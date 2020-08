Jaiko Jiménez: 'Hay que aprovechar las oportunidades del mundo digital'

Jaiko Jiménez Caín (Panamá, 4 de marzo de 1994), es un hombre que mira con asombro. Es licenciado en comunicación ejecutiva bilingüe y recientemente terminó una maestría en docencia superior.

Jaiko Jiménez, escritor. Cedida

Lleva seis años laborando en el sector bancario. “Trabajo de oficina, a tiempo completo, como cualquier mortal”, dice. Sin embargo, tiene siete años explorando el mundo de la literatura. “En ese viaje he logrado escribir poemas, que me han permitido algunos reconocimientos, algunas participaciones en el plano cultural panameño, dos poemarios publicados y uno próximo a publicarse”.

Jaiko, quien no sufre de delirios de grandeza, se muestra humilde en todo momento, pese a que a lo largo de su carrera como autor ha obtenido mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía Joven 'Gustavo Batista Cedeño' 2015 con El ser y la nada. También consiguió mención de honor en el Concurso Municipal de Poesía 'León. A. Soto' 2015 con Sentir de un hombre común; además, se quedó con el segundo lugar en el Concurso Municipal de Poesía 'León. A. Soto' 2015 con Versos de la casa de la infancia; asimismo, se alzó con el primer lugar en el Concurso Universitario de Poesía 2016, convocado por la Universidad de Panamá, con su poemario Versos contra el olvido y, por último, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven 'Gustavo Batista Cedeño' 2019 con Vagando por oscuros laberintos.

El escritor panameño comenta que siempre se mantiene activo en el universo de las letras. Recientemente participó en el conversatorio denominado 'Poesía a edades' que se llevó a cabo en la Feria Internacional de Libro (FIL). “En este evento compartí panel con los poetas David Robinson, Mar Alzamora, y fue moderado por Rafael Quintero”.

Por otro lado, Jiménez comparte cómo nace su amor por la tinta, pero antes cita la frase del poeta Manuel Orestes Nieto que reza: “La poesía te escoge”, y para Jaiko así fue. “Tendría que decir que ese fue mi caso. No tuve una formación literaria desde niño como pasa con muchos autores, ni tuve un gran interés por la literatura en la juventud, más bien, diría que tuve algo de suerte; o quizás en mi interior siempre estuvo lo poético, en un estado de quietud y no me di cuenta, hasta que despertó”.

Para el docente lo más importante en todo su proceso de aprendizaje fueron las personas que le ayudaron a lograr ese despertar, a descubrirse como poeta. “Hubo personas que directa o indirectamente lograron estimular ese sentido humano en mí, y encontrar ese amor por la poesía, como amigos, profesores, tutores... Creo que uno de los acontecimientos capitales para el poeta es saber cuando uno verdaderamente es poeta, y eso no lo determina uno. Quizá por esa razón se ha dicho que la poesía te escoge; un buen día uno se despierta y es poeta, y escribe”.

Literatura local

Con relación al panorama actual de la literatura panameña, considera que sería perfecto obtener un mayor apoyo de los sectores público y privado, “es muy difícil lograr los fondos que se necesitan para emprender cualquier proyecto literario de valor. En muchas ocasiones es desalentador para quienes quieren hacer algo, puesto que encuentran demasiados obstáculos”.

Añade que es importante que se conozca lo que se está haciendo en el país en materia literaria. “Las obras que existen y las que van apareciendo, los concursos literarios, los programas de formación de escritores, los festivales, los recitales... Muchas cosas ocurren, pero solo se enteran los mismos de siempre”, indica Jaiko, “creo que tenemos una gran deuda con nuestros escritores, ni siquiera los premios nacionales se difunden”.

“Es de gran importancia que se respete y se valore a los escritores; ser escritor es un trabajo y debe ser considerado como tal. Ser autor requiere de una formación, dedicar muchas horas a la lectura, practicar, explorar, analizar, escribir, borrar y reescribir. Hay que respetar eso, no se puede esperar que el artista siempre regale su tiempo y su trabajo, escribir para muchos no es un hobby, sino algo serio”, expone.

Para el poeta no todo es negativo, “el creciente auge en cuanto a talleres y cursos de escritura, es magnífico para que quien se decida a escribir, tenga con qué hacerlo. El programa de formación de escritores que actualmente realiza el Ministerio de Cultura (MiCultura) me parece una buena oportunidad. He notado cierto interés de la gente por acercarse a la literatura; muchos están organizando grupos de lectura, conversatorios, recitales, micrófonos abiertos, entrevistas a autores. Todo esto ayuda”.

Por otra parte, “entiendo que hay escritores a quienes les va muy bien en la venta de sus obras. Sin embargo, son una minoría. La mayoría vive de otra cosa, algunos son abogados, docentes, ingenieros, arquitectos, administradores, periodistas”.

“Es por eso que vemos a deportistas, músicos, políticos y diversas figuras públicas que escriben su libro y les va muy bien. Muchos son buenos en el mercadeo y eso les facilita el trabajo con las ventas. Lo cierto es que a la mayoría nos resulta mucho más difícil vender algunas copias de nuestras obras”.

Transformaciones

Jaiko reflexiona sobre los libros digitales e impresos, y cree que en línea es posible que los escritos tomen mayor auge en el futuro. “Siento mucho apego por los libros impresos, pero soy consciente de que es mero romanticismo. Esto se debe a que a través de ellos fue que conocí la literatura. Pero para quien haya crecido con un aparato en el cual pueda de manera sencilla llevar a mano toda una biblioteca, quizá no haya mayor problema”.

En tanto, arguye que los autores deben estar conscientes de este cambio. “Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital”.

Sobre el impacto de las redes sociales asegura que “su repercusión ha sido positiva, aunque claro, hay que saber aprovecharla. Las redes sociales nos permiten un mayor acercamiento con los autores, mayor interacción con los lectores, mayor alcance. Es la forma más rápida y sencilla de darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo literario y permiten crear conexiones; son un gran aliado”, reconoce.

Jiménez no se despidió sin antes hablar de la educación en el país. “Me parece que en las escuelas se debería leer más a nuestros premios nacionales de literatura. Estoy casi seguro de no haber leído más de cinco libros de literatura en mis años de colegio. Y de esos cinco, quizá tres los leí a medias”.

“Muchos profesores tienen un gran compromiso con la formación de sus estudiantes, y hacen lo necesario para inculcar el hábito de la lectura. Conozco a muchas personas que hoy son lectores o escritores gracias a un docente que de una forma u otra les motivó a cultivar el hábito; sin embargo, a nivel institucional no creo que se haga suficiente para promover la lectura”, concluye.