Marcos Grilanda: 'El diferencial para transformar un mercado es el conocimiento interno'

Marcos Grilanda es director regional de Amazon Web Services (AWS). Desde esta posición lidera América Latina, con excepción de Brasil y México, en una estructura de organización multipaís. Su labor se enfoca en la expansión internacional mediante el establecimiento de nuevas sucursales, la creación y el despliegue de la planificación estratégica, el modelo de cobertura, la contratación de personal y equipos de ventas y la participación del ecosistema de socios de AWS. Desde su expertise y con una mirada franca hacia Panamá reconoce que el “gran blocker” hacia la adopción de la nube, la transformación digital y el avance de las compañías en el istmo es el saber, así como la capacidad del capital humano de conocer las soluciones que ofrece el entorno cloud porque: “La falta de conocimiento genera resistencia y miedo”. En octubre de 2020 se realizó el lanzamiento de 'AWS Educate' en la Universidad Tecnológica de Panamá, como un mecanismo para facilitar el acceso gratuito a contenidos asociados a las tecnologías en la nube, tanto a sus estudiantes como a los colaboradores. Hoy Grilanda nos habla al respecto.

Recientemente anunciaron la apertura de una oficina en San José, Costa Rica, ¿qué les motivó a elegir el país como un punto estratégico?

Estamos muy contentos y entusiasmados con este importante paso; es un momento histórico para nuestra organización en Latinoamérica, al hacer la apertura de la oficina regional para Centroamérica, basada en Costa Rica. Y, ¿qué nos llevó a dar este importante paso, que de hecho iniciamos antes de la pandemia y no frenamos? La principal motivación fueron todos nuestros clientes y socios; además, Costa Rica recientemente ganó un premio como el tercer país más innovador en toda Latinoamérica y si nos expandimos un poco hacia el potencial de la región, veremos que según IDC la estimación de infraestructura de nube para Centroamérica y el Caribe creció en un 40% entre 2019 y 2020; si tomamos el período entre 2020 y 2024, el crecimiento promedio será de un 37%. Hay muchísimo potencial. Solo entre 2019 y 2020 el potencial era de $200 millones. Del otro lado, la inversión en todo lo que sería hardware y software de las empresas que tienen sus centros de datos decreció entre 2019 y 2020, y el crecimiento en el mismo período 2020 hasta 2024 está proyectado a un 4% promedio.

¿Cuál fue el diferenciador que vieron en el mercado costarricense para tomar la decisión de abrir esta plaza?

Además del potencial, ya teníamos clientes relevantes en el país y queríamos estar más cerca de ellos; nuestros socios de negocios ya nos pedían presencia.

¿Cuáles son las proyecciones en cuanto a los indicadores de empleabilidad en el país, con esta apertura?

El material humano es sumamente importante. Llegamos con una oficina completa. Vamos a tener todas las funciones desde ventas, arquitectos de soluciones, servicios profesionales, entrenamiento; son distintas áreas las que van a estar con nosotros para brindar soporte a clientes y socios de negocios. Las personas interesadas podrán ingresar a jobs.amazon.com donde están disponibles todas las posiciones y se podrá ver cuál es el perfil más adecuado.

¿Cómo evalúan la demanda de servicios en la nube en la región?

Sin duda, la demanda en la región es creciente. Vemos a grandes compañías haciendo migraciones importantes; por ejemplo, Banco Lafise está migrando a la nube y un proveedor de servicios como Fujitsu, que tiene su call center, también está haciendo una migración a nuestra solución de conectividad. Si nos expandimos un poco más hacia Centroamérica vemos a compañías del mercado financiero y de préstamos como la startup Snap haciendo inversiones importantes, hasta compañías aéreas como Copa Airlines, que tiene su sistema de mantenimiento de aeronaves con nosotros. Entonces, el momento es distinto de acuerdo con cada industria; claro que hubo algunas afectadas de manera muy positiva por la pandemia, como los e-commerce, muchas startups, las compañías de delivery... si vemos a Rappi en Colombia o a Mercadolibre en Latinoamérica, fueron compañías impulsadas por la pandemia a través de las compras por internet. Otras empresas tuvieron reducciones importantes en la demanda, como compañías aéreas y hoteles. El beneficio de la nube no es solo para cuando todo va bien; la escalabilidad es hacia arriba y también hacia abajo; ayudamos a muchos de nuestros clientes a reducir sus costos, lo que no sería posible si estuvieses con un data center ya que tendrías que provisionar el máximo de utilización hacia varios años; en la nube no, aquí pagarás por lo que estás utilizando, mientras lo estés utilizando. En la pandemia ayudamos a los clientes en dos frentes: a optimizar y reducir costos y en muchos casos en temas de working from home o trabajar desde la casa, a través de una aplicación llamada 'Conect', que es de interacción o con una aplicación para edición de archivos. Hicimos varios frentes para apoyar a las compañías.

En 2020 el Gobierno de Panamá anunció la decisión de convertir al país en un 'hub' digital para atraer inversiones de empresas tecnológicas, ¿qué necesita el país para convertirse en un jugador competitivo en la adquisición y aprovechamiento de tecnologías en la nube?

El gran blocker, lo más importante que bloquea la adopción de la nube, la transformación digital y el avance de las compañías en ese sentido, en el país, es el conocimiento y la capacidad de la gente de conocer de las soluciones. El gran diferencial entre tener una startup que adopta la tecnología y transforma un mercado, versus una compañía tradicional a la que le toma tiempo y tarda en transformarse y en tomar la decisión de irse a la nube, es el conocimiento interno. La falta de conocimiento genera resistencia y miedo. En Panamá, en octubre del año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas dio un paso relevante al hacer que la Universidad Tecnológica de Panamá, con nuestro programa de 'AWS Educate' pueda entrenar a 23 mil estudiantes; eso impacta de manera efectiva a un país. Esta gente capacitada en tecnología podrá estar en las empresas y, ya dentro, impulsará todo el proceso de transformación digital. Más que un tema de infraestructura, estamos hablando de la necesidad de preparar al recurso humano. La tecnología está disponible para todas las empresas, de todas las industrias. Desde una muy pequeña, hasta una muy grande, todas tienen acceso exactamente a la misma tecnología de Amazon Web Services; hoy una pequeña startup tiene acceso a la misma tecnología de una compañía enterprise. La tecnología ya está, el diferencial será el capital humano que saque provecho de ello.

En octubre 2020, durante una entrevista con Abby Daniell, gerente de Programas del Sector Público de Amazon Web Services para Latinoamérica, Canadá y el Caribe, comentaba que la compañía “ha estado acompañando la transformación digital del Gobierno de Panamá desde mucho antes de la pandemia”. ¿Quisiera detallarnos más en torno a esto?

Bien, aunque no tengo la data, lo que veo es el resultado de la intención de entrenar. Por otra parte, no es solo el mercado privado el que puede hacer la adopción de la nube, vemos a gobiernos en todo el mundo acelerando su adopción y el impacto en la población. Queremos apoyar en cuanto a los beneficios de esta tecnología, pero respetando las regulaciones. Sé que el resultado es la intención de entrenar a 23 mil personas, en Panamá.

¿Podría el sector público, a través de alguno de los servicios de AWS, estimular la transparencia, algo tan necesario para enfrentar la corrupción? ¿De qué manera?

Nosotros entregamos toda la capa de tecnología y el uso de esta, se refiere al cliente. La transparencia dependerá de la compañía o del gobierno; nosotros brindamos el medio para hacerlo, no el producto final.

¿Cuáles son las estrategias de cobertura de Amazon Web Services en la región centroamericana y qué expectativas tiene la empresa en cuanto a penetración para 2021?

Nuestra estrategia es seguir impulsando a las compañías. Queremos llevar nuestros procesos a incrementar el número de casos de referencia. Tenemos muchos clientes en la región y ahora vamos a incrementar el número de casos de referencia, que puedan brindar ejemplos a otros. Vamos a aumentar el número de nuestros socios, algo fundamental para incrementar la cobertura. Elevaremos nuestra estructura, la cantidad de referencias que brindaremos al mercado y a nuestros socios.

La tecnología 'cloud', ¿de qué manera impacta el mercado de las 'startups'?

Las startups fueron las primeras en adoptar la nube. Estas son fundamentalmente empresas en las que hay un buen plan de negocios, donde usualmente no se tiene todo el capital para invertir o la total seguridad de cuánto se va a utilizar. Hay beneficios de escalabilidad, flexibilidad y cantidad de soluciones que hacen una total diferencia. Entonces estas fueron las primeras compañías en adoptar y hoy siguen adoptando la tecnología cloud de manera exponencial, en cada uno de los países en los que estamos. Hablamos, por ejemplo, de Snap Finance, para hacer préstamos; si vamos a Colombia tenemos a Rappi o en Brasil a Nubank; podemos hablar de Mercadolibre, que hace uso intensivo de Amazon Web Services. En cada país tenemos casos interesantes que hicieron uso de Amazon Web Services para potenciar sus negocios.