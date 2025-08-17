Segundo semestre en la Universidad de Panamá: conozca el calendario académico

La Universidad de Panamá (UP) inicia este lunes 18 de agosto el segundo semestre del año académico 2025, con un periodo de retiro e inclusión de asignaturas que se extenderá hasta el 6 de septiembre.

El rector de la Casa de Méndez Pereira, Dr. Eduardo Flores Castro, envió un mensaje a la comunidad universitaria: “Recordemos que el compromiso comienza desde el primer día de clases, y juntos podemos hacer de este semestre una etapa de grandes logros”, expresó.

De acuerdo con el calendario oficial, las clases culminarán el 29 de noviembre, mientras que los exámenes finales se realizarán del 1 al 13 de diciembre.

Las calificaciones deberán ser entregadas en un plazo máximo de siete días hábiles tras la última evaluación.

Asimismo, las evaluaciones de recuperación o convocatoria se desarrollarán del 15 al 20 de diciembre. El semestre concluirá de manera oficial el 31 de diciembre, y las vacaciones docentes se extenderán del 1 al 30 de enero de 2026.

Fechas cívicas y nacionales contempladas en el calendario

El calendario académico incluye la suspensión de clases en días de conmemoración nacional:

7 de octubre: 90° aniversario de la Universidad de Panamá (día cívico laborable)

2 de noviembre: Día de los Difuntos

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre: Día de Colón

10 de noviembre: Separación de Panamá de España y Grito de Independencia de La Villa de Los Santos

8 de diciembre: Día de la Madre

25 de diciembre: Navidad

La UP reiteró la importancia de que estudiantes y docentes se ajusten a estas fechas y procesos administrativos para garantizar un cierre de año académico organizado y eficiente.