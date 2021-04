Cuando uno espera lo mejor, atrae lo mejor

El potencial humano es la capacidad que tienen los individuos de crear, innovar y cumplir con sus objetivos personales. Es una cualidad individual y cada persona la desarrolla de acuerdo con su actitud y entusiasmo.

El potencial, la creencia y el pensamiento positivo van de la mano. Pexels

Muchas personas jamás se preguntan si están viviendo su potencial, o si lo han descubierto.

Lo cierto es que conocer eso que está ahí presente, y que todos tenemos, en forma diferente, ya que no hay dos seres humanos iguales, es algo que puede animarnos a creer en nosotros mismos.

El potencial, la creencia y el pensamiento positivo van de la mano. Si tenemos suerte, desde chicos nos damos cuenta de que somos buenos en algo, y vamos hacia ello.

Hay otros casos en los que las creencias de nuestros padres, cuidadores o familiares nos van formando una idea errónea, terminando entonces en situaciones como que te encuentres trabajando en algo que no te gusta, pero te da dinero, o en algo que es lo que había, porque no te sentías capaz de ir detrás de un sueño, ya sea porque nunca soñaste, o porque no te crees capaz o bueno en algo.

Creer que podemos hace que logremos alinear nuestra fuerza interior, con fe hacia un trabajo, hábito y acciones que nos conduzcan a un resultado mejor.

Mantener patrones de pensamiento positivo tiene ventajas para ayudarnos en el logro de nuestro potencial y a creer en nosotros:

• Incrementa el éxito personal y organizativo.

• Nos da satisfacción y trae logros.

• Refuerza los rasgos de personalidad positivos.

• Facilita el centrarte, enfocarte, ser una persona íntegra, optimista, entusiasta, generadora de confianza, tener valor, determinación, paciencia, calma.

Todos tenemos la capacidad de activar esos pensamientos. También de identificar las creencias que nos detienen, llamadas creencias limitantes, porque frenan nuestro propio desarrollo o crecimiento.

Cuando uno espera lo mejor, libera una fuerza magnética en la mente, que por la ley de atracción tiende a atraer lo mejor de uno. Pero si se espera lo peor, libera en la mente el poder de repulsión que tiende a eliminar lo mejor de uno. Es asombroso cómo una expectativa sostenida de lo mejor pone en movimiento fuerzas que hacen que se materialice lo mejor. (Norman Vincent Peale).

Consejos para fortalecer la confianza:

• Identifica y elimina creencias negativas y limitantes.

• Realiza un análisis FODA (Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) de tu persona.

• Desarrolla un plan, fija metas.

• Vive de forma aventurera.

• Adquiere conocimientos y habilidades.

• Usa un lenguaje que destile confianza.

• Comienza a actuar con confianza.

• Concéntrate en tus éxitos anteriores, no en los fracasos

• Prepárate y practica.

• Busca ayuda y consejos.

¡Buena semana y lo mejor para ti! @paulacabalen

Consultora