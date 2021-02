Un artista de lo insólito que comunica con imágenes y cuentos

El libro de Enrique Jaramillo Barnes, 'Anatomía, un reflejo del ser que ya no soy', recoge 53 relatos atomizados. Algunos son cuentos, algunos no. Todos tienen la vestidura de la buena escritura. Su prosa es directa, agradable y nada ostentosa

El libro es también una joya en materia de diseño. Cada cuento tiene una figura especial que los lectores disfrutarán. Cortesía

Tengo el libro de Enrique Jaramillo Barnes, Anatomía, un reflejo del ser que ya no soy, en mis manos. Son 53 relatos atomizados. Nunca había tenido un libro de este tipo. Algunos son cuentos, algunos no. Todos tienen la vestidura de la buena escritura. Su prosa es directa, agradable y nada ostentosa.

Pero estos rompecabezas son insólitos, y algunas veces absurdos. Para mí, que disfruto de que todo cuento tenga su porqué, y que al final se unan todas las claves de los misterios, los finales abruptos me dejan buscando respuestas que no encuentro.

Pero así son los cuentos de este tipo que dice que ya no es así. Se decidió a escribir y no puede dejar su capa de artista contemporáneo al enfrentar la literatura.

Es el mundo del revés. Unas palomas nocturnas que buscan víctimas. Un ocurrente novio que casi atora a su amada con el anillo de compromiso, no se los debo decir, pero ella aceptó. Allá ella. O una niña que prepara deliciosos batidos y los sirve con su juego de té. Está tan bien escrito que comencé a deleitarme con la imaginación, pero al final ¡wacalá! Un “ñampeao” que se enfrenta a sus interrogadores y los marea con respuestas absurdas. Cuidado con que al leerlo también pierdan la paciencia.

El libro de Jaramillo Barnes es también una joya en materia de diseño. Cada cuento tiene una figura; quizás estas ayudarán a los lectores a entenderlos. Pero de seguro los van a disfrutar.

El creativo

Ahora vamos con la otra parte de este artista que hace arte digital en su computadora. Sus escenarios son las portadas de libros de literatura, pero también ha hecho exposiciones y en ellas puede plasmar figuras e imágenes que, juntas, producen dudas, interés, y obligan a observarlas una y otra vez para descifrarlas.

A este arquitecto no le gusta encasillar sus quehaceres en determinado reglón artístico. Nos dice que el arte “solo es”, y que comunica todo lo que está en su mente o como intérprete.

Esta última parte la comprendo muy bien, pues ha confeccionado varias portadas para mis libros. Y claro está, para ello debía comunicarle títulos, género literario, temas y lo que quería presentar. Y siempre me sorprendió con los resultados.

Sobrepasó mis expectativas y me enseñó que un artista visual mira las cosas con ojos diferentes, aun cuando no se aparte del guion que se le presenta.

“Extrañamente casi ningún cliente de pintura sabe que hago arte digital en la computadora para libros de literatura (Potoshop, illistrator, 3D Max, ArchiCAD y SketchUp) y a la inversa, casi ningún escritor al que le he hecho una portada sabe que también dibujo y pinto (tinta y acrílico sobre tela). Se pueden ver todas estas facetas pictóricas en mi página enriquejaramillo.com ”, dice.

Le hice caso, me fui a la computadora y lo primero que vi fue una gama de colores en cuadros catalogados como “abstractos”, que me invitaban a entrar en un mundo artístico inusitado. Colores, imágenes vagas que se funden con otras y que se desvanecen en la profundidad de la obra. Colores con tonos insospechados y luces que te dicen lo que tu mente comprende.

Al hacer clic en el botón de lo “Figurativo” aparece el mundo del revés; como el tiempo del cubismo de Picasso, o de los cómics, o del sitio donde alguna vez se perdió Alicia. Sí, la del País de las Maravillas.

Allí no hay gravedad ni orden. Relojes, escaleras, tazas rojas se repiten en distintas obras. Cactus, sillones y torsos que presentan esos mismos objetos como rostros y cabezas. ¿Qué será lo que significa? No me atreví a preguntarle y los invito a verlos por ustedes mismos.

Para mí esa parte de su arte presenta el afán del hombre contemporáneo por consumir, por conseguir cosas para su bienestar, y el sufrimiento o el costo que tiene que pagar para obtenerlos. Es la realidad de nuestro mundo actual con sus virtudes y sus defectos; y el hombre como personaje central dentro de una vorágine.

Cuando le pregunté sobre el momento en el que se encuentra su arte, su respuesta fue:

“Mi primer dibujo publicado, salió en la portada del libro Pájaro sin alas y otros cuentos, de Aida Judith Castrellón en 1999, y desde ese entonces, mis artes han aparecido en más de 100 libros y revistas de literatura panameña. Pero a pesar de todos esos años de labor, siempre estoy estudiando, aprendiendo y trabajando para buscar la forma de mejorar e innovar”.

Enrique Jaramillo Barnes ha participado en más de 50 exposiciones colectivas, en múltiples subastas y tiene cinco exposiciones individuales; la primera en Diablo Rosso, la segunda en DGArt Gallery, y las tres últimas en galería Habitante, siendo la más reciente 'Episodio', en 2020, durante la pandemia.

Sobre su impacto a nivel local, responde que ha sido muy bueno. “Participo activamente con el Museo de Arte Contemporáneo, en subastas y con Habitante, que me representa en Panamá y me he ganado algunos premios locales como el primer lugar del Roberto Lewis en 2017”.

Y a nivel internacional: “Actualmente tengo obras en Colombia, Estados Unidos, El Salvador (Galería 123) y en Inglaterra (Art 5 Gallery)”.

A pesar de estos logros, noto que el artista está muy entusiasmado con su nueva faceta de escritor. Su libro de relatos cortos, Anatomía, un retrato del ser que ya no soy ya está en el mercado.

Enrique Jaramillo Barnes es arquitecto, diseñador y artista plástico. Redes sociales

Bueno, vuelvo a la página web del artista, lo cierto es que su arte me ha cautivado y aprieto el botón “Arte digital” y el asombro vuelve a aparecer en la pantalla.

Veo barcos que vuelan, relojes despertadores, el conejo. ¡Ahhhh! Creo que no me equivoqué y algo de los jardines de la obra de Lewis Carroll ha influido en Jaramillo Barnes. Pero también figuras envueltas como momias egipcias. Interpreto que capturadas por el mundo actual por sus restricciones y sus demandas.

Es un creador de arte contemporáneo, con imágenes que juegan con los colores y las formas, con los objetos que la actualidad y el pasado nos han regalado. Él los junta en una forma de arte diferente que raya en lo genial.

No contento con eso, ahora le ha dado por transportar, por transformar el arte y mostrar figuras en páginas literarias. Al que le gustan las sorpresas, asómese a los cuadros o a las páginas de Jaramillo Barnes.