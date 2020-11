Alejandro Flores:'Panamá es uno de los puntos de la región con el más alto índice de conectividad'

El ejecutivo apuesta porque se concreten alianzas entre la empresa privada y el Gobierno de Panamá en aras de establecer proyectos que impulsen la conectividad en el país. Cedida

Alejandro Flores es director de KIO Networks Internacional, una compañía multinacional dedicada a las tecnologías de la información, que ofrece un portafolio de infraestructuras y servicios de acuerdo con estándares y procesos internacionales. Con más de 10 años de formar parte de la compañía, Flores ha sido el encargado de poner en marcha y dirigir las operaciones en Panamá, Guatemala y República Dominicana, desarrollando su experiencia con aptitudes sinérgicas para penetrar más allá de los roles individuales con el fin de idear mejores rutas de venta y procesos de distribución. Por otra parte, cree en un entorno de sinergia con las nuevas tecnologías: “Las empresas tienen una misión y una visión, un por qué y un para qué; si esa visión y misión están alineadas a los objetivos de las compañías y de las personas, será muy fácil que la tecnología entre porque servirá de habilitador para el empleado y la empresa para cumplir sus objetivos”, dice.

Conectividad, ¿qué tanto hemos avanzado en la región?

La conectividad es un punto muy importante para esta industria. Como sabes, la industria de tecnologías de la información vive de la conectividad. Panamá es uno de los puntos geográficos de nuestra región con el más alto índice de conectividad; las fibras submarinas, la posibilidad de tener cables submarinos donde llegan y se establecen y derraman hacia otras ciudades o países ayuda a que la conectividad esté disponible. Por eso decidimos iniciar nuestra internacionalización en América Latina precisamente en Panamá hace casi ocho años, creando los dos centros de datos que están en Panamá Pacífico. Invertimos una gran cantidad de dinero para crear esos dos centros de cómputo de alta disponibilidad, aprovechando la conectividad tan grande que ofrece el país.

Sobre la protección de datos en el sector público y privado, ¿de qué dependen los costos y características de la infraestructura que permita satisfacer ese objetivo?

Hoy es sumamente importante dar seguridad a nuestros empleados y también a nuestros clientes. No podemos operar sistemas de cómputo sin seguridad; hoy estamos más vulnerables Yandira, hoy existen más riesgos informáticos y ciberataques; es por eso que cuando hablamos de un valor de seguridad, depende también de cuánto valoras tu información y tus sistemas. Puede haber sistemas con un valor mínimo donde proteges información con tu computadora y archivos a través de un antivirus o puedes crear grandes sistemas de protección cibernética a grandes centros de cómputos donde tienes que proteger físicamente hasta cibernéticamente todos los sistemas. Entonces la inversión depende mucho de cuánto estás dispuesto a valorar la información; para todos vale cierta cantidad de dinero y es la que cada una de las empresas define ejercer como gasto.

¿Cómo se logra un mundo más comunicado, seguro e innovador sin deshumanizar? Entiendo que esta es una de las promesas de KIO Networks.

Esta es una muy buena pregunta que me encanta contestar con lo que es nuestro principio: somos los habilitadores de la necesidad humana con la tecnología. La tecnología sola no sirve si la humanidad no la puede aprovechar para su beneficio. Para nosotros, en primer lugar está el ser humano, que es el que hace que la tecnología funcione; si no la usa para su bien común, propio, de la empresa o de su familia, no la vemos como un uso importante. Es por eso que siempre hablamos con nuestros clientes sobre lo que quiere lograr con la tecnología que nos pide habilitarle. Todas esas cosas las valoramos como un principio ético y moral antes de definir cualquier solución técnica o tecnológica; en nuestro principio y DNA está el ser humano como el habilitador de la tecnología.

¿Cómo evalúas la manera en la que el sector bancario y financiero se ha plegado a optimizar la utilización de todas tecnologías de la información, para tener canales de conexión con los clientes más afectivos?

Definitivamente esto ha sido positivo y te voy a dar un par de ejemplos. En nuestra región existe una compañía de seguros que al mes tenía visitas en su página web de 300 personas. Se les ocurrió sacar un seguro covid, hicieron publicidad y mercadotecnia en redes sociales y, hoy, desde hace cinco meses, han incrementado las visitas a 30 mil al mes. Imagínate en este tiempo que no hubiera podido existir la posibilidad de que esta empresa tuviera los canales de comunicación directa con sus clientes; primero no hubiera crecido su base de clientes y en segundo lugar no hubiera existido la manera eficiente del contacto entre el cliente y la aseguradora. Esto es un ejemplo claro de cómo en un proceso humano y de salud, que es la covid, la tecnología habilitó un canal y un vínculo de comunicación entre la necesidad de un cliente específico con una empresa.

En KIO aseguran trabajar para tener mayor acceso a servicios que beneficien a la sociedad a través de plataformas digitales, desarrollando soluciones tecnológicas con transparencia. ¿Qué tipo de productos han generado innovación en las empresas de Panamá?

El comercio electrónico es algo que hemos visto. Panamá es uno de los países con mayor aceptación de comercio electrónico. La densidad de uso de telefonía celular en Panamá, es mayor a la del resto de los países en Centroamérica. Esto ha ayudado a que empresas puedan desarrollar ofertas de comercio electrónico para la venta de servicios, que han crecido. Según estudios que realiza inclusive el Ministerio de Economía de Panamá, donde se dicta cuánta gente hizo su primer proceso de e-commerce durante la pandemia, casi el 38% lo hizo por primera vez para adquirir un producto o solicitar un servicio; una tercera parte de las transacciones de comercio electrónico de un panameños se dio por primera vez en estos meses que llevamos. Obviamente la educación ha sido importantísima; ofrecemos la posibilidad de que el contenido educativo esté ligado a otras fuentes de conocimiento desde una biblioteca, hasta una enciclopedia, un diccionario, los mismos maestros y profesores en las plataformas de colaboración que deben estar listas en centros de cómputo como los nuestros para que estén libres. Entonces el comercio electrónico y la colaboración educativa son dos importantes puntos que hemos vivido durante este tiempo.

Una de las demandas al gobierno de turno es que se mejoren y faciliten los canales de conectividad para que las zonas vulnerables tengan un mejor acceso a la educación virtual. ¿Se ha dado alguna conversación entre KIO y el Ejecutivo panameño para beneficiar la apertura de canales que mejoren la conectividad?

Te platico primero lo que estamos haciendo en México. En México este proceso de educación a distancia lleva unos años más de los que llevamos en Centroamérica o en países como Panamá. En México parte del contenido educativo de la Secretaría de Educación Pública se encuentra en los centros de cómputo de KIO Networks. A través de ese contenido se logra establecer el vínculo de comunicación entre el maestro, el alumno y el padre de familia. Esto mismo ya lo hemos llevado a Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras. Específicamente en Panamá hemos estado en contacto con diferentes actores del servicio público y hemos establecido algunas ideas que pudiéramos trabajar que ojalá se den pronto; estoy seguro de que el gobierno tiene la iniciativa, la voluntad y alianzas como la que pueden hacer con el sector privado como nosotros, son la clave, porque solos no podríamos hacerlo.

Eres experto en la construcción de equipos, en ventas y servicios de negociación, también en la gestión de proyectos. Como director de la compañía, ¿qué tan claves consideras que son las herramientas tecnológicas para mantener una comunicación efectiva con los equipos de trabajo dentro de las grandes organizaciones?

Es una extraordinaria pregunta y más ahora, pues directivos como nosotros estábamos acostumbrados a tener a la gente alrededor en una sala de juntas, en un salón y vernos la cara o a ir inclusive con un cliente a su escritorio y platicar sobre algún proyecto. Hoy la realidad es otra –hago un paréntesis y espero poder estar pronto en Panamá platicando sobre cosas como estas si me lo permites– y en primer lugar tenemos que poner en primer plano la cultura que estamos tratando de crear. Hoy las empresas tenemos que cambiar una cultura organizacional. Las áreas de Recursos Humanos se vuelven vitales porque tienen que cuidar las normas de covid, y además mantener a la gente motivada, entretenida, actualizada técnicamente y tecnológicamente porque en esta industria tienes que estudiar mucho; esta nueva cultura organizacional nos ha convertido en personas mucho más confiables; nos ha llevado a que la tecnología forme parte importante de nuestras vidas, pero la organización no tiene que depender de la tecnología porque hoy comemos rápido un lunch y nos tenemos que despertar temprano. Tenemos que tener organización y disciplina organizacional. Debemos tener a la gente cercana digitalmente. La parte social debe ser importante en mi conversación con la gente y también con el cliente porque está sufriendo lo mismo que tú y yo ahorita.

¿Cómo sientes que se puede lograr el engranaje ideal entre los talentos del recurso humano y las tecnologías?

Las empresas tienen una misión y una visión, un por qué y un para qué; si esa visión y misión están alineadas a los objetivos de las compañías y de las personas, será muy fácil que la tecnología entre porque servirá de habilitador para el empleado y la empresa para cumplir sus objetivos. El ciudadano de a pie tiene hoy la tecnología en un celular o en una tableta, y de la información que tenemos en estos depende muchas veces que tomemos decisiones; por eso la información debe estar siempre disponible.