Carla Hool ha logrado a pulso convertirse en una de las directoras de casting latinas más importantes de Hollywood, trabajando para cintas como Apocalypto de Mel Gibson, en producciones como Narcos y en la recién estrenada Selena: la serie, de Netflix. Nacida en México y de padre estadounidense, le acompaña una historia familiar en la que ha estado vinculada desde la niñez a los sets de grabación. Hace más de una década abrió sus alas hacia el mercado estadounidense y desde allí, como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, plantea la necesidad de impulsar la voz latina desde una postura de cohesión entre todas las culturas y nacionalidades. “Tenemos que ser representados; eso es lo que estoy tratando de hacer, además, en nuestros países hay mucho talento que merece ser reconocido internacionalmente y Hollywood es el lugar que te va a llevar a eso”, confiesa durante una entrevista desde Los Ángeles, para Espacio Gente.

Carla Hool: 'Los latinos tenemos que unirnos para ser una voz fuerte en Hollywood' Jose Pinto | La Estrella

¿Se ha cuantificado el golpe de la pandemia a la industria cinematográfica?

De que ha afectado, ha afectado; frenó a la industria; siempre creo que con recesiones y problemas económicos casi todas las industrias se ven afectadas, pero normalmente la del entretenimiento no tanto. Esta vez sí nos paramos completamente; nunca en la vida me había pasado seis meses frenada; no había nada. Tuve un par de proyectos de voz, un podcast y una animación que continuaron porque mandaban al equipo, a los actores a sus casas a que se grabaran. Eso lo hemos estado haciendo, ya cambió nuestro sistema de trabajo. Ahorita tenemos dos meses desde que todo empezó muy fuerte y con mucho trabajo; ahora estoy saturadísima de trabajo. Creo que ya estamos empezando a sentir lo que es la falta de contenido y ¿qué hubiéramos hecho todos sin entretenimiento durante la pandemia? Lo necesitamos, es una parte fundamental y más en situaciones como esta. Obviamente se está cambiando la forma en la que se trabaja en las diferentes áreas y lo que he visto es que muchas series y películas se están filmando, pero luego se detienen por algún caso de covid y posteriormente vuelven a arrancar; esto va a suceder porque no vamos a poder frenar; tenemos que continuar pero aprender a vivir con la covid-19.

¿Sientes que con esta crisis han nacido nuevos caminos para llevar el cine a una comunicación más directa con la audiencia?

El simple hecho de que ya tengas a disposición en tu televisión las películas que están saliendo y que deberían estar en el cine, pero no se puede, cambia. Estuve en un panel con la gente de los premios Platino y de Egeda discutiendo precisamente del futuro del cine; creo que todo se está yendo más hacia lo tecnológico, en mi área de trabajo todo es ya con audiciones que me mandan grabadas, los call back son todos así, en Zoom; nos estamos adaptando en todas las diferentes áreas. La mía es bastante adaptable porque podemos hacer esto y puedo dirigir a los actores, y estoy viéndolos grabar. Creo que esto se va a quedar por un buen rato, no creo que regrese a la normalidad, probablemente ni siquiera en todo el año que entra.

Has dicho que parte de tu misión es llevar a los latinos a la pantalla 'hollywoodense', ¿qué tenemos de especial los latinoamericanos y cuál es nuestro sello en el mercado cinematográfico estadounidense?

Lo que creo es que tenemos que ser representados y no lo estamos. No estamos representados correctamente. La representación de los latinos ha sido nada más la del inmigrante que está cruzando la frontera, donde todos se ven igual. No se cuentan otras historias; creen que todos estamos cruzando la frontera con coyotes o con el narcotráfico; aunque ha cambiado, ese es el estereotipo y hay mucha ignorancia cuando se trata de las culturas latinoamericanas; siempre piensan en alguien latino y piensan en el mexicano, pero hay mexicanos, salvadoreños, panameños, colombianos, venezolanos, cubanos, y de todos los colores. Tenemos que ser representados; eso es lo que estoy tratando de hacer, además en nuestros países hay mucho talento que merece ser reconocido internacionalmente y Hollywood es el lugar que te va a llevar a eso, así es todavía, hasta ahora. Con plataformas como Netflix ya tenemos acceso a series y actores de otros países, así que está empezando a globalizarse más la cosa, pero al final del día, las grandes producciones son las de Hollywood.

¿Cómo es el camino para quebrar esta estigmatización de la que me hablas?, porque parece ser una tarea bastante ardua. Hace dos años conversamos con Edward James Olmos, que estuvo en Panamá, y hablaba de esto con preocupación; aunque la pisada latina en el mercado cinematográfico estadounidense es fuerte, queda un arduo trabajo por hacer.

Es complicado, empezando porque los latinos tienen que unirse. Los latinos que estamos aquí, tenemos que unirnos. Está empezando a haber más unión; tenemos que dejar de ver nuestras diferencias y unirnos para ser una voz fuerte en Hollywood. Si no nos unimos, no tenemos voz. ¿En dónde están los latinos representados, salvo los pocos que han tenido éxito en Hollywood? Inclusive yo, en los premios de casting de aquí, me han nominado tres veces y soy la única latina.

Además de ser la única latina, ¿cómo ves la pisada femenina en este sector tan complejo?

Es complicado y en cada área es diferente. Por ejemplo, la diferencia de sueldos entre actrices y actores es grande. Ahorita, con todo lo que ha pasado durante la pandemia, están sucediendo cambios muy importantes al grado de que todos los estudios quieren diversidad; no nada más diversidad en el talento, sino en los equipos de producción; quieren contratar a gente de diferentes etnicidades. Sí hay cambios; los latinos sí se unieron y escribieron una carta a Hollywood, es la primera; pero llevo bastante tiempo diciendo que nos tenemos que unir y hacer un frente común.

Me parece por lo que comentas que el mismo mercado ha evolucionado al punto de generar el push y cambio de paradigma.

Sí, lo que falta es educar a la gente. Ese es mi conflicto, me la paso educando a productores que no tienen conocimiento de las diferencias entre nuestras culturas y por eso de repente ves proyectos donde escogen a alguien que habla como puertorriqueño y está haciendo de mexicano. Tienen que respetar las culturas, no pueden hacer eso.

Eres la directora de casting de Selena: La serie, estrenada en Netflix este diciembre. Jaime Dávila, presidente y cofundador de Campanario Entertainment, comentaba: “Nuestra directora de casting, Carla Hool y su equipo, encontraron a un increíble elenco para representar a la familia Quintanilla”. Qué reto embarcarte en este proyecto.

La verdad es que justo me estaban preguntando el otro día si había yo reflexionado antes de tomar el proyecto, lo que representaba. Y sí, en el sentido del trabajo que iba a significar encontrar a alguien que cubriera todas las características, porque fue arduo, pero nunca me imaginé que iba a haber tal respuesta de los fanáticos. De una o de otra forma habrá fanáticos que estén contentos y otros que no; va a ser inevitable porque no puedes mantener a todo el mundo contento. Creo que nuestra Selena es increíble, vi a miles de actrices, pero ella le va a gustar a la gente.

¿Qué tanto ha evolucionado la industria cinematográfica hollywoodense en los últimos 10 años?

En cuanto al mudo latino, muchísimo. Cuando me vine, casi no había personajes latinos, y los pocos que había eran el gánster, el que cruza la frontera, el del cartel, el cocinero, el jardinero, la sirvienta; esos eran los personajes, nada más. Empezó a cambiar, a haber participaciones más grandes y en diferentes posiciones. Hoy por hoy tenemos programas que son completamente latinos, inclusive trabajé en un programa de HBO llamado Los Espookys. Eso antes no pasaba; Narcos ha revolucionado, porque ha sido muy exitoso acá y ha puesto a los americanos a leer subtítulos. Narcos hizo un cambio importante y se dieron cuenta de que ya existía la apertura para colocar proyectos y series de diferentes países con subtítulos. Ya hay series completas que son latinas, e historias de gente normal, con una narrativa diferente.

Entonces se ha hecho un buen trabajo y se están recogiendo los frutos.

Totalmente, sí, están habiendo cambios.

¿Dónde crees que puede estar el punto de equilibrio entre el cine tradicional y consumir los contenidos a través del móvil o tableta?

La experiencia del cine en pantalla grande no se debería perder. No es lo mismo ver una película de acción y superhéroes en pantalla grande, que en tu televisor. Es parte de la grandiosidad de todo lo que es el arte del cine; es el arte de los actores, la fotografía, la música, la producción; esa experiencia espero que no se pierda.