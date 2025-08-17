Segundo semestre en la Universidad de Panamá: conozca el calendario académico

La <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a></b> inicia este<b> lunes 18 de agosto</b> el <b>segundo semestre del año académico 2025</b>, con un periodo de retiro e inclusión de asignaturas que se extenderá hasta el 6 de septiembre.El rector de la Casa de Méndez Pereira, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-flores-castro">Dr. Eduardo Flores Castro</a></b>, envió un mensaje a la comunidad universitaria: <i>'Recordemos que el compromiso comienza desde el primer día de clases, y juntos podemos hacer de este semestre una etapa de grandes logros'</i>, expresó.De acuerdo con el calendario oficial, las clases culminarán el <b>29 de noviembre</b>, mientras que los <b>exámenes finales</b> se realizarán del <b>1 al 13 de diciembre</b>. Las calificaciones deberán ser entregadas en un plazo máximo de siete días hábiles tras la última evaluación.Asimismo, las <b>evaluaciones de recuperación o convocatoria</b> se desarrollarán del <b>15 al 20 de diciembre</b>. El semestre concluirá de manera oficial el <b>31 de diciembre</b>, y las <b>vacaciones docentes</b> se extenderán del <b>1 al 30 de enero de 2026</b>.<b>Fechas cívicas y nacionales contempladas en el calendario</b>El calendario académico incluye la suspensión de clases en días de conmemoración nacional:<b>7 de octubre:</b> 90° aniversario de la Universidad de Panamá (día cívico laborable)<b>2 de noviembre:</b> Día de los Difuntos<b>3 de noviembre:</b> Separación de Panamá de Colombia<b>5 de noviembre:</b> Día de Colón<b>10 de noviembre:</b> Separación de Panamá de España y Grito de Independencia de La Villa de Los Santos<b>8 de diciembre:</b> Día de la Madre<b>25 de diciembre:</b> NavidadLa UP reiteró la importancia de que estudiantes y docentes se ajusten a estas fechas y procesos administrativos para garantizar un <b>cierre de año académico organizado y eficiente</b>.