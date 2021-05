Cómo lidiar con un mal jefe

Si siente que su jefe interrumpe su carrera, primero observe el entorno y las posibles razones. Shutterstock

¿Usted recuerda una película protagonizada por Dolly Parton, llamada Cómo eliminar a su jefe? No solo fue un éxito de taquilla, sino que además hubo un musical en Broadway en 2009 que arrasó con las entradas. ¿Será porque era la fantasía de millones? ¡Quién sabe!

Yo particularmente podría compartirle un par de cuentos de la cripta de mi vida profesional, sin embargo, estamos claros en que no podemos llegar tan lejos con nuestro “querido” superior y, si usted es una de las muchas personas que siente que trabaja para un jefe duro o desagradable, no está solo.

Según un informe elaborado por 15Five en 2019, un tercio de todos los empleados alrededor del mundo se sentiría muy aliviado si sus jefes fuesen despedidos o renuncian; y según el mismo informe, al 75% de esos jefes le gustaría recibir más capacitación sobre cómo serlo.

Adicionalmente, saca a la luz que el problema radica en el departamento de recursos humanos por no saber reclutar ni capacitar adecuadamente a quienes dirigen las áreas de una empresa.

Ahora bien, supongamos que tiene un supervisor que no es de su agrado. ¿Debería partir hacia pastos más verdes, más aún con un mercado laboral en crisis, saturado y mal remunerado? ¡Probablemente no! Siempre será mejor hacer una pausa para evaluar la situación. Es por ello, amigo lector, que le compartiré algunas herramientas que transforman una mala situación, en una oportunidad para mejorar y cambiar las cosas.

Si tiene un jefe poco amigable y siente que no le agrada, este nuevo espacio virtual no le facilitará las cosas. Aunque no lo crea, él o ella tiene un horario sobrecargado, niños con que lidiar, deudas pendientes y responsabilidades administrativas iguales o más pesadas que las suyas. Su jefe podría estar entre el 78% de los trabajadores a nivel global que sufre de agotamiento inducido por covid-19.

Así es que trate de encontrar un espacio de cordialidad para él o ella. No solo lo hará más empático, sino que lo convertirá en una mejor persona, más fuerte y menos egoísta.

Una cosa es liderazgo y otra muy diferente la tiranía: las figuras autoritarias nunca han caído bien. Conozco a muchas personas que dejaron empresas por no soportar a su jefe con características nazis.

El desprecio constante, las órdenes fuera de horarios laborables, los gritos o faltas de respeto son algunas razones... lastimosamente, quienes renuncian a veces terminan copiando ese mismo modelo cuando emprenden sus propios negocios. Nunca lo haga.

Conozco casos donde un jefe de área solicitó a recursos humanos hacer sesiones de coaching para todo su equipo y, cuando le tocó a él, se negó a asistir. Entonces, recursos humanos debe “ponerle el cascabel al gato” y en estos casos, usted debe hablar asertivamente con el departamento, con propiedad y pruebas, porque de no hacerlo, recursos humanos jamás será un factor de ayuda para cambiar su situación. Si usted es jefe, no pida lo que no está dispuesto a hacer.

De no existir respeto, camine... Todos anhelamos respeto, especialmente en estos días en que la pandemia nos ha dado motivos para dudar de nosotros mismos.

Puede que no nos sintamos tan centrados como antes. Los jefes de hoy harían bien en ser respetuosos con todos en sus equipos y más allá. Pero si trabaja para un jefe tóxico que tiene poca consideración por su contribución, encuentra fallas en su trabajo y devalúa sus comentarios en las reuniones, es probable que sea hora de buscar otro trabajo... así de claro y rápido.

Eso se debe a que, según una encuesta de Gallup, si trabaja para un jefe que no se centra en sus puntos fuertes, es menos probable que se comprometa y termine perjudicando su propia reputación. Si se encuentra socavado repetidamente por un jefe que solo ve lo malo, en lugar de fortalecer sus puntos positivos, ¡camine! No es un árbol, no está plantado.

Si tiene un jefe sexista, racista, xenófobo, acosador o homofóbico, de salida le digo que no hay ninguna excusa para tolerarlo.

Si tiene la mala suerte de tener un jefe que lo trata con una de estas formas discriminatorias, hable con recursos humanos inmediatamente y, si tiene pruebas sólidas, mejor. Haga un diario de ser necesario que describa todo lo que sucede. Nada, le repito, nada puede estar por encima de su dignidad.

Si siente que su jefe interrumpe su carrera, primero observe el entorno y las posibles razones. La pandemia ha creado decisiones difíciles para los gerentes que tienen que reducir el tamaño de las organizaciones.

Es fácil culpar a su jefe cuando su carrera no avanza. Pero puede que no sea culpa de él o ella, tal vez sea solo de usted por no haber querido escuchar, estudiar, adaptarse o poner de su parte y si se siente ansioso por avanzar en su carrera, aproveche al máximo la situación actual y demuestre su dedicación. Pero también puede hacerlo mientras solicita silenciosamente otros puestos que harán avanzar su carrera más rápidamente.

Abrace el reto: los retos son universidades. Conozco personas que cuando las cosas apretaron, simplemente se fueron, pero quizá sea mejor quedarse y aprender de su jefe.

A veces, buscar la excelencia aprendiendo de otros significa que ha elegido forjar su propia espada para cortar las limitaciones de su vida.