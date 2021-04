Panamá destaca en festival de cine brasileño

El festival se desarrolló del 15 al 30 de marzo de 2021. Cedida

El Festival de Cinema de Caruaru de Brasil, que convoca a directores y productores de la región, premió recientemente el cortometraje 1989 –que reconstruye los hechos de la invasión, de la directora Astrid Scheuermann, quien resultó ganadora en la categoría de 'mejor película' en la muestra latinoamericana. Su trabajo compitió con otros seis proyectos.

“La idea surgió hace dos años, ya que me hacía preguntas acerca de la invasión y siempre mantuve dudas porque este tema no se abordaba a profundidad cuando estaba en la escuela. Me interesó indagar más sobre ello y conocer la perspectiva de los jóvenes, que fue tomada en cuenta en el documental”, explicó Scheuermann a este diario.

Categorías presentes en el festival.

Para la realización del proyecto, Scheuermann tuvo que investigar a profundidad, participar en debates relacionados con el tema y mantener conversaciones con los protagonistas, entre ellos José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión del 20 de diciembre de 1989.

“Charlamos antes de iniciar la filmación, él me contó todo el trabajo que están realizando; asimismo entrevisté a Daniel Molina, periodista de La Estrella de Panamá y a la ilustradora Meera Sachani, quien creó la novela gráfica de la invasión llamada Duelo, también entrevisté a mi mamá, que es panameña y vivió los hechos en aquel momento”.

Scheuermann efectuó las entrevistas antes de la pandemia y junto a su equipo hizo las grabaciones en un solo día, luego prosiguió con la edición del material y a finales de octubre de 2020 finalizó el producto para ser estrenado el 20 de diciembre del mismo año.

Lourdes Russo, protagonista del cortometraje '1989'. Cedida

“A partir de la presentación me encargué de difundir la filmación y la inscribí en varios festivales; hasta el momento llevamos seis selecciones oficiales (en Medellín, Colombia, en el Festival de Cortometrajes en Moscú, en el Festival de Caruaru y en el Festival de Cine Pobre Panalandia) y recientemente obtuvimos el premio a la 'mejor película' en la muestra latinoamericana del Festival de Caruaru. Nos enorgullece que les haya interesado el tema y que nos hayan tomado en cuenta”, reconoció.

Scheuermann detalló que la escogencia del ganador fue mediante el voto popular y la selección del jurado calificador conformado por profesionales del mundo audiovisual. “Me pareció genial que en el Festival de Caruaru las películas fueran vistas por el público de forma gratuita, desde su plataforma digital”.

Para la productora y fotógrafa “es importante que cada día se sumen más escritores y realizadores audiovisuales en Panamá hacia el rescate de los aspectos de la historia y cultura nacional, dijo, “la realidad es que no somos islas, somos un ecosistema de personas que generan contenido que impacta a la sociedad. Lo positivo es que más profesionales se anexan y hay más propuestas que incentivan la cultura y ayudan al país”.

“Es importante que cada día se sumen más escritores y realizadores audiovisuales en Panamá hacia el rescate de los aspectos de la historia y cultura nacional”

ASTRID SCHEUERMANN,

DIRECTORA Y PRODUCTORA DE CINE

Daniel Molina , periodista de La Estrella de Panamá.

Por otro lado, expuso que dentro del festival hubo similitudes en las temáticas de las películas latinoamericanas, la mayoría ligada a la lucha que viven las poblaciones de dichos países en cuanto a las realidades sociopolíticas.

“Quiero resaltar que dentro del evento otros directores de la región mostraron a través de sus creaciones semejanzas, por ejemplo, el cineasta de Puerto Rico habló del neocolonialismo, el cineasta chileno plasmó las protestas actuales en Chile, todos han seguido la línea de indagar las situaciones políticas de nuestros países”, señaló.

Promoción del séptimo arte

El productor y curador del Festival de Cinema de Caruaru, Luciano Torres, destacó que 1989 fue elegida como 'mejor película' de la muestra latinoamericana por el público, un “jurado popular” (los espectadores que la vieron en la plataforma digital durante el festival).

“Creemos que las personas se identificaron con la historia. Se tomó en cuenta la búsqueda de la verdad histórica para las nuevas generaciones, en un mundo de muchas noticias falsas como el que tenemos ahora. Como curador, la elegí para la programación por ese motivo, también por su calidad técnica, sensibilidad con relación a lo que le ocurrió a las personas en Panamá. Además de su poesía en imágenes”, sostuvo.

José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la comisión del 20 de diciembre de 1989.

En cuanto al desarrollo del festival precisó que desde su primera edición promueven el progreso del cine en la región y en Brasil, en adición buscan incentivar el intercambio cultural y capacitar a profesionales a través de talleres de actuación y creación de guiones.

Este año la actividad estuvo compuesta por seis muestras con temáticas para niños, adolescentes y adultos, donde se presentaron cortometrajes y largometrajes de Brasil y países del continente americano.

Torres apuntó que el enfoque de Caruaru en su octava edición se centró en las raíces de las plantas. “Usamos este término para representar también nuestra relación con la sabiduría y la cultura del territorio donde nacimos. En estos momentos oscuros, sentimos la necesidad de volver hacia el autoconocimiento, repensar nuestras relaciones, nuestras prácticas”.

Agregó que en analogía con las imágenes del cine, “las raíces en movimiento aparentemente parecen inmóviles, aunque siempre se están expandiendo, buscando nuevos caminos, soportes y perspectivas de supervivencia, conectando con la esencia y al mismo tiempo con el planeta. Reconectarse es un término que nos mueve en la actualidad”.

Torres resaltó que hacer el festival en formato digital les permitió llegar a muchas más personas, “el evento ha estado creciendo en los últimos años. Nuevos productores y directores de cine se han acercado; la meta es seguir promoviendo el cine en Latinoamérica y Sudamérica”.

El propósito del festival de cine brasileño es continuar incluyendo películas y material audiovisual con contenido social que reflejen las realidades y los problemas de la región. “Este año muchos filmes mostraron esta cara social de los países a través de sus creaciones”.

En cuanto a la próxima edición, aún no tienen una fecha establecida, pero una vez que se estabilice la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, estarán dispuestos a organizar el evento en formato presencial y virtual. “En 2021 el festival se adelantó a marzo, usualmente lo efectuamos en noviembre; el motivo por el cual se anticipó fue por la pandemia y el gobierno nos ayudó con un incentivo para llevarlo a cabo”.