Omar López: 'La música es importante para transmitir superación, amor y alegría'

López nació en la ciudad de Panamá el 6 de enero de 1992. Cedida

Omar Humberto López nació en la ciudad de Panamá el 6 de enero de 1992. A temprana edad mostró su interés por la música. Todo inició en el momento en que escuchó el concierto 'Yanni live at the Acropolis', del pianista y compositor griego Yanni Chryssomalis. Desde ese instante consolidó su amor por este arte. Su afición por la música lo condujo a querer interpretar instrumentos como el acordeón.

A los 14 años se inscribió en la escuela de artistas de Jesús Yanes, en Madrid, España. De regreso a Panamá, participó en el concurso de canto 'Proyecto Estrella' en donde se dio a conocer y llegó a situarse entre los 15 mejores vocalistas, clasificando a la semifinal.

Una vez culminado el concurso, se mantuvo distanciado del mundo artístico por un tiempo; sin embargo, continuó cultivando su amor por la música y la guitarra.

A los 17 años tuvo la oportunidad de irse de gira nacional interpretando la canción 'A puro dolor' con el artista puertorriqueño Ángel López del grupo Son by Four, versión salsa, y es ahí donde renace el sueño de convertirse en cantante profesional.

A la edad de 19 años dio sus primeros pasos en el campo de la composición musical y a los 24 años presentó sus letras en el género de la salsa, hasta grabar el tema 'Te pido un día más', de su autoría.

Hoy este artista panameño ha seguido sumando esfuerzos para catapultar su carrera, al tiempo que estudia gastronomía y trabaja en el sector de la construcción.

Entre metas y aficiones

López se define a sí mismo como una persona soñadora, humilde y divertida. Su pasión es la gastronomía, la construcción es su deber familiar y la música su sueño.

Este año lanzó su nuevo cover de la canción 'Hawái' de Maluma en versión salsa, producida por Jay Lugo, quien es productor de Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, y ganador del Latin Grammy como mejor productor de salsa.

“Estábamos viendo cómo podíamos llamar la atención del público lanzando un cover y con mi equipo de trabajo llegamos a la conclusión de que Hawái era la indicada”.

Sobre la adaptación al escenario atípico de la pandemia, comparte que la capacidad de innovar y ser perseverante ha sido fundamental. “En el caso de las entrevistas ahora son por teléfono o por videollamada, de igual forma hemos mantenido la comunicación con las emisoras y logramos que el trabajo tuviera impacto internacional”.

Para este amante de las melodías atravesar la pandemia con todos los recursos digitales que se tienen en la actualidad, ha sido importante. “Las redes son nuestra mejor arma de difusión y de comunicación con el público. Sin estas todo sería más complicado y más ahora que viajar es un riesgo. En el caso de que no se les dé el uso adecuado, pueden llegar a ser un arma de doble filo. Es importante ser responsables con los contenidos que se publican y coherentes con el mensaje que se quiere transmitir al público”.

Inclinaciones

Desde adolescente, López mostró pasión por géneros como la salsa, la balada y el urbano, manteniendo como artistas referentes a Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Celia Cruz, Jerry Rivera, Chayanne, el Señor Loop, Cultura Profética y Nicky Jam.

Aunque el intérprete reconoce que la industria musical es muy competitiva, tiene la convicción de que podrá triunfar y posicionarse frente a las dificultades.

En ese contexto, opina que en la actualidad el género urbano tiene gran relevancia, pero continúa en la batalla para mantenerse vigente y no claudicar. “Es un hecho que la salsa en estos tiempos no es tan comercial como otros géneros, pero poco a poco he podido surgir, es cuestión de ser perseverante”.

Cuando alguien tiene un sueño, no hay obstáculos. Sé que hay muchos retos, este camino no es fácil, pero mantengo la esperanza, la constancia y la perseverancia. Jamás he perdido la fe de poder cumplir ese sueño”, remarca.

En cuanto a su faceta como compositor detalla que 'Te pido un día más' surgió de su primer amor. “Esta composición forma parte de mi historia amorosa de adolescencia, trata de ese deseo de revivir momentos hermosos que uno no puede olvidar a pesar de los años, es el amor con el que uno siempre sueña”.

Para López, el mensaje que llevan las letras es lo más importante. “Una canción tiene el poder de lograr que una persona se siente identificada, y conecte de inmediato con el tema. Creo que la música es muy importante para transmitir mensajes de superación, amor y alegría”.

Tras el lanzamiento de su último cover , el joven artista se encuentra trabajando en su próximo tema que estará presentando a mediados de enero de 2021.

La canción se titula 'Hoy' y es de su autoría. “Ya tenemos preparado el plan de trabajo para el próximo año. El público tendrá las melodías de Omar Humberto para mucho tiempo más, espero contar con el apoyo”.