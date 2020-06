De vuelta al trabajo: ¿cómo proteger la estabilidad emocional de las mascotas?

Luego de meses de estar en confinamiento, nuestras mascotas se han acostumbrado a la presencia diaria de los miembros de la familia, lo que podría considerarse como un espacio para conectar con ellos, consentirlos y darles todo el cariño que necesitan. Sin embargo, el regreso al trabajo y a las actividades cotidianas fuera de casa, podría afectar el estado emocional de nuestras mascotas, especialmente de los caninos.

Las mascotas deben ser preparadas para la ausencia de la familia con juegos, adiestramiento saludable y recompensas. Cedida

Una de las advertencias más comunes de los expertos es la probabilidad de que los perros sufran de ansiedad por la separación al verse solos en un espacio confinado sin sus familias, por lo que el regreso a la cotidianidad puede afectar su estabilidad emocional de no planificar una agenda de actividades que los ayuden a sobrellevar el nuevo escenario.

“Volver a la rutina y estar otra vez separados dependerá mucho de la relación que tengamos con nuestra mascota. No es lo mismo una mascota que vive dentro de casa, que otra que pasa la mayor parte del tiempo en el jardín. También influye mucho la especie: no es lo mismo un gato, que tiende a ser más independiente, que un perro. Además, existen otros factores –como la edad del animal– que pueden influir a la hora de desarrollar ansiedad por la separación”, señaló a Hola la directora técnica de Kivet Clínicas Veterinarias, Belén López.

Por su parte, Mario Chan Durán, maestro instructor canino de Servicios Integrales Caninos S.A., dijo a La Estrella de Panamá: “Muchas veces las personas escogen perros por moda, y no se fijan en las razas, lo que es un error. Les insto a que investiguen las razas y todo lo que necesitan saber para su crecimiento y cómo eso se adapta a la tenencia que quieren”. La importancia de conocer el trasfondo biológico de nuestras mascotas recae en la influencia positiva que debe promover el dueño, para el crecimiento y desarrollo integral del perro.

Los canes deben contar con un plan de atención específico que cubra sus necesidades biológicas y emocionales. Pixabay

“Es importante que cuando se seleccione al perro, se pueda hacer de la mano de un profesional”, dice Chan, “para llevar a cabo un plan de atención específico para el perro, con tal de modificar sus conductas, comportamientos y necesidades, para vivir armónicamente con él en casa”.

Las familias también deben conocer si su can ya presentaba conductas de ansiedad o hiperapego (extrema dependencia al dueño) antes del confinamiento, puesto que esto podría indicar una conducta peligrosa para la mascota y la familia a largo plazo.

Por otra parte, la falta de ejercicio para las mascotas que ya contaban con una rutina de paseos y caminatas puede afectar su peso corporal, causando aumento, o problemas de alimentación.

“Los cambios bruscos para los perros crean la ansiedad por separación, por lo que el plan de atención debe formarse desde que el perro llega a casa”, apuntó el especialista. “Juegos, salidas y horas de comida son vitales para crear un ambiente seguro. Toda su energía debe ser orientada a hacerle bases de obediencia, sensibilización de ruidos, socialización y demás elementos que afianzan su confianza en su alrededor y su dueño”, añade.

De esta manera el plan de atención se debe agendar con el tiempo disponible del dueño, así como contar con la ayuda de terceros que puedan ir a sacar a la mascota para sus ejercicios diarios en caso de que este no esté disponible. “Estos momentos ayudan a evitar una crisis emocional en el can”, aseguró el instructor.

Hábitos

Ajustar la ingesta de alimentos de su perro, particularmente alimentos secos, para que coincida con el cambio a su régimen de ejercicio es la mejor manera de prevenir el aumento de peso después de estar en cuarentena por tanto tiempo. Y, al aprovechar el tiempo con el perro en casa para entrenarlo –o que puede durar hasta 24 meses (2 años) con adiestramiento correcto–, se puede obtener el rendimiento saludable del can. “Una vez que el perro ya cumple con lo básico, se va a mantener en su mente para siempre y será muy obediente y calmado”, señaló Chan.

“En cuanto a familias que tienen más de un ejemplar en casa, las razas pueden jugar un rol predominante si no se ha llevado a cabo un adiestramiento saludable durante la juventud. El dueño debe procurar que las mascotas entiendan su papel de mando y autoridad frente a la manada, para evitar casos de agresión entre ellos”, agregó.

La veterinaria australiana Kate Adams expresó al Daily Mail que los perros podrán desarrollar nuevas conductas postpandemia: “Pueden hacer de todo, desde masticar cables eléctricos, comer sillones, camas, hasta algo pequeño como caerse del sofá y lastimarse la espalda”.

Incluso, los cachorros que fueron adoptados durante el confinamiento y se mantuvieron en casa con los dueños pueden sufrir aún más por la separación, dado que no están listos para la independencia.

Para Adams, la clave en el entrenamiento para prepararlos es mantenerlos distraídos por la primera hora fuera de casa. “Se trata de poner en práctica esas medidas para que los vecinos no llamen a su puerta, diciendo que su perro es una amenaza total”, indicó al medio inglés. “Los mayores indicadores de que su perro está sufriendo emocionalmente son las conductas destructivas y los ladridos exagerados”, añade.

Los propietarios deben notar si su mascota muestra algún indicador como: ladrar, aullar o lanzar quejidos cuando se van; rascar o masticar puertas o ventanas; algún comportamiento destructivo que solo ocurre cuando la mascota está sola; acicalamiento excesivo u otras conductas autolesivas/obsesivas.

Sarah Wilson, entrenadora de perros y autora de My Smart Puppy: Entrenamiento de cachorros divertido, efectivo y fácil, explicó a The New York Times: “Cuando ladran por la ventana a todas las personas que pasan, sus cerebros se inundan con toda esta química cerebral confusa y perturbadora, que no desaparece por sí sola al instante”.

“No es un juego para ellos cuando ladran histéricamente por la ventana”, agregó. Por esto, indicó que buscar un espacio seguro y tranquilizador dentro de casa es importante, preferiblemente sin acceso a una ventana o puerta.

Al salir de casa hágalo con alegría, así el gato queda relajado y sin estrés. Pixabay

Estímulo

Una vez llegados al momento de salir de casa, la mascota necesita asociar la ausencia de los dueños con aspectos positivos y relajantes. El blog de la organización Dogs for a Better Life –dedicada al entrenamiento de perros de asistencia– enlista ejemplos como: dar premios al perro cuando presente un comportamiento tranquilo e independiente, y brindarle un pequeño regalo saludable cuando se vaya.

“Esto podría reducir cualquier angustia que sienta su mascota, llevándolo a asociar su partida con algo agradable. Tenga sus zapatos y su bolso listos en la puerta unos minutos antes de irse, y espere hasta que su perro esté tranquilo y calmado antes de darle un regalo, para de salir de casa”, explica el sitio web.

Así mismo, mientras se alivien las medidas de prevención, cada miembro de la familia que regresará a jornadas laborales debe involucrarse en practicar salidas graduales y acostumbrar a la mascota a verlo salir. Se debe comenzar dejando a la mascota sola por un corto período de tiempo, planificar las ausencias para que sean cortas, revisando el tiempo que le toma a la mascota sentirse enojada o inquieta. A medida que note que su mascota tiene más confianza en que usted regresará a casa (anotando su tiempo de recuperación), podrá intentar dejarla por más tiempo.

Los juguetes son herramientas necesarias para promover una conducta saludable, tanto para perros como para gatos; eso les ayudará a distraerse de la ausencia de la familia por más tiempo.

Si su mascota se queda dentro de casa o apartamento durante el día, es preferible acostumbrarla a escuchar música suave como smooth jazz, música clásica o sonidos de relajación durante el tiempo que esté sola; eso ayudará a mantener a las mascotas calmadas.

Otro consejo que aporta la organización es no aplaudir el comportamiento entusiasta del perro, pues cuando el dueño llegue a casa la mascota estará ansiosa y esperará descargar sus energías de una vez a través de juegos o salidas a correr. En vez de promover esta conducta, el dueño debe crear un espacio seguro, esperando hasta que el perro se calme o saludándolo con caricias tranquilizantes hasta que el can pueda estar sentado bajo control.

“Para los perros, los paseos no pueden durar menos de 20 minutos”, especificó Chan, “y la última salida del día debe ser de 30 a 40 minutos para caminar y ejercitarse e interactuar socialmente con otros perros o personas, siempre cuidando que no se lesione o a los demás”.

La presencia de juguetes –como pelotas o mordedores– ayuda al perro a quemar energía para que al llegar a casa tome agua suficiente, descanse y duerma saludablemente, ya que los perros adultos pueden dormir hasta 18 horas diarias con siestas intermitentes.

¿Y qué hacer con el gato?

Para los dueños de felinos, la transición hacia una “nueva normalidad” en casa podría no ser tan complicada.

Los perros, por naturaleza, son más sociables que los gatos, sin embargo, estos últimos también deben ser monitoreados en cuanto a su conducta y régimen alimenticio una vez vuelvan a estar solos.

La especialista en comportamiento de gatos de Best Friends Animal Society, Samantha Bell, dijo: “A pesar de los estereotipos que dicen lo contrario, muchos gatos forman vínculos muy estrechos con sus humanos y pueden estresarse bastante cuando están separados”.

En el gato, los signos de ansiedad por separación incluyen: vocalizaciones y aseo excesivo.

Bell indicó que la mejor manera de cuidar a un gato doméstico es proveyendo juegos interactivos donde el felino pueda cazar, buscar y “matar” a su presa de una manera orgánica, lo cual lo llevará a desarrollar un vínculo saludable con el dueño; además, procurar salir de casa en un tono alegre, hablándole con voces animadas a la mascota, ya que así se evitarán casos de estrés (los gatos pueden ser más receptivos a nuestras emociones que los perros).

Al igual que con los canes, los ajustes de la alimentación de los gatos deben ser prioritarios aún cuando la familia está en casa, a lo que Bell sugiere: “Si alimentaba a su gato cuatro veces al día, ahora recorte la dosis a la mitad para prevenir la ingesta excesiva por estrés cuando esté solo, además de incluir diversos lugares alrededor de la casa donde pueda encontrar alimento”. Mantener a su gato en un estado emocional calmado y entretenido será la mejor manera de que sea feliz y no sufra afectaciones que puedan requerir una visita a un veterinario.

“Insto a los dueños de mascotas a releer la Ley 70 sobre el maltrato animal, ya que al regresar a las actividades diarias pueden pensar que dejar amarrado al perro durante muchas horas es bueno, cuando en realidad cae en la categoría de maltrato”, enfatizó Chan. Y agregó que “las mascotas deben tener agua, alimento, sombra y espacios seguros para crecer en ambientes alegres, como también brindarles los servicios veterinarios competentes, aún más después de mucho tiempo de no realizarle exámenes o vacunaciones importantes”.

Si los casos de ansiedad por separación, estrés o agresividad persisten en su mascota, es preferible contactar a profesionales de conducta animal o a su veterinario de cabecera para llevar a cabo las revisiones pertinentes.