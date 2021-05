Panamá buscará la corona en el Miss Universo

Jaramillo se encuentra entre las favoritas del Miss Universo. Redes sociales

“Trabajar por mis sueños, tomar las oportunidades y aceptar todos los retos es lo que me representa como mujer”, expuso Carmen Jaramillo durante una entrevista con Telemundo.

La representante de Panamá se prepara para la edición sexagésimo novena del certamen de belleza internacional Miss Universo, que se realizará el 16 de mayo bajo las normas de bioseguridad por la pandemia. Ese día se coronará a la nueva reina del concurso, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. La actividad se transmitirá en Panamá por el canal de Telemetro, a las 7:00 p.m.

A través de sus redes sociales, la representante panameña informó que el jueves se mantuvo en ensayos preliminares para la competencia en traje nacional y la entrevista con el jurado.

Acerca de nuestra candidata, estudió periodismo y psicología mientras se dedicaba a su carrera como modelo. Dijo a Telemundo que le tomó siete años llegar a representar a Panamá en el Miss Universo.

Su primera participación en el concurso fue en 2014, y en 2019 se inscribió por segunda vez cuando el certamen pasó de llamarse Miss Panamá a Señorita Panamá y quedó de primera finalista. Tras la pandemia, Jaramillo fue escogida para representar al istmo en el Miss Universo, como lo soñó.

La última vez que Panamá obtuvo la corona del Miss Universo fue hace 19 años, y la participación más destacada desde entonces fue la de Keity Drennan que quedó entre las 13 semifinalistas.

Durante la entrevista con Telemundo, la modelo aseguró que el país hoy la apoya porque se identifica con su personalidad “sencilla y humilde”. Además, mencionó que “su trabajo se verá reflejado este 16 mayo” cuando esté en el escenario del certamen.

En la entrevista se presentó el reconocido preparador de misses Osmel Sousa (que actualmente entrena a Miss Argentina), quien señaló que Carmen “es una de las latinas más fuertes de la competencia”.

Foto de Carmen Jaramillo publicada por la marca @bcbgmaxazria. Redes sociales

Desde la organización

César Anel Rodríguez, director de la Organización Señorita Panamá, habló sobre la formación de Carmen Jaramillo desde el primer día de su coronación, en una entrevista con La Estrella de Panamá .

“Carmen ha tenido una preparación muy intensa, acompañada de profesionales de primer nivel; ella se ha preparado en todos los aspectos más importantes que como organización consideramos relevantes, por ejemplo oratoria, debate, expresión corporal, folclore, maquillaje, peinado, cultura general, gastronomía local, pasarela, manejo ante las cámaras”, detalló.

En cuanto al estándar físico, Señorita Panamá no tiene ninguna norma sobre el peso de la candidata porque el Miss Universo tampoco lo establece. “Cada vez que mando a Carmen a un concurso, le pido que aumente masa muscular porque las chicas tienden a bajar de peso durante la temporada del concurso, estamos enfocados en el conteo calórico para generar el crecimiento de masa corporal, entrenamiento físico, estética”.

En noviembre, Rodríguez y Jaramillo viajaron a Venezuela, donde la candidata se sometió a una cirugía estética; la intervención fue una rinoplastia. “Carmen tenía un desvió en el tabique, estéticamente no nos interesaba que eso se corrigiera, pero ella tenía problemas para respirar y gracias a la intervención está mejor. Su nariz no se ve artificial y no buscamos un modelo ficticio de belleza”.

Otro de los aspectos que destacó el director fue la organización y el desempeño de la representante de Panamá en el concurso desde su llegada. “Antes de que pisara el hotel nos aseguramos de que tuviera un buen manejo de los atuendos y el estilo de maquillaje, al igual que los peinados; cada ropa lleva un código particular que está en un listado, esto nos facilita que al momento en que le mandemos a lucir una pieza, ella la busque sin problemas y sin perder tiempo”.

La preparación psicológica también formó parte de su entrenamiento, donde contaron con el apoyo de la psicóloga María Carla Sayavedra que le brindó las inducciones necesarias para enfrentar los retos del proceso.

“Carmen está haciendo muy buen trabajo y se ve en las redes sociales. Por lo que nos han dicho desde el Miss Universo, buscan a una mujer comercial para que las marcas se enamoren de ella y eso es justo lo que estamos haciendo”, dijo.

Rodríguez ve con buenos ojos que marcas como @bcbgmaxazria publiquen fotos de la candidata panameña usando sus vestidos. “Eso demuestra la versatilidad de Carmen y lo comercial de ella como figura; lo mismo ocurrió con la cuenta del Hard Rock Hotel que también publicó su foto”.

Por otro lado, con relación a los cambios que ha hecho el Miss Universo a lo largo de los años en cuanto al patrón de belleza física, las evidencias demuestran que se ha ido transformando.

“Los latinos estamos acostumbrados a un tipo de belleza más clásica y tradicional de lo que son los concursos de toda la vida. El Miss Universo cambió su forma de seleccionar a la candidata hace seis años. Hay que entender que Miss Universo no solicita peso ni estatura específica. Nosotros como directores nacionales no podemos imponer estereotipos”, subrayó.

El certamen de belleza hoy no solo apuesta a la belleza, sino a una mujer que trascienda a través de sus palabras y acciones; que impacte con mensajes positivos a la sociedad.

“Para el Miss Universo no es solo la belleza física, la gente se quedó con el concepto de concurso de belleza, eso ya está desfasado. Desde el Señorita Panamá lo entendimos hace varios años. Por ejemplo, Rosa Iveth Montezuma es baja de estatura, pero era la mujer que cumplía con los requisitos que el Miss Universo hoy está buscando”, y agregó que aunque Carmen corresponde a un estilo de belleza física parecido a lo que era en años anteriores, “la realidad es que ahora tenemos a una candidata que tiene una belleza tradicional latina, pero posee valores que el Miss Universo toma como prioritarios”.