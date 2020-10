Boleros Al Pairo está disponible en plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube, entre otras).

Jorge Abadía fue un reconocido médico panameño que además era un gran entusiasta de la pesca, así como de la música. En su casa se reunía con amigos y compartía con ellos sus composiciones.

Luego de su fallecimiento, hace unos años atrás, su familia buscó la manera de inmortalizar su trabajo, hasta el momento contenido en unas grabaciones caseras, que el año pasado se convertirían en una producción completa llamada Al Pairo, que consta de siete boleros, en la voz de siete intérpretes, arropados por la Orkesta Transístmica.

A cargo de la producción está Billy Herron, de Folk Lab Studio, a quien un nieto del médico le presentó los temas. “Bill tengo unas canciones de mi abuelo que quiero que escuches”, le había dicho su amigo hace ya un tiempo atrás. Herron admite que inicialmente no le hizo mucho caso, pero ante la insistencia, acordaron reunirse para escucharlos.

“eran grabaciones que el señor había hecho en la sala de su casa, con amigos, o en una fiesta y se notaban tanto los sentimientos, me di cuenta que las canciones eran cada una mejor que la otra, me llamó mucho la atención la calidad musical ”, admite el productor. “ Lo llamé de una vez y le dije, esto está muy bueno, hay que hacer algo con esto, vamos a darle vida a estas canciones”, recuerda.

“Como músico a mí siempre me ha gustado mucho el bolero; los buenos boleros siempre me han gustado; el puertorriqueño, mexicano cubano, siempre he sido 'fan' de ese estilo, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en este estilo de música. Finalmente se dio”, cuenta.

Allí se inició un trabajo de transcripción tanto de la lírica como de las melodías. Inicialmente se hicieron unas grabaciones instrumentales para establecer qué tipo de acompañamiento se les iba a dar.

“Había que armar un grupo, primero, invitar a cantantes, y decidir si llamábamos a uno o a muchos, a mí me encantan las colaboraciones con músicos de diferentes generaciones y estilos y dijimos vamos a hacer versiones, las canciones con diferentes cantantes, y ver qué le podemos sacar a cada canción”, comenta. Habría que hacer una lista de intérpretes, algunos no estaban disponibles, otros no se identificaban con el proyecto. Por otra parte, dependiendo de la melodía y la intención de cada tema se elegiría el acompañamiento: unas con cuerdas, otras con maderas, algunas muy tradicionales otras con algo de jazz.

La orquesta

Herron encontró factible la oportunidad de hacer un intercambio con músicos de diversas generaciones y también países. “Músicos con los que hemos colaborado y otros de generaciones anteriores que eran parte de la escena musical en los años setenta y se creó una interesante dinámica” detalla. Lo cierto es que todo se grabó en momentos distintos. Ninguno de ellos coincidió en el estudio de grabación pero la coherencia lograda por Herron es clara.

“Hay dos canciones que tienen arreglos de cuerdas en Puerto Rico, hay otras canciones que tienen arreglos con maderas, esos se grabaron en Panamá. Otros arreglos son con un sonido más tradicional cubano, para el que se usó un tres. Una guitarra flamenca grabada en Bilbao hace un dúo con un acordeón de Osvaldo Ayala que tiene una sonoridad parecida a la del bandoneón.

“Siempre he querido crear una orquesta que toque este tipo de música, y decidimos que la orquesta conceptual, se llamaría La Orkesta Transístmica”, dice el músico. “El Istmo de Panamá es un lugar donde los sonidos se cruzan, transitan. Entonces Panamá no es solo una vía transístmica marítima o terrestre sino también sonora. Por eso el nombre. Nace en Panamá e incorpora personalidades que atraviesan el istmo. No importa dónde toques, pero tienes una conexión con Panamá”, explica.

Para Herron esta producción ha sido un viaje en el que las canciones iban revelando qué querían.

Los intérpretes

Siete temas, siete voces. Todo fue muy fluido, todo el mundo fue muy accesible. Cuando los cantantes escucharon los temas mostraron mucho interés. Al cantautor Carlos Méndez (“Tu Ausencia”), asegura el productor, “le salió muy natural, al igual que a Lilo Sánchez (“Lo que tú eres para mí”), intérprete de rock y de reggae quien se devoró el bolero, lo cantó con mucha pasión”, sostiene. Acompañan las voces femeninas de Karla Lamboglia (“Perfume de otros tiempos”), “es una canción súper coqueta, y ella le puso esa picardía”, destaca.

Para “Amémonos más” Herron buscaba una voz con madurez que encontró finalmente en Puerto Rico, cuando le presentaron a la cantante Amadita Encarnación. “Fue espectacular”, asegura Herron.

Participan también en Al Pairo Osvaldo Ayala (“No me lastimes”) con quien se recreó el mismo espíritu relajado con el que Abadía grabara el tema en su residencia. “Yo quería trabajar con Osvaldo y con ese acordeón de Osvaldo, así que transportamos el tema al tono del acordeón”, dice. También Danilo Pérez Sr. quien interpretó el tema “Para siempre”, acompañado de un ensamble de cuerdas.

Por último, pero no menos importante, está Danny Rivera, cuyo tema “Mujer preferida” es el punta de lanza de la producción, presentada el pasado viernes.

“La experiencia con Danny Rivera fue también muy interesante, a él yo lo conocí cuando vino a Panamá a cantar en el Panama Jazz Festival y en ese momento estábamos buscando voces y esperaba algunas respuestas. Rivera viajó de vuelta, pero al Herron enterarse de que el reconocido intérprete puertorriqueño viajaría nuevamente a Panamá lo contacto y le propuso que participara. “Le envié la canción y le encantó. Una de las hijas del Dr. Abadía pudo estar presente durante la grabación y fue algo muy emotivo. Fue un viaje emocional para mí y para la familia del doctor Abadía, pues es como si le dieran vida a través de sus canciones”, reconoce.

De proyecto familiar a público

Al pairo, frase del argot náutico que describe cuando una nave está suspendida en el agua, sin movimiento, le dio nombre a la producción que en principio permanecería como un legado familiar. “Quedó tan lindo que decidimos presentarlo al público”, comenta Herron.

El proceso de producción arrancó en 2015 y se hizo con toda la calma del mundo. No había apuros comerciales. Para 2018 ya se había completado el trabajo. Se esperaba el momento preciso para lanzarlo. “Una primera presentación privada se hizo para la familia el año pasado y se hizo la propuesta al Panama Jazz Festival de presentar este concierto de boleros.”, eso fue en enero de este año, justo antes de que se decretara la pandemia.

“Quedaba pendiente el lanzamiento de la producción y consideramos que este era el momento apropiado; la gente necesita música y este es un buen momento para autoconocerse, hacer limpieza interior. Y el bolero tiene la virtud de mantenerse en el tiempo”, admite Herron. “Creo que es un disco que no va a pasar de moda, que podrás siempre volver a él, acompañarlo con un vino”.

Los siguientes pasos son la presentación de un concierto virtual, para el que se están haciendo las gestiones con patrocinadores. “en estos momentos los músicos son los que más duras las tenemos y pienso que este es un buen proyecto que amerita que una buena marca se afilie. Tiene la elegancia necesaria”, considera.

Incluso, dependiendo del impacto que genere la producción, Herron está convencido de que puede lograr una nominación al Grammy, “pero necesitamos el apoyo de los medios y del país para que lo mostremos con el pecho al aire y no quede nada más como una canita; creo que pocas veces se tienen proyectos con tanta historia, con tanto contenido”, concluye.