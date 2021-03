Cinco maneras de evitar un nocaut empresarial

Emprender es como subirse a un ring de boxeo para pelear contra varios contrincantes a la vez, nunca sabes por cuál costado recibirás un golpe.

Ser tu propio jefe es como subirse a un 'ring' de boxeo. Debes aprender a atacar, esquivar y elegir la estrategia correcta. Pexels

Costos elevados, empleados estafando, clientes abandonando, tu producto dejando de ser necesario, etc. Lo que un día fue un sueño pacífico se ha vuelto una pesadilla que no te deja dormir tranquilo.

Los primeros años son los más difíciles. Esa etapa donde nuestro ego nos hace pensar que sabemos lo que hacemos, solo para terminar estrellados de frente contra el puño de la verdad, que no estamos listos para semejante responsabilidad.

Vivo en Venezuela, aquí es necesario emprender, ya sea con un pequeño negocio o con la prestación de servicios profesionales. De lo contrario, la pobreza te respirará en la nuca día tras día. El sueldo mínimo en mi país no supera los USD $3 ¿Esto no te animaría a intentarlo?

Si emprender se ha vuelto una necesidad obvia en tu vida, estos son cinco pasos a tomar para evitar un nocaut empresarial.

Definir al cliente correcto para tu producto:

Los negocios que inician vendiéndole a “todo el mundo”, sienten cierta saciedad cerebral al pensar que no están “dejando a nadie por fuera”. Pero este es el problema. Aun cuando tu producto le funcione a un público amplio, no le puedes mercadear a todos por igual. Debes saber quién tiene la necesidad inmediata de tu producto/servicio y disparar la publicidad con precisión. No hacerlo es como salir a pelear con los ojos vendados.

Construir una presencial social:

Me cuesta creer que haya un gran grupo de emprendedores haciéndose la pregunta: ¿Debería estar en redes sociales? Estos son como los jóvenes que se sientan detrás en el salón sin prestar atención. Debemos levantar nuestro rostro al mundo que nos rodea.

Muchos de tus posibles clientes dedican de cinco a seis horas a moverse en las redes; si no estás ahí, le van a comprar a otro. No construir una presencia social es algo así como salir a pelear con la guardia baja.

Mercadear a diario:

El conformismo es común. A algunos les va bien por un par de meses y se relajan con el mercadeo. Dejan de publicar en sus redes, renuncian a pagar publicidad y no interactúan con sus viejos clientes. Esta actitud revela una cosa: solo querías dinero. Nunca te importó la persona a la que servías. Esto es como salir a pelear y lanzar un par de golpes solo para que te tomen la foto.

Crear una oferta única para el mercado:

La “oferta” es la manera en la que posicionas tu producto/servicio en los ojos del consumidor. Para crear la tuya solo debes seguir esta fórmula: ayudo a (audiencia) obtener (deseo) a través de (camino). Este es mi ejemplo personal: ayudo a emprendedores (audiencia) a dominar su industria (deseo) sin competir en precio (punto de dolor) a través del posicionamiento de autoridad (camino).

No crear una oferta empresarial es como salir a boxear tirando patadas, no sabes lo que estás haciendo.

Trabajar desde un plan:

Nuestra capacidad para planear mejores estrategias solo mejorará cuando comencemos a crearlas. Depender del destino es la ruta mental que tomábamos cuando éramos empleados. Al emprender, debemos hacernos cargo del futuro tomando decisiones firmes en el presente.

Quien fracasa en planear, planea fracasar. Emprender sin un mapa es como soltar golpes en un campo de fútbol, todos sabrán que estás desubicado.

Iniciar un negocio, controlar nuestro propio horario y escalar nuestros ingresos se ha vuelto un fetiche dentro de la sociedad moderna. Muchos emprenden por emprender para ser parte de esta nueva movida de líderes emergentes en busca de su libertad financiera sin entender los riesgos.

Ser tu propio jefe es como subirse a un ring de boxeo. Debes aprender a atacar, esquivar y elegir la estrategia correcta. Sin embargo, hay una gran posibilidad de que termines en la lona desangrado empresarialmente. Sin dinero, sin amigos y sin contactos.

Para evitarlo, sigue estos cinco pasos. Demuéstrale al mercado que estás preparado.