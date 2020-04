Ana Frank, del diario a Youtube con una adaptación juvenil

La adolescente de 13 años que se volvió un ícono mundial de esperanza, Ana Frank, ahora se traslada a la plataforma de videos Youtube en la más reciente adaptación juvenil para este medio titulada Videodiario de Ana Frank. Este proyecto fue impulsado por la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam, donde su equipo que guarda los recuerdos de la familia Frank se imaginó cómo habría sido la narrativa de la joven si, en vez de escribir un diario, hubiera tomado una videocámara y registrado todo para la posteridad.

“Querida Kitty: me siento oprimida, indeciblemente oprimida, por el hecho de no poder salir nunca. Tengo miedo de que nos descubran y nos fusilen”, escribió Ana en su diario entre 1942 a 1944 cuando se encontraba escondida en el Anexo con dos familias y otros dos aliados, rogando cada día no ser encontrados por las tropas nazis.

En la producción de quince videos, se narra la vida de Ana de una manera moderna y tecnológica. Las imágenes inician en los acontecimientos del 29 de marzo de 1944, cuando la joven tenía 14 años de edad y más de año y medio de estar escondida, junto a sus padres Otto y Edith, su hermana Margot, Auguste y Hermann van Pels y Peter y Fritz Pfeffer. “Ana se filma a sí misma y los eventos en el anexo secreto, mira hacia atrás para esconderse, habla sobre la guerra y comparte sus pensamientos y sentimientos más profundos. El video finaliza el 4 de agosto de 1944, el día del arresto de Ana y las otras siete personas escondidas y dos de sus ayudantes no judíos”, indica el sitio web de la Casa Museo.

Ana es interpretada por la actriz neerlandesa de 13 años Luna Cruz Pérez, quien es la primera intérprete que coincide por la edad real de la menor de los Frank dado que en otras adaptaciones —teatro y cine— quienes tomaban el papel eran mujeres mayores de edad o de poco parecido a Frank. En esta versión, Kitty ya no es una libreta forrada, sino el espectador, ya que Ana mira directo a la cámara y habla con nosotros acerca de sus deseos más profundos por conocer el mundo exterior del anexo y viajar a otros países cuando acabe la guerra.

Luna (Anne) y Shai (Margot) en el ático del Anexo. Ray van der Bas | Casa de Ana Frank

La serie de videos estrenada el pasado 30 de marzo llega como una oportunidad de conocer una de las historias más fascinantes de la historia, además de presentar un escenario empático durante el confinamiento mundial, que mantiene a millones de personas en casa por la reciente COVID-19. Este video diario coincide también con el año del 75to aniversario del fin de la II Guerra Mundial y su guión ha sido curado por los expertos de la Fundación Ana Frank, de la que depende la casa museo, manteniendo el diario como la fuente original de inspiración.

Ronald Leopold, director del proyecto y de la Casa de Ana Frank, espera que las imágenes “animen a pensar sobre el antisemitismo y la discriminación”. “Lo importante es crear interés a las generaciones que ya no tengan padres o abuelos para contarles lo ocurrido y se animen a leer el diario de Ana, sus cartas bellamente escritas”, explicó en un comunicado.

Mientras que Jacqueline Van Maarsen (91 años), historiadora e íntima amiga de Ana expresó: "Estoy entusiasmada con este diario en video. Al reemplazar el diario con una cámara, los jóvenes pueden ponerse fácilmente en la situación del tiempo en que vivió Ana Frank. Tuve que acostumbrarme a la idea, pero creo que es bueno que la historia de Ana Frank haya sido llevada a los tiempos modernos".

Los videos muestran la vida cotidiana de las familias Frank y Van Pels, así como de los demás inquilinos del anexo, y deja un espacio para reflejar la relación adolescente entre Peter van Pels, de 15 años cuando se escondió, y Ana. Con los altibajos de la primera ilusión, y la tensión y malentendidos añadidos en una situación así, la chica se filma ojerosa y molesta ante las expresiones y encuentros que tiene con el joven.

Luna (Anne) y Ezra (Peter Van Pels) tienen espacios para reflejar la relación de ambos jóvenes. Ray van der Bas | Casa de Ana Frank

Sesiones educativas

El pasado 30 de marzo se emitieron las dos primeras entregas y en cuatro días el primer episodio ya cuenta con más de 150,000 reproducciones. Los diálogos de cada episodio, originalmente en neerlandés, están subtitulados en español, francés, inglés y portugués, sin embargo, no podrán emitirse en España, Estados Unidos o México por restricciones de derechos de autor del Fondo de Ana Frank, como comunicó la Casa Museo.

Se han realizado siete episodios educativos para la serie. En estos episodios de aproximadamente 5 minutos, el historiador y presentador Femke busca respuestas a preguntas como: ¿Por qué el diario de Ana Frank se hizo tan conocido? y ¿Dónde comienza la exclusión de otros?. En estos videos se proporciona más información de fondo sobre la base de fuentes históricas como el diario de Ana y cada episodio termina con una pregunta de pensamiento para el espectador en entorno a la calidad de educación primaria y secundaria de los estudiantes de hoy. El material didáctico se puede hallar en el sitio web www.annefrank.org.

Los capítulos, de entre 10 y 15 minutos de duración, se emiten los lunes y jueves a las 4:00 p.m., hora central europea (CET), y el 4 de mayo es la fecha prevista para el último.