿por qué no te dedicas a esto?”. El apoyo de mi familia me llevó a vender sets de ilustraciones en librerías y tiendas online, lo que resultó en muchas personas solicitando ilustraciones personalizadas y kits más grandes. Ese fue el momento en el que supe que la ilustración era lo que quería hacer para vivir.

Como parte de la industria creativa de Panamá, ¿qué consideras que hace falta para impulsar el mercado nacional artístico?

Considero que hay que empezar a diferenciar lo que se hace en grandes cantidades, de lo que se hace en pequeñas o personalizadas cantidades, ya que en Panamá hay muchos artistas que se dedican a realizar ilustraciones y piezas únicas. Detrás de cada ilustración hay tiempo, dedicación y cariño que, como artistas, esperamos que llegue a los consumidores y sea atractivo para la venta; sin embargo, al conocer a muchos ilustradores como yo, considero que el apoyo nacional es muy importante, la exposición de las obras y que no se degrade el mérito del esfuerzo que toma tanto una pieza pequeña digital como el canva de pintura tradicional.

'Soy Iris y soy sensacional' fue el primer proyecto de ilustración literaria de Yassy. Cedida

¿Dirías que ha mejorado el mercado artístico actual en comparación a años anteriores?

Sí. Ahora veo a muchas personas que se educan en cuanto a arte digital, y otras que están interesadas en comprar los productos de los artistas nacionales. El panameño tiene arte, y arte no siempre significa ser 'tradicional'. Espacios como el Macrofest ayudan a la población a conocer diferentes fronteras del arte visual, las artesanías y el universo de la ilustración, lo que educa el ojo del consumidor y comienza a detectar la calidad de lo que presentamos como creadores.

¿Cuáles son tus referentes en la ilustración?

Desde mis inicios he admirado a la ilustradora chilena Fran Meneses, su estilo simple pero moderno es muy llamativo, e implementé algunas de sus técnicas cuando comencé a dibujar en digital. Igualmente a Beatrice Blue, una ilustradora en digital y en dibujo tradicional, quien aplica lo tradicional de manera magistral y sus texturas han inspirado mi estética, lo que es muy visible en los fondos florales de mis ilustraciones.

Transportándonos a tu trabajo actual, ¿por qué te inspiraste en una línea de 'poder femenino' para tus ilustraciones?

Mi nuevo set de ilustraciones llamado Grl Pwr nació porque considero, y creo firmemente, que el empoderamiento femenino es algo que nace dentro de cada mujer, es la actitud con la que se despiertan y deciden enfrentar un nuevo día o un nuevo reto. Considero que toda mujer necesita recordar diariamente que tiene poder dentro de ella para hacer todo lo que se proponga, a pesar de los obstáculos o “el qué dirán”. En la ilustración lo represento como un estilo de workout, e iba a empezar como una mancuerna, pero me pareció muy común, por lo que migré a un kettle bell, porque representa mayor esfuerzo. 'Grl Pwr' es más que esforzarse, es seguir adelante sin importar el peso de lo que tengas que cargar como mujer.

¿Cuál consideras que es el rol de la mujer en la ilustración?

Más que en la ilustración es en todos los sectores de la industria artística. Pese a que en la ilustración se oyen más nombres de mujeres, sigue existiendo una población masculina importante que se inclina hacia este arte y eso no está mal. El arte te permite expresarte de manera propia, lo que para mí representa la igualdad que buscamos como generación trabajadora. No se es más o menos por ser hombre o mujer en el ámbito artístico, tu trabajo habla de tu carácter.

¿Cómo llegaste al Macrofest 2020?

Es mi primera vez de participación y es emocionante. Llegué por la inscripción web, vi que otros artistas que sigo lo hacían y tomé voluntad para saltar a la oportunidad antes de arrepentirme (risas). Es un excelente espacio para quien busca hacerse notar ante la población.

Las ilustraciones de Yassy se han vendido internacionalmente. Irene Acosta | La Estrella de Panamá

¿El mercadeo digital te ha ayudado a ganar más visibilidad?

Definitivamente. Aprendí viendo videos de otros ilustradores, viendo sus errores y éxitos, además me di cuenta de que es muy importante la plataforma en la que te desarrolles. En mi perspectiva, Instagram –y sus funciones como IGTV– son un gran propulsor para el arte digital, el poder incluir a las personas en las tomas de decisión de algunos productos les hace sentir que son parte de la ilustración y cuando ven el artículo, pueden pensar “yo escogí ese diseño” o “es parte mi aporte” y eso me llena de orgullo como artista.

La calidad del producto es importante, pero vender también, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores en el arte digital?

Todos tenemos nuestro propio estilo y nadie ilustra o dibuja mejor que nadie, es cuestión de práctica, dedicación y mucha pasión para superar los obstáculos. No hay un manual para ser ilustrador o emprendedor, solo ganas de hacer algo diferente y atractivo, que muestre tu identidad. Los sacrificios son necesarios, pero la recompensa lo vale.