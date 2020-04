Erika Ender: 'Es un momento para recapacitar, para reflexionar y para reconectar'

Rostros pensativos, frialdad. Personas que como un acto mecánico revisan sus mensajes, y que el hastío consume poco a poco. No es difícil relacionarse con estas imágenes de gente que se parece mucho a nosotros y que parece haber perdido el horizonte. En estas condiciones, la humanidad se enfrenta a una situación inesperada que ha hecho que muchos nos detengamos y reflexionemos sobre nuestras verdaderas prioridades. Es en este momento en el que cualquier abrazo o beso puede convertirse en un arma letal, que el ser humano se percata de que son las cosas simples y básicas las más necesarias, de que mucho de ese equipaje que llevamos es, simplemente, una carga, y que vale la pena aprovechar este momento para repensar la vida.

Este es el espíritu de 'Cosas que echo de menos', nombre del primer sencillo de la producción que la panameña Erika Ender empezó a trabajar en el mes de enero y que, por todas las situaciones desencadenadas a partir de la expansión del nuevo coronavirus en todo el mundo, cobró una especial vigencia.

Erika Ender empezó el año en Río de Janeiro grabando las bases de su nuevo álbum encomendado al productor “Moogie” Canazio, brasileño afincado en Los Ángeles y conocido por su trabajo con intérpretes de la talla de Michael Bublé y Luis Miguel, así como de grandes luminarias de Brasil.

“Lo escogí porque es un productor que entiende mi esencia, mi multiculturalidad, y ha trabajado en todos los mercados y podía leerme con mayor facilidad, porque este es un disco que honra eso un poquito, la multiculturalidad de mi hogar, las lenguas con las que crecí, las músicas con las que crecí y al mismo tiempo la artista en la que me convertí gracias a esas influencias”, explica Ender en entrevista telefónica a La Estrella de Panamá.

La producción se extendió de enero a marzo, entre Río de Janeiro, Los Ángeles y Miami, hasta que saltaron las alarmas por el Covid-19 y como en muchas otras ciudades del mundo, se impuso una cuarentena. “Mandamos a todo el mundo para la casa y desde allí hemos estado trabajando”, cuenta la artista.

'Cosas que echo de menos' fue escrita el año pasado en conjunto con Santiago y Luis Fernando Castillo, del dúo San Luis, “en una tarde que estuvimos filosofando de cómo la sociedad estaba perdiendo cada vez más los valores, la esencia real de las cosas, poniéndole precio a todo y restándole valor a lo que realmente es importante, entonces dentro de toda esa reflexión hicimos esta canción y era mi prioridad tenerla en el disco porque es lo que estoy tratando de expresar”, asegura la cantautora.

El video, que se inicia con rostros parcos y sin entusiasmo y concluye con esperanzadoras imágenes de abrazos y otras demostraciones de cariño por parte de hombres, mujeres y niños de distintas razas y edades, y sin el protagonismo de su intérprete, fue lanzado en Youtube el pasado 10 de abril. “Quiero que la gente se vea retratada en una situación de este momento y que esto le sirva para recapacitar, para reflexionar y para reconectar”, argumenta.

Los últimos tres temas, versiones en inglés de otros contenidos en la producción, incluyendo 'Back to the basics', versión que aunque no es una traducción literal de 'Cosas que echo de menos', guarda su mismo espíritu, “volver a la esencia, echar de menos las cosas que realmente valen la pena”, fueron grabados desde casa.

Y es que Erika ha seguido trabajando aunque de forma distinta. “Hice un acuerdo multiplataforma global con BMG que cubre no solo la administración de mi catálogo como compositora, sino que cubre también a la artista, y todo lo que hace mi empresa a nivel de producción. Hay compromisos, contratos que tengo que cumplir, independientemente de que el mundo se esté moviendo un poco más lento. Estamos trabajando todos, cada quien desde su casa, el disco sigue su curso, pero con fechas más extendidas. Mi mayor preocupación es estar segura y tranquila de que toda mi gente, tanto en las oficinas de Panamá como en la de Estados Unidos, esté bien, de protegerlos lo más posible, de que a nadie le falte nada en sus casas y que podamos pasar unidos de la mejor manera este momento”, dice con tono de preocupación. “Estoy enfocada en eso, en cumplir mis compromisos a la velocidad que se pueda, a un nuevo ritmo y obviamente utilizar la música y la palabra para construir durante esta época y siempre. Lo importante es que aprendamos la lección para que ese accionar sea mejor. Que nos quitemos el disfraz, la velocidad absurda que traíamos, el estar idolatrando cosas materiales, en lugar de valores, en lugar de esencia, en lugar de las cosas que son importantes y que tanto extrañamos hoy en día”, afirma.

Para Ender, la pandemia nos da la oportunidad de aprender importantes lecciones. “Esta prueba nos vino a enseñar que todos somos iguales, no importa nuestra raza ni procedencia, no importa si eres pobre, rico, blanco, negro, rojo, amarillo, al final, somos exactamente lo mismo. Y el hecho de estar encerrados nos deja ver que somos la mayor pandemia del planeta. El planeta necesitaba un respiro y nos lo pidió de esta manera; y como un papá que castiga a su hijo cuando hizo algo malo, nos envió al encierro para meditar a ese respecto”.

Ender está consciente de que “es un dolor muy grande” el que se estén perdiendo tantas vidas en el mundo y es algo a lo que no debemos acostumbrarnos. “No puede ser así, tenemos que ser más empáticos y ponernos en los zapatos de otras personas que perdieron a un ser querido y entenderlo como si fuera alguien nuestro”, para que realmente tomemos conciencia y no seamos irresponsables en ningún momento. Pero que tampoco debemos caer en depresión. “Es un momento de reflexión, es un momento de empatía, y por ello es muy importante el mensaje que algunas personas –que hasta cierto punto nos ven como un ejemplo– estamos ofreciendo. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos y cómo lo expresamos”, asegura.

Por ello, además de participar en iniciativas como Panamá Solidario y ofrecer sus puntos de vista a través de las redes sociales, Ender creó un espacio tres veces a la semana que se llama #EriKonversa, donde a través de la plataforma Instagram conversa con otros creadores, algunos conocidos, otros no tanto, pero con grandes logros e interesantes historias que son fuente de inspiración. “Ya estuvo El Puma, el compositor Desmond Child, el venezolano Nicolás Felizola, la cantante española Rosana Arbelo y figuras como Isabel Lascurain del grupo Pandora, Ricardo Chávez y la mexicana Yuri. ¿Quiénes más conversarán con Erika? Será toda una sorpresa.