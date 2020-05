Panamá, en la lista de los mejores países para criar hijos

La clasificación 2020 Best Countries to Raise Kids se basa en una encuesta global en 73 naciones.

Cada familia tiene sus prioridades, sin embargo, darles a los hijos el mejor ambiente para que crezcan y se desarrollen es un deseo de no pocos padres. Desde 2016 U.S. News & World Report y la Warton School of the University of Pensilvania realizan y publican el listado de cuáles son los mejores países del mundo para criar un hijo.

La clasificación 2020 Best Countries to Raise Kids se basa en una encuesta global en 73 naciones y clasifica a los países según los puntajes de una recopilación de ocho atributos de país: preocuparse por los derechos humanos, ser considerado amigable para la familia, su entorno para la igualdad de género, ser visto como feliz, tener igualdad de ingresos, estar seguro y tener una educación pública bien desarrollada y sistemas de atención médica bien desarrollados, explica U.S. News.

Suecia se distingue también como uno de los países más felices del mundo. Pixabay

Una vez más los países del norte de Europa ocupan los primeros puestos, pues “son lugares que tienden a tener permisos de paternidad generosos, ofrecen escuelas de infantil gratuitas y tienen en general muy buenos colegios públicos”, afirma Deidre McPhillips, senior data de U.S. News & World Report.

Tras ocupar varios años el segundo puesto, Dinamarca lidera este año el ranking.

Según detalla U.S. News “Europa, el sitio web oficial de la Unión Europea, llama al sistema danés de licencia parental 'uno de los más generosos y flexibles de la UE'. Ambos padres tienen 52 semanas de licencia parental remunerada y las madres tienen derecho a cuatro semanas de licencia de maternidad antes de la fecha prevista de parto”.

Según la Red Educativa Mundial (Redem), El sistema educativo danés se caracteriza por una serie de principios: “hay nueve años de enseñanza obligatoria, pero no existe la escolarización obligatoria; la enseñanza se considera un instrumento de formación que promueve la democracia y la igualdad, de manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separa a los alumnos en función de, por ejemplo, sus aptitudes o su procedencia social”.

Aunque Dinamarca es reconocido por varios años como uno de los países más felices del mundo, cuenta con altos impuestos. En el artículo '¿Por qué los daneses pagan felizmente altas tasas de impuestos?', Meik Wiking, CEO del Instituto de Investigación de la Felicidad, dice que las personas en ese país ven el pago de impuestos como una inversión de calidad de vida.

A Dinamarca le siguen sus vecinos escandinavos de Suecia y Noruega en segunda y tercera posición, respectivamente.

En Dinamarca, ambos padres tienen 52 semanas de licencia parental remunerada. Pixabay

En Suecia “la duración del permiso maternal y paternal es de 480 días (18 meses). Hay cuatro meses que se reparten obligatoriamente a partes iguales entre la madre y el padre”, señala el medio ABC. Con los 14 meses restantes pueden hacer lo que quieran, pero lo normal, explica un padre sueco, “es que en total se repartan en 9 o 12 meses para la mujer y que el hombre se quede con el resto”.

Suecia es uno de los países que año tras año se ubica en los primeros lugares de las naciones más felices del mundo, gracias a su calidad de vida e igualdad social.

Noruega también ha ocupado el primer lugar del ranking de las naciones más felices. Al igual que otros países nórdicos tiene políticas generosas de licencia parental. Las madres pueden tomar 46 semanas con la paga completa o 56 semanas con una paga del 80%, según el Foro Económico Mundial. Los padres pueden tomar hasta 10 semanas, dependiendo del salario de sus esposas.

En el cuarto y quinto lugar del ranking de los mejores países para criar hijos se ubican Canadá y los Países Bajos, respectivamente.

En Canadá, según detalla U.S. News, las empleadas cubiertas por el Código Laboral tienen derecho a hasta 17 semanas de licencia por maternidad. Si ambos padres cuidan a un niño recién nacido o adoptado, tienen derecho a un período combinado de licencia parental de no más de 63 semanas. Los padres son elegibles para el seguro de empleo si cumplen con ciertos requisitos.

En los Países Bajos, de acuerdo con la Agencia de Empresas de los Países Bajos, los empleados pueden tomar planes legales de licencia de varias maneras. Las madres tienen derecho a cuatro a seis semanas de licencia de embarazo (antes de la fecha de vencimiento) y al menos 10 semanas de licencia de maternidad (después del parto). Las madres que esperan partos múltiples tienen derecho a al menos 20 semanas de licencia. Si la pareja de un empleado da a luz, el empleado tiene derecho a una semana de licencia de pareja / paternidad después del nacimiento.

En las siguientes diez posiciones se ubican en orden: Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Austria, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Francia y España. Le siguen Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, Polonia, Grecia, Singapur, República Checa, Croacia.

En el siguiente bloque entran a escena, entre otros, países de América Latina: Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Argentina, Tailandia, Eslovaquia, Eslovenia, México, Estonia, Lituania, Latvia, Chile, República Dominicana, Rumania, Malasia, Filipinas, Israel, Bulgaria, China, Rusia y Turquía.

Panamá ocupa la posición 46 seguido de Colombia, Indonesia, Perú y Emiratos Árabes.

Al final de la lista se sitúan, por orden: Sudáfrica, Ecuador, Marruecos, Bielorrusia, Kenia, Bolivia, Ucrania, Egipto, India, Sri Lanka, Qatar, Serbia, Vietnam, Ghana, Túnez, Azerbaijan, Arabia Saudí, Jordania, Oman, Myanmar, Guatemala, Líbano y en el último puesto, Kazakhstan.

U.S. News explica que las clasificaciones de 2020 Best Countries, formadas en asociación con BAV Group, una unidad de la compañía global de comunicaciones de mercadeo VMLY & R, y la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, se basan en un estudio que encuestó a más de 20,000 ciudadanos globales de cuatro regiones para evaluar las percepciones de 73 países en 65 métricas diferentes.