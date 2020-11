Wendy Jordan: 'No es momento de competir, sino de crecer juntos como país y empresarios para salir adelante'

Wendy Jordan es una emprendedora panameña y cofundadora de la plataforma Encuentra24; en esta plaza se ha cultivado como experta en estrategias de mercadeo, desarrollo e-commerce y gestión de nuevos productos y negocios. Con un máster en dirección estratégica y creativa de publicidad integral de la Universidad de Barcelona, y una fe inquebrantable en el emprendimiento, fundó el marketplace horizontal de Encuentra24 en 2005 en Panamá, una iniciativa que más tarde la convertiría en una multinacional latinoamericana. Convencida de las oportunidades en los canales online, sostiene la necesidad de “que como país y gobierno existan leyes que apoyen el fomento de este tipo de comercios, así como al emprendedor cuando se dan riesgos de ciberseguridad para ir detrás de cualquiera de los grupos o personas que interrumpan esta modalidad de negocio que es hoy, la forma más segura”. Para Jordan, cada vez se abren más espacios dentro y fuera del país en materia de comercio electrónico y “vamos a ganar educación a través de la experiencia y con mucha cautela; haciéndolo poco a poco, hasta estar al nivel de otros países”.

Jordan ha sido parte vital del empuje de la popular plataforma de 'e-commerce' durante sus 15 años de operaciones. Cedida

Wendy, Panamá ha tenido que dar un salto cuántico y obligatorio hacia el comercio electrónico con la pandemia. ¿Cómo han evaluado las cifras desde Encuentra24?

Sí, nos tocó a todos dar un salto; algunos no estábamos preparados, otros lo teníamos pensado un poco. En definitiva, Encuentra24 sí estaba listo, no solamente con la plataforma clásica que cumplió 15 años, sino con Shoperia. Sí hubo una paralización de ciertos verticales que por regla no se pudieron dar, como los de bienes raíces y autos, que son las categorías que por lo general siempre tienen un mayor auge; pero otras categorías de compra y venta de productos electrónicos y de segunda –que tuvieron gran auge–, nos permitieron ver el tráfico crecer en la página, con electrodomésticos, hasta celulares y computadoras para trabajar desde casa, además de productos deportivos para entrenar y mantenerse saludables.

¿Cuál es el perfil de los usuarios de la plataforma y cuál es su penetración hoy en Panamá?

En su mayoría lo que tenemos son comerciantes y personas que desean hacer alguna compra-venta o alguna transacción de forma exitosa, en línea. Por lo general tienen algo que vender, ofrecer o alquilar, y pueden estar en Panamá o como bien lo comentaste, somos una multinacional y pueden estar en cualquiera de los nueve países en los cuales está Encuentra24, pero es importante que el producto y la persona estén a nivel local para ofrecerlo y entregarlo lo más pronto posible. Nuestro segmento también abarca a personas y empresas; tenemos un excelente número de ambos en la plataforma.

Recientemente, Encuentra24 adquirió las operaciones de OLX para Centroamérica, lo que le permite estar hoy a la cabeza de las plataformas de nuestra región y el Caribe, ¿cuál prevén que será el alcance de esta fusión?

Julio pasado fue para nosotros un excelente momento, ya que pudimos finalizar un acuerdo de fusión que llevaba años en negociación y eso significa que hoy Encuentra24 tiene a su alcance los 50 millones de habitantes de Centroamérica y ahora tenemos un nuevo país, Guatemala. Hace una semana se hizo la fusión de todos los usuarios y de todos los anuncios e interfaces que eran de OLX, y con eso, hoy tenemos de 9 millones a 9,5 millones de usuarios registrados en la plataforma, que es un número extraordinario.

La plataforma cuenta con un promedio de 7,5 millones de visitas mensuales en Centroamérica. Y con esto, una 'big data' importantísima en cuanto a comportamiento de consumo. ¿Cómo se traduce esto en una estrategia de negocios con sus clientes?

Definitivamente teniendo esta big data podemos prever y analizar históricamente el comportamiento del consumidor y cómo han sido los índices de precio por metro cuadrado dentro de ciertas zonas del país, inclusive los precios de autos, de terrenos. Hemos podido ver esa fluctuación y cómo ha habido cambios. Por ejemplo, en este momento hay un mayor auge de las propiedades en alquiler y de alquiler con opción a compra; por la situación, hacer la compra de un inmueble e incluso la finalización y entrega de una propiedad nueva se ha hecho más difícil para quienes no pueden asistir de forma regular a una feria de autos o inmobiliaria. Ellos pueden encontrar opciones dentro de plataformas como la nuestra y nosotros podemos prever exactamente en qué zonas se están buscando propiedades, cuáles son los precios que están recibiendo más contactos de personas interesadas en comprar. Esta data también puede ser un excelente indicador para las compras e inversiones futuras de grandes empresas que pueden entender, por ejemplo, cuántos pick ups necesitan comprar en 2021 o en qué zona del país deben hacer una mayor construcción porque hay un mayor auge de tráfico y de personas que solicitan. Así que la cantidad de data histórica que tenemos es muy interesante para tomar esas decisiones.

¿Cuáles son las ventajas competitivas de emprender 'online'?

La pandemia ha probado que esta es la forma. No importa que sea una venta de productos al por mayor, al por menor o inclusive tener una presencia digital para ofrecer tus servicios desde la forma más rudimentaria como WhatsApp o por redes comerciales como Encuentra24. Hay otras plataformas con las que hoy muchas empresas pueden rápidamente tener una presencia digital y ofrecer sus servicios, además de comunicarse con sus colaboradores, tener todo un sistema de análisis y control de productividad con los empleados.

¿Cuál es la estructura operacional que requiere un 'e-commerce' exitoso para cumplir con sus objetivos?

A nosotros nos han funcionado siempre las estrategias colaborativas y creo que esta es la dirección en la que va mucho del aprendizaje de esta pandemia. Es importante que cualquier empresa que esté ideando su próxima estrategia de comercio electrónico vea cómo puede empezar a trabajar con la comunidad, con otros comerciantes, y apoyando a la industria local; realmente destacar eso porque el día de hoy estamos necesitando muchísimo el apoyo nacional, de nuestra comunidad para nuestro mercado y para nuestros consumidores. Por lo tanto, si se puede contratar a nivel local, vender productos locales, manufacturados, desarrollados y cocinados en Panamá, van a tener una estrategia ganadora hacia el éxito.

¿Qué nos falta para entrar en este camino de avanzada y promover una cultura más abierta a todo el 'plus' que nos da el comercio electrónico? ¿Quizás involucrar más a los sectores privado y gubernamental para hacer docencia?

Definitivamente todas las anteriores. El sector comercial o corporativo se activó durante este período, todos sacaron sus páginas web, sus formas de pago digitales, sus formas de logística, sus centros de abastecimiento para despachar esos productos. Eso es lo importante, que no haya una o dos páginas de comercio electrónico en Panamá, sino que todos juntos trabajemos en esto y que empecemos a aprender de ello. Por otra parte, es importante que como país y gobierno existan leyes que apoyen el fomento de este tipo de comercios y protejan al emprendedor cuando hay riesgos de ciberseguridad, para ir detrás de cualquiera de los grupos o personas que interrumpan este tipo de negocios, que son hoy la forma más segura. Necesitamos continuar probándolo; vamos a ganar educación a través de la experiencia y con mucha cautela; haciéndolo poco a poco, hasta estar al mismo nivel de otros países.

“En Panamá tenemos emprendedores extraordinarios que están haciendo cosas geniales. Si supieras de todos los chicos y chicas que hoy desarrollan páginas webs y apps que no conocemos, porque quizás estamos más enfocados en Amazon o Facebook, pero en Panamá se están desarrollando excelentes estrategias en todo el país”.

Shoperia es la nueva propuesta tecnológica de Encuentra24, un 'marketplace' en formato web con usuarios en nueve países. Cuéntanos sobre este proyecto.

Todavía no es una app pero tenemos una página web desktop y en versión móvil que se adapta a cualquiera de los celulares, y se pueden hacer compras en línea. Es básicamente el nuevo bebé de la familia de Encuentra24; una estrategia colaborativa donde le damos un espacio a todos los comerciantes en Panamá que tengan productos nuevos y después de que pasan por nuestros filtros y sabemos quiénes son, cuáles son sus productos y todo acerca de su empresa, pueden poner ese inventario en Shoperia y nosotros nos encargamos del cobro, la entrega y todo el mercadeo. Es el nuevo proyecto que tenemos, estamos muy emocionados. Hoy, ropa, comida, productos de salud, deportivos, electrónicos y grandes marcas de Panamá ya son parte de la plataforma, y aunque tienen su página web, con nosotros también tienen otro espacio para comercializar, porque la idea es que todos nos ayudemos.

Wendy, a los empresarios, emprendedores y a las marcas que ya tienen presencia digital y canales de comercio electrónico pero que por alguna razón no han logrado fidelizar y conectar con su segmento de mercado, ¿qué les dices para el logro de una comunicación fluida?

Lo importante es tener paciencia (risas) porque esto demora. Ir aprendiendo hasta tener la confianza de los usuarios. Después es importante comunicar todo y cuanto sea posible; utilizar su portal, el e-mail, el celular, el WhatsApp, las redes sociales, espacios como este para comunicar lo que tienen y ofrecen; eso es tan importante. En Panamá tenemos emprendedores extraordinarios que están haciendo cosas geniales; si supieras de todos los chicos y chicas que hoy desarrollan páginas web y apps que no conocemos, porque quizás estamos más enfocados en Amazon o Facebook, pero en Panamá se están desarrollando excelentes estrategias en todo el país. Necesitamos unirnos y continuar comunicando eso, aprender el uno del otro; quizá no es momento de competir, sino de ver cómo crecemos juntos como país y como empresarios para salir adelante.