'Sistema inmunológico de conducta', una vía de readaptación

La exposición constante a información relacionada a la pandemia, ha generado un sinnúmero de nuevas estructuras sociales, económicas y conductuales para hacer frente a las dificultades propias de este escenario. En ese mar complejo de adaptación, el comportamiento humano, así como las respuestas naturales del sistema inmunitario, muestran diferentes matices.

Según los expertos, nos volvemos más vigilantes moralmente en un brote como el actual. Shutterstock

El 30 de marzo de 2020, Naciones Unidas (ONU) aseguraba que el nuevo coronavirus no solo representaba una pandemia de salud, sino que estaba intensificando la xenofobia, la exclusión y el odio.

Fernand de Varennes, relator especial de ONU sobre cuestiones de las minorías, manifestaba en un comunicado que “la explotación de los temores relacionados con el Covid-19 por parte de grupos y políticos como chivos expiatorios de las minorías, está provocando un alarmante aumento de los abusos verbales y físicos contra los chinos y otras minorías, y a algunos incluso se les niega el acceso a la atención sanitaria y a la información sobre la pandemia”.

El 12 de mayo, John Sifton, director de incidencia de Asia de Human Rights Watch (HRW), afirmaba que “el racismo y los ataques físicos contra las personas asiáticas y de ascendencia asiática se han propagado con la pandemia de Covid-19, y los líderes gubernamentales deberían actuar con decisión para abordar la tendencia”.

De acuerdo con el reporte de HRW, la intensificación de la retórica racista coincidió con un aumento en los ataques racistas. “Desde febrero, las personas asiáticas y de ascendencia asiática en todo el mundo han sido víctimas de ataques y palizas, acoso violento, amenazas, insultos racistas y discriminación que parecen vinculados a la pandemia”.

La influencia del sistema inmunológico de conducta varía de un individuo a otro. Pixabay

En Italia, el grupo de la sociedad civil Lunaria ha recopilado, desde febrero, más de 50 denuncias y noticias en los medios sobre agresiones, insultos, acoso y discriminación contra personas de ascendencia asiática. Organizaciones de derechos humanos y otros grupos en Francia, Australia y Rusia también informaron a HRW sobre ataques y casos de acoso a personas de ascendencia asiática en relación con el Covid-19.

Estos informes que sustentan el incremento de la xenofobia y el racismo podrían ser un signo de las variables en el denominado sistema inmunológico de conducta, donde se presentan cambios psicológicos y sociales profundos.

Recientemente una publicación de la cadena británica BBC mostró un acercamiento al tema. Para Mark Schaller, de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, el sistema inmunológico de conducta comprende “un conjunto de respuestas psicológicas inconscientes, para que actúen como una primera línea de defensa con el objetivo de reducir nuestro contacto con posibles patógenos”.

Schaller señaló que muchas de las reglas sociales tácitas, como la manera de cocinar, la cantidad de contacto social que se acepta no, o cómo deshacerse de los desechos humanos, pueden ayudar a reducir el riesgo de infección. “A lo largo de gran parte de la historia humana, muchas normas y rituales cumplen esta función de mantener a raya a las enfermedades”, dijo a la BBC.

“El sistema inmunológico conductual comprende procesos psicológicos que infieren el riesgo de infección a partir de señales perceptivas y que responden a estas señales perceptivas mediante la activación de emociones aversivas, cogniciones e impulsos conductuales”.

'THE BEHAVIOURAL IMMUNE SYSTEM AND THE PSYCHOLOGY OF HUMAN SOCIALITY,'

THE ROYAL SOCIETY

En este mismo contexto, el investigador sugiere que el ser humano se vuelve más vigilante moralmente en un brote y algunos de los estudios citados por la BBC demostraron que cuando se teme al contagio, hay una tendencia a ser más severos al juzgar el incumplimiento de la lealtad (como un empleado que habla mal de su empresa) o cuando alguien irrespeta a la autoridad (como un juez).

A esto, Lene Aarøe, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, agregó en la misma publicación que “el sistema inmunológico de conducta funciona con una lógica de más vale prevenir que curar”; esto se traduce en que “las respuestas a menudo están fuera de lugar y pueden ser desencadenadas por información irrelevante, alterando nuestra toma de decisiones morales y opiniones políticas sobre temas que no tienen nada que ver con la amenaza actual”.

De vuelta al punto inicial de esta publicación, Aarøe, por ejemplo, descubrió que el miedo a la enfermedad puede influir en las actitudes de las personas hacia la inmigración y que es parte del enfoque de “mejor prevenir que lamentar” del sistema inmunológico de conducta.

“Es una interpretación errónea” de señales irrelevantes que ocurre “cuando la mente evolucionada se encuentra con el multiculturalismo y la diversidad étnica de los tiempos modernos, que no fue un fenómeno recurrente durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva”, asegura a la BBC.

El artículo The behavioural immune system and the psychology of human sociality publicado por la Royal Society (La Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa), recoge trazos interesantes que sirven de antecedente a estas afirmaciones.

En este trabajo, financiado por becas de investigación del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, la ciencia estableció que “debido a que la defensa inmunológica contra los patógenos es costosa y meramente reactiva, la defensa antipatógena humana también se caracteriza por mecanismos conductuales proactivos que inhiben el contacto con los patógenos en primer lugar”.

Haciendo alusión al sistema inmunitario conductual, explican que “comprende procesos psicológicos que infieren el riesgo de infección a partir de señales perceptivas y que responden a estas señales perceptivas mediante la activación de emociones aversivas, cogniciones e impulsos conductuales”, en procesos que tienen implicaciones importantes para la cognición social humana y el comportamiento social, “incluidas las implicaciones para la sociabilidad social, la percepción de la persona, los prejuicios intergrupales, las preferencias de pareja, el comportamiento sexual y la conformidad”.

“Por lo tanto, como resultado del sistema inmune conductual y sus implicaciones para la socialidad discriminatoria, muchas personas que padecen enfermedades infecciosas también sufren prejuicios y estigmatización social”, explica el artículo científico.

Por otra parte, Ana Lezana, médico psiquiatra, asegura a La Estrella de Panamá que el PNI o Psiconeuroinmunología responde a que “todo el sistema inmunológico y endocrino está basado en elementos psicológicos, y la emoción y cognición con la cual se reciben los estímulos, repercuten en el organismo”.

“Si solo basamos nuestras emociones en el miedo, por ejemplo, bajarán mis defensas al estar en hipervigilia continua y gastar todos los neurotransmisores, los que a su vez dan una información inmunológica. Son las catecolaminas las que saldrán a la calle, es decir, el torrente sanguíneo, donde contaminarán el cuerpo. Ante la existencia de una pandemia, es necesario buscar el equilibrio emocional y no permitir que se desencadenen los temores; somos más fuertes, al igual que nuestros anticuerpos”.

¿Cuál es la ruta? En este panorama, los expertos recomiendan una toma de decisiones basada en el razonamiento racional y desde HRW exhortan a los gobiernos la puesta en marcha de medidas para ampliar el alcance público, promover la tolerancia y contrarrestar el discurso de odio en los países.

Lezama remarca que el escudo deben ser la prevención y la bioseguridad “utilizando los mecanismos decretados por la OMS, además de psicoestimularnos constantemente restando importancia al virus. Es necesario promover los pensamientos positivos, reinventarse. Esta psicoestimulación vencerá las catecolaminas. Todo lo que nos provea equilibrio emocional, debe mantenerse”.