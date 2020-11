Lo que más gracia me hace es que 'hacer Patria' suele ser siempre hacer la patria que a nosotros nos conviene

En estas Fiestas Patrias y en medio de esta pandemia, lo de 'Hacer Patria' nos lo han repetido tanto y de tantas maneras que el que no lo tenga internalizado es porque vive en Babia o está en coma.

'Hacer Patria', dicen, y lo escriben así, en mayúscula la patria, como si por tener mayúscula o no, fuera más patria o menos patria. 'Hacer Patria', y engolan la voz y añaden que todos debemos remar hacia el mismo lado y que 'hacer Patria' es, como buenos galeotes, remar a la voz del capitoste. Todos a una, como Fuenteovejuna, escondiendo los crímenes y los desmanes bajo la alfombra porque 'hacer Patria' es que los demás no se enteren de nuestros trapos sucios, del calzoncillo zurrado y de los brasieres con el cerco de sudor añejo en el sobaco.

Lo que más gracia me hace es que 'hacer Patria' suele ser siempre hacer la patria que a nosotros nos conviene. Y el 'a nosotros' de la frase anterior quiere decir nosotros, léase aquí: “a los que siempre estamos en la papa” o a “los que nos toca estar en la papa de quince en quince años”.

Y si cualquier galeote decide parar de remar a galocha al ritmo que marca el cómitre en seguida te acusan de vendepatria, de enemigo del bien común y de envidioso. Porque en este país, el pedir que la bonanza sea para todos, que todos tengan las mismas oportunidades y que a todos se les trate por igual, es estar reconcomido por los celos. Celos, malditos celos, que nos exigen dejar de remar y pararnos a pensar en que el alguacil no le pone el grillete a todos los condenados por igual, según las bases de la galera.

Y te enteras de que resulta que, antes de que haya pasado una semana de la apertura de las plicas de los premios Miró, uno de los asesores de la galera del Ministerio de Cultura ya ha publicado extractos del libro premiado en una revista digital en Chile. Mientras, los otros nueve ganadores del premio aún esperan que se cumplan los reglamentos, los cinco que ganaron en los distintos segmentos en el año 2019, (que aún no han visto su libro publicado tal y como dejan claramente especificadas las bases) y los otros cuatro que ganaron este año junto con el poeta suertudo que sí ha sido elegido para compartir la gloria de los escogidos por los semidioses del Parnaso. Esos nueve deben acatar las reglas y no pueden dar a conocer su obra hasta tanto decidan los capitostes.

Las cosas de palacio van despacio, a no ser que a alguien le interese apresurar el ritmo de remada. Ahora, eso sí, debemos 'hacer Patria' y no protestar, y no ser envidiosos, ni estar celosos de aquellos que reciben doble ración a la hora del alpiste.

Miren que no, que a mí lo de remar me viene mal, oigan, que yo suelo ir siempre contra corriente. Que me gusta a mí llevar la contraria más que un palo a un perro y que en estos casos siempre recuerdo la frase que dicen en mi tierra: “o follamos todos o tiramos a la señorita del honor despistado al río”.

Lo que me suele sentar bastante mal de parte de aquellos que no siempre hacen honor a la verdad alabando sus méritos propios, es que, además, pretendan que los demás nos quedemos callados como putas cuando ellos alaban solo a los que les conviene o les interesa. Y así no, señor nefelibata, que hay una lista de nueve personas esperando su turno.

columnista