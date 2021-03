Danilo Pérez, un hombre de paz

El colegio Artes y Oficios ha sido la piedra fundamental para el desarrollo integral del panameño Danilo Pérez, quien hoy es uno de los pianistas más destacados del mundo. Pérez se graduó en el Artes, donde obtuvo el título de técnico en electrónica. Reconoce que corrió bastante durante su estadía en ese colegio, porque a menudo tenía que salir huyendo cuando se armaban los alborotos y tiraban bombas lacrimógenas. Un día –recuerda– cuando se daba un enfrentamiento con estudiantes, la Policía casi lo agarra. Iba corriendo con el uniforme puesto y con su guitarra, en medio de un suceso muy triste en el que había muerto un estudiante, pero rápidamente se montó en un bus, lo que le evitó ser detenido. En ese momento se dirigía hacia el conservatorio. Nunca olvida esos acontecimientos, y asegura que jamás arrojó una piedra, porque considera que esa no es la forma de solucionar los problemas. “Yo siempre hablaba con mi gente y les decía 'muchachos, eso no está bien', pero bueno, los enfrentamientos volvían y se daban”, recuerda. Pese a todo lo que vivió en el Artes y Oficios, Pérez habla con orgullo de su alma máter: “Ese colegio me ofreció la base, la fuerza y la experiencia para hacerle frente a la vida”, dice, y agrega que cuando fue a Nueva York, a Boston, y a Europa, todo lo aprendido en el Artes le ayudó a sobrevivir en esos mundos desconocidos. Danilo Pérez nació en Panamá y empezó su carrera artística a la edad de tres años al lado de su padre, un cantante de música latina. Cuando tenía diez años estudiaba el repertorio clásico europeo en el Conservatorio Nacional. Después de graduarse de electrónica, se ganó una beca para estudiar en Indiana University of Pennsylvania, y luego pasó a la prestigiosa escuela de jazz Berklee College of Music, en Boston. Entre 1985 y 1988, mientras asistía a ese centro de estudios, tocó con destacados músicos como Jon Hendricks, Terence Blanchard, Claudio Roditi y Paquito D'Rivera. A estas actividades se le sumó la producción del aclamado disco Reunión (con Paquito D'Rivera y Arturo Sandoval) y tocó en el disco Danzón, de Arturo Sandoval, ganador de un Grammy. En este momento es embajador de Buena Voluntad de Unicef, presidente y fundador del Panamá Jazz Festival, y director artístico de la serie Mellon Jazz Up Close Series en el Kimmel Center de Filadelfia. En el año 2002 recibió una nominación de la Jazz Journalist Association como 'Mejor pianista del año'. Y hace unos días Danilo Pérez se hizo acreedor del premio Grammy con el mejor disco de jazz vocal por Secrets are the Best Stories, una producción realizada junto al cantante estadounidense Kurt Elling.

¿Qué significa para ti haber ganado un premio tan codiciado para el mundo artístico en un tiempo en que enfrentamos una pandemia?

Este Grammy ha significado un aliento para seguir trabajando duro en tiempos de crisis. El premio tiene un significado grande en mi carrera, porque es mi primera coproducción vocal y primer Grammy en esta categoría. Me emociona mucho poder dedicarle este premio a mi familia y a Panamá en esto momentos tan difíciles. Además, envía el mensaje a mis hermanos latinoamericanos de que con talento, estudio, disciplina y consistencia, se pueden hacer los sueños realidad.

Sé que en los tiempos en que estudiabas en el Artes y Oficios se producían disturbios estudiantiles, ¿participabas en esos acontecimientos?

No participé en disturbios, pero sí viví varias experiencias vinculadas a esos acontecimientos. Un día cuando se daban unos enfrentamientos de estudiantes con la Policía, casi me agarran preso. Iba corriendo con el uniforme puesto, en medio de un suceso muy triste en el que había muerto un estudiante. En ese momento me dirigía hacia el conservatorio... no me agarraron, porque me introduje muy rápido a un bus. Nunca olvido esos episodios.

¿Tiraste piedras?

Nunca, porque considero que esa no es la forma de solucionar los problemas. Siempre hablaba con mi gente y les decía 'muchachos, eso no está bien', pero bueno, los enfrentamientos volvían y se daban. Mira, pese a todo lo que viví en esos tiempos, puedo decir que el Artes y Oficios me ofreció la base, la fuerza y la experiencia para hacerle frente a la vida. Cuando fui a Nueva York, a Boston, y a Europa, todo lo aprendido en el Artes me ayudó a sobrevivir en esos mundos desconocidos. Pienso que cuando uno aprende a evitar problemas y a transformar lo negativo en positivo, uno crece bastante. Creo que esa es una de las grandes ventajas que te da el hecho de sobrevivir en un medio difícil.

¿Cómo fue que un joven que estudió electrónica se convirtió en un gran músico y ha llegado tan lejos?

Con mucha pasión, estudio, trabajo, compromiso, consistencia, esfuerzo, disciplina, y la buena guía de mis padres, familia, maestros, mentores y amigos. Desde chico, mi padre me enseñó a tocar percusión, cantar, tocar guitarra y tomé la decisión desde muy temprano de que quería estudiar música, formalmente. Así que iba a la escuela y después al Conservatorio. Mi horario estaba sumamente lleno.

Una vez me dijiste que en el Artes y Oficios aprendiste a no tenerle miedo al miedo... ¿cómo se logra eso?

Tenerle miedo al miedo es dañino, es más importante aprender a vivir con él de una manera más saludable. Hay que evitar los pensamientos negativos y aprender que nuestra vida y lo que hacemos, es un proceso que está en constante evolución. Una filosofía para mí este año ha sido practicar la paciencia con acciones, no con palabras; escuchar para responder y no para reaccionar.

¿Cuál es tu secreto para el éxito?

Tener gratitud con la vida abre puertas hacia la grandeza, todos tenemos el potencial de encontrar esa conexión y esto ayuda a prender nuestra linterna interior. Hay muchos caminos para encontrar esa conexión y fe que te llena de energía positiva y esperanza. Es muy importante aceptar que uno nace y muere, pero que las acciones y testimonios de tu vida crean una huella digital humana eterna. Los premios se cuelgan en la pared, pero las acciones y el amor se cuelgan en el corazón de las personas.

“La música ahora tiene connotaciones terapéuticas y se puede curar a un individuo por medio de ella...”.

¿Crees que la música puede salvar al mundo del caos al que aparentemente vamos?

Sí, lo creo. Además, pienso que el papel del artista en este momento es fundamental para reinventar al mundo. La música ahora tiene connotaciones terapéuticas y se puede curar a un individuo por medio de ella, por eso es que, para mí, utilizar la música como un componente donde le devuelves a la sociedad valores perdidos, es fundamental. La música es el antídoto contra la pérdida de valores, así es que, definitivamente, claro que la música puede salvar al mundo del caos al que aparentemente vamos, tal y como tú lo has dicho.

Danilo, sabemos que a través de la fundación que lleva tu nombre has logrado becar a niños y jóvenes panameños de bajos recursos, ¿podrías hablar al respecto?

Contando a los becados del Panamá Jazz Festival, la Fundación Danilo Pérez ha otorgado más de 20,000 becas nacionales e internacionales. Estas becas están dirigidas a estudiantes que no tienen los recursos para pagar las universidades extranjeras o los viajes que se requieren para tener acceso a la mejor educación musical del mundo. Pero hoy tenemos una plataforma donde podemos traer a los mejores músicos del mundo a Panamá anualmente.

Hemos perdido a un gran talento panameño, Horacio Valdés, ¿tuviste la oportunidad de conocerlo?

Por supuesto. Su inesperada y pronta partida ha conmocionado y entristecido a nuestro país entero. Yo quisiera expresar mis más profundas condolencias a su familia y amistades. Era un ser noble que siempre nos apoyó como invitado a dar clases maestras en la fundación, donde tuvo un impacto positivo en los estudiantes por su sencillez y calidez como ser humano. También se presentó en el club, donde los conciertos se llenaban y ponía a la gente a disfrutar su música. Lamento mucho esa pérdida.