La música como herramienta para combatir la ansiedad en cuarentena

Cuando el estrés y la ansiedad han tomado el control del ambiente general de las naciones, prevenir que nuestra mente se agobie durante el aislamiento o las tareas laborales, es una necesidad prioritaria. La música ha sido comprobada por varios expertos como una herramienta para reducir los estímulos negativos en la psiquis humana, carente de efectos secundarios como los tratamientos médicos modernos y dirigida al aumento de la funcionalidad del cerebro.

Más allá del esparcimiento ocasional, la música tiene el poder de relajarnos “a través de un proceso físico por el cual vibraciones de diferente origen se ajustan hasta lograr un mismo ritmo” y estabilizar nuestro ritmo cardiaco (entre 60 a 80 latidos por minuto), además de regular la presión arterial, disminuir el dolor, aumentar la concentración y “mejorar el manejo de la depresión”, según aclara la doctora Lydia Arévalo-Flechas en el sitio web de la organización AARP.

Es esencial conocernos y determinar los ritmos que no nos ayudan a relajarnos o a concentrarnos, ya que no todos los géneros musicales son convenientes al momento de aislarnos del ruido social. Arévalo-Flechas explica que al escoger el género musical, debemos evitar aquellos como el hip hop, rap, rock metálico, cumbia, reguetón o punk, entre otros. Los ritmos entre 90 BPM (beats por minuto) a 190 BPM no son recomendables porque sobrepasan el ritmo cardiaco normal, lo que puede causar un aumento en la intranquilidad o provocar cambios de humor y afectar la estabilidad emocional.

Una mirada a los clásicos

Entonces, ¿qué géneros sí podemos agregar a nuestras playlists de relajación o de tiempo libre? Expertos recomiendan las piezas musicales del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, un giro de la música clásica que ha sido reconocida por más de cuatro décadas como herramienta que permite equilibrar la energía y armonizar cuerpo y mente entre sí, con el conocido 'efecto Mozart'. Una de sus piezas más sugeridas por especialistas es 'Canzonetta Sull'aria' o “sobre la brisa”, un dueto breve del tercer acto en la ópera 'Las bodas de Fígaro', escrito para oboe, fagot y cuerdas.

De igual manera, maestros como Ludwig van Beethoven –mejor conocido únicamente como Beethoven– compusieron sonatas de instrumentos de viento y cuerda percutida (como el piano), que se prestan para escuchar por horas. El compositor austriaco Franz Peter Schubert brinda una pieza clásica llamada 'Canción de un barco a los dioscures', obra corta pero tierna para el que la escucha.

'Las crónicas de Narnia' posee una de las bandas sonoras más relajantes. Youtube

Asimismo, el músico alemán Johannes Brahms aporta a la lista con la sonata para cello N° 1. Op. 38 de 1865, una pieza dentro de su colección que permite dejar la mente en blanco y perderse en la melodía única del compositor. La colección de más de 21 'nocturnos' para piano del intérprete polaco Fryderyk Chopin incluye sus piezas más conocidas en tomos distintos de sus obras identificadas cronológicamente hasta después de su muerte, y entre todos no superan la hora y tres cuartos de duración. Se pueden hallar en la plataforma de Youtube y aplicaciones de streaming.

Electrónica y ritmos alternativos

En la lista de canciones armada por el doctor Lewis-Hodgson, en asociación con el laboratorio británico MindLab International, se destacó a la banda de pop Coldplay y su tema 'Strawberry Swing' que posee “una particular influencia tribal en su producción” y presenta “una cadencia notoria de melodías japonesas tradicionales”, según aclara el especialista.

La artista Enya lanzó al mercado su canción 'Watermark', la cual fue producida superponiendo las voces 200 veces para así crear un ambiente hipnótico y tranquilizador, evocando “recuerdos de infancia, llenos de magia y fantasía”. Por su parte, el productor musical y dj alemán Roger Shah –más conocido como dj Shah– creó la pieza 'Mellomaniac (Chill Out Mix)' que ascendió a puestos de reconocimiento global como uno de sus más logrados temas. Esta canción junto a 'Electra' del grupo Airstream, se encuentran en la lista de Lewis-Hodgson, quien asegura: “Los experimentos llevados a cabo en MindLab señalan que desaceleran hasta en un 27% los latidos cardiacos, e incluso podrían tener efectos analgésicos sobre el dolor crónico”.

Por otro lado, la banda Rue Du Soleil compuso la canción 'We can Fly' que figura en su álbum 'Essential Feelings', una de las más relajantes del mundo según los estudios de Lewis-Hodgson, la pieza no presenta progresiones repetitivas, lo que ayuda al que la escucha a “desconectarse” pues no puede predecir el siguiente compás (como ocurre con las canciones estándar de pop o rock). A este se le une 'Weightless' del trío inglés Marconi Union, que ha sido clasificada como “la canción más relajante del mundo” por los laboratorios MindLab y la Academia Británica de Terapia del Sonido, y no es para sorprenderse, dado que la agrupación implementó el uso de la teoría científica para crear un tema particularmente tranquilo.

Bandas sonoras especiales

Y si se busca la más alta relajación o distracción musical, las compilaciones instrumentales son indispensables en nuestras playlists personales. Las más utilizadas por su efectividad y apelación a los recuerdos pacíficos suelen ser las bandas sonoras de obras cinematográficas, como la trilogía de Las crónicas de Narnia, cuyas pistas ambientales fueron compuestas por Harry Gregson-Williams y David Arnold. Cada pieza posee una duración distinta de entre tres minutos a casi media hora de instrumentos y corales suaves que permiten trasladarse a un estado de paz interior.

Otra de las más reproducidas en plataformas como Youtube, es la banda sonora de la trilogía El señor de los anillos, compuesta por Howard Shore, la cual incluye tracks de las películas en tonos menores para invitar al que escucha a transportarse a la Tierra Media y al mundo fantástico que se presenta. Las colecciones de estas piezas inéditas poseen progresiones armónicas de baja intensidad que dan base a melodías cautivantes, las cuales favorecen el descanso mental y físico.

No podríamos evitar mencionar a las compilaciones musicales de películas animadas de Disney, las clásicas tonadas de 'Cuando le deseas a una estrella' de Pinocho, 'Un sueño es un deseo que hace tu corazón' de la Cenicienta, 'Un mundo ideal' de Aladdín o incluso 'Campanas de Notre Dame' de El Jorobado de Notre Dame, son algunas de las incluidas en listas relajantes que se pueden encontrar en internet, generalmente unidas con duración de hasta dos horas sin interrupciones. Entre las más reproducidas se encuentra el arreglo musical de Sam Yung titulado 'Disney: La colección en piano' y la 'Colección de Orquesta de Disney' en varios volúmenes.

En la plataforma digital de Youtube podemos encontrar infinitas listas de reproducción de canciones para crear un ambiente relajado. Entre ellas, nos referimos a la colección Aspirina Acústica, conformada por diversos artistas desde Natalia Lafourcade, Camila Moreno, Death Cab for Cutie, Foster the People hasta Café Tacuba y Gustavo Cerati, como parte de una compilación más rica en géneros latinos y anglosajones.

No hay razón para no disfrutar de un ambiente tranquilo y musicalmente rico en casa; simplemente se deben buscar las canciones que más gusten y se apeguen a los consejos de expertos para reducir los niveles de estrés, ansiedad o depresión, para introducirnos a un espacio de reposo y cuidado emocional en medio de tiempos inciertos.