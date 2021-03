Horacio Valdés, más que un legado para el 'rock' nacional

El cantautor panameño falleció la noche del miércoles a causa de una falla cardíaca. Tomada de Instagram

“La música es una necesidad. Los que somos músicos siempre vamos a tener esa urgencia de expresarnos y transmitir las cosas que estamos sintiendo y pensando a otros seres humanos. Es una necesidad con la que nacemos”, confesaba en 2019 Horacio Valdés, músico, durante una entrevista difundida en las plataformas digitales del Canal de Panamá.

Como un gran amigo y un hombre sencillo, así recuerdan sus afectos al cantautor panameño, cuyo fallecimiento fue confirmado este miércoles.

“Perdí a un hermano de otra madre y a un hermano de oficio; por eso nos queríamos mucho, éramos unos locos enamorados de las canciones. Un buen hombre y un gran artista. Tuve la suerte de que él y yo tuviéramos muchas cosas en común”, compartió Yigo Sugasti, también cantautor y creador de la Fundación Tocando Madera.

Sugasti comentó a La Estrella de Panamá que tuvo la dicha de que ambos se dedicaran a la música, estrechando lazos y convirtiéndose en activistas de la canción de autor.

Horacio estuvo con la Fundación Tocando Madera durante 17 años. Para Sugasti, el artista panameño “fue un hombre con una solidaridad y sencillez siniguales. Hicimos muchas cosas juntos, representamos a Panamá en el exterior. Sus dos últimas apariciones oficiales como artista fueron el año pasado con el streaming de Son Miserables”.

Recordó el llamado de Valdés para integrar la producción de la edición streaming de uno de sus conciertos antes de la pandemia, en el Teatro Nacional (diciembre de 2019), “fui el productor y coordinador general del staff y esa noche me invitó al escenario a cantar con él. Así era Horacio, un hombre sencillo”.

Valdés, quien fue miembro de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Laras), lanzó su carrera como cantante con el grupo Son Miserables con el cual grabó cuatro discos, siendo Vivo, hasta hoy, el más vendido en la historia del rock panameño.

Durante su recorrido artístico participó como cantante y compositor junto al cantautor panameño Rubén Blades en el disco ganador del Grammy, La rosa de los vientos y llevó su música a todos los rincones del país con una proyección internacional que abarcó presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Honduras, y Venezuela.

La repentina muerte del artista y abogado panameño ha consternado al país. Tomada de instagram

Importancia de la música

Sugasti señaló que actualmente los panameños no entienden lo que es ser un artista profesional, como lo era Horacio y muchos otros en las diferentes disciplinas. “La gente cree que en el país no hay ese grupo de artistas donde abunda el respeto y, aunque parezca contradictorio, me emociona que las personas estén llorando a Horacio”.

Añadió que Horacio tuvo la dicha de hacer canciones que se convirtieron en himnos. “Conocí muy bien su repertorio desde que estaba con Son Miserables, y como solista, cuando sacó al mercado su primer disco, Viajar liviano, el único que hizo después de estar en tres bandas distintas. Siempre le dije que era un cantautor nato”, agregó.

Horacio Valdés fue un músico con una carrera ininterrumpida, sobre todo en un país “que por muchos años ha dejado de escuchar buena música”.

Fabricio Mejía, miembro de la fundación Rockistmo, dijo que Horacio Valdés no renunció a apoyar al talento nacional. “Recuerdo que cuando empecé a trabajar en producción y promoción artística, el primer evento que realicé fue la premiación de música rock en Panamá en 2002; en ese tiempo, Son Miserables era una de las bandas más pegadas del país y fue una de las primeras en apoyarnos, así como también Los 33, Tierra de Nadie y Os Almirantes”.

“Cuando recibí la noticia de su deceso, fue un golpe muy fuerte. Principalmente porque era una figura muy importante para el movimiento de la música en Panamá”, aseguró.

Según el promotor musical, en 2021 se cumplirían 25 años del lanzamiento del primer álbum de Son Miserables, y estaban en conversaciones para celebrar la fecha de manera especial.

Valdés trabajó como abogado en la firma Morgan & Morgan desde agosto de 2014. Obtuvo su licenciatura en ciencias políticas y economía con honores en Boston University, Boston, Massachussetts, Estados Unidos. Posteriormente terminó su doctorado en derecho en Tulane University School of Law en New Orleans, Louisiana.

Sus canciones más emblemáticas

Tanto Sugasti como Mejía coinciden en que Horacio Valdés fue un cantautor memorable, con una historia musical que perdurará.

Con numerosos temas icónicos, algunas de las canciones más sonadas fueron: Ganas de verte', 'Solo las estrellas bastarán', 'Marchita la flor'” y “Mírame” que fue el sencillo más popular de su álbum denominado Vivo de 2000.

Tras la noticia de este miércoles, fueron diversas las reacciones en redes sociales. Desde la Administración del Canal de Panamá manifestaron en su cuenta oficial de Twitter: “Hay un silencio ensordecedor, donde solía haber ruido; descansa en paz, Horacio Valdés, uno de los mayores exponentes de la música panameña”.

Una de sus últimas presentaciones fue en el Teatro Nacional, en diciembre de 2019. Tomada de Instagram

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, expresó en la misma red social: “Panamá pierde a un ícono del rock en español. Su voz, su talento, su aporte a la cultura y amor a la patria, seguirán vivos en sus canciones. Agradeceremos siempre el apoyo en el concierto. Q.e.p.d. Horacio Valdés. Mis condolencias a sus amigos y familiares”.

Y después de tanta entrega al universo musical patrio, Solo las estrellas bastarán para recordarlo.