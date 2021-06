César García: 'La UP no puede seguir ignorada'

García se identifica en la elección en la casilla No.1, con el color azul. Cedida

“Debemos regresar el prestigio y calidad educativa a la universidad a través de equipos de trabajo consolidados y comprometidos con el mejoramiento general de la institución”, comentó a La Estrella de Panamá el director del Centro Regional Universitario (CRU) de Veraguas, César García, quien también se presenta como candidato a la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP). García se prepara para las elecciones universitarias del próximo 30 de junio, donde se escogerá al rector universitario para el periodo 2021-2026.

García ha servido por más de 43 años a la UP y se destaca como experto en desarrollo de sistemas educativos, administración de la educación, análisis matemático e investigador científico. Asimismo es coautor del libro Problemas resueltos de cálculo diferencial y especializado en matemática educativa.

En el Centro Regional Universitario de Veraguas, García lleva las riendas de un equipo que sirve a más de 7 mil estudiantes, una extensión educativa en Soná, y cinco programas anexos; así como la creación de programas de creatividad innovativa para los estudiantes.

Dentro de sus propuestas, García señala seis ejes temáticos principales para mejorar dentro de la institución: la infraestructura de la universidad, la inversión en recursos tecnológicos, la descentralización de procesos académicos, el mejoramiento de la vida estudiantil, el fortalecimiento de la carrera administrativa y el impulso de la docencia, investigación y extensiones de la institución.

“Las bases de la infraestructura de las diferentes facultades se encuentran en malas condiciones. Los edificios están enfermos y se han maquillado con capas de pintura, sin embargo, los estudiantes y docentes se encuentran en constante exposición a accidentes”, señaló García, “esto es parte de mi ruta de acciones para ser atendido con urgencia”. La restauración de las infraestructuras incluyen aquellas con menor atención en la decena de centros regionales universitarios en el país, según indicó el docente.

De igual forma, tras el año de educación a distancia que se implementó en todas las sedes de la universidad, García explicó que la Rectoría debe “considerar urgente” la correcta administración presupuestaria para los programas digitales y la tecnología educativa necesaria para las diversas carreras. “Es necesario, a raíz del crecimiento de la universidad y del cuerpo estudiantil, que todas las plataformas digitales funcionen de forma óptima, lo que no sucede actualmente”, expresó, “la plataforma con la que contamos actualmente no cubre la demanda existente y debe ser atendida con un cambio integral que permita dar una mejor respuesta y calidad a los estudiantes”.

Para el experto, la calidad educativa también debe aumentar en este nuevo periodo, dando mejor respuesta a las necesidades de los estudiantes tanto de la sede principal en la ciudad de Panamá, como en las diferentes provincias. “Se ha hecho un gran esfuerzo para preparar al cuerpo docente y aplaudimos el sacrificio de los estudiantes, ya que la universidad no estaba preparada con una plataforma fuerte, y la falta de una estructura unificada hace más costosa la preparación de los estudiantes en la modalidad virtual”.

“Se debe apoyar a los estudiantes de bajos recursos para darles oportunidades de calidad educativa igualitaria”, agregó, “de esta forma se darán resultados positivos durante el nuevo periodo”. Como apoyo a sus declaraciones, García enfatizó que la universidad requiere un “nuevo sistema de educación” y un equipo de trabajo que congregue a docentes y administrativos en pro de la atención al estudiantado.

Desde su experiencia como director del Centro Regional Universitario de Veraguas, apuntó que “no ha habido atención ni compromiso con los CRU en los últimos cinco años”, ya que los proyectos que se han inaugurado son parte de “lo que quedó pendiente de la administración pasada”, pero no se ha desplegado un plan de entrega de los nuevos proyectos. “Tenemos una radioemisora universitaria que está olvidada, lo que presenciamos como una forma de ignorar a los estudiantes de las provincias”.

Equipos y procesos

García hizo hincapié en la necesidad de descentralizar el proceso de admisión en la ciudad de Panamá para las nuevas generaciones. “El proceso de admisión se centra únicamente en la ciudad capital, donde el sistema no es óptimo, y abre y cierra a voluntad”, señaló, “se aplican pruebas de conocimiento general, psicológicas, lo que requiere una preparación de los estudiantes fuera de la ciudad, y al momento de tomarlas no se considera el tiempo necesario, forzando al estudiante a estar en manos de un sistema lento y a puertas cerradas”.

“El sistema de matrícula es traumático para los estudiantes, porque a los muchachos no les aparecen todas las materias, y si no logran ingresar a tiempo, por fallas técnicas de la plataforma, no pueden seleccionar las que requieren, lo que crea una fila virtual y una presencial en la sede principal”, apuntó, “estos procesos hay que descongestionarlos, crear una nueva plataforma, preparar mejor al personal administrativo y ayudar a dar una respuesta ágil y directa a los estudiantes”.

Asimismo, García brindó sus aportes sobre los procesos de reconocimiento de los funcionarios dentro de la institución universitaria. La carrera administrativa “está siendo violada”, y se presentan numerosas quejas de los funcionarios que “han sido amenazados” por la llegada de nuevos empleados “con mayor salario, pese a su reciente ingreso”.

Según indicó, se requiere promover, impulsar y fomentar “un sentido de pertenencia hacia la universidad”, que cumple una función “noble y que debe ser de orgullo”, sin embargo, la falta de un correcto salario “está contribuyendo a la pérdida del prestigio” de la misma.

Para el candidato, lo más importante y la que sería su primera acción de llegar a ocupar el puesto de rector de la UP, es la creación de un “equipo comprometido con una visión de organización institucional y trabajadores transparentes para dar inicio a la transformación de la universidad”.

“Tiene que haber un equipo que sepa trabajar para sanear la universidad de dentro hacia afuera; saber administrar el presupuesto y los procesos que se realizan para que todo sea distribuido a las urgencias primarias y luego a las necesidades secundarias”, anotó, “no podemos dejar que la Universidad de Panamá se mantenga ignorada”.

Entre sus propuestas también señaló la necesidad de aumentar el presupuesto de la institución para las investigaciones y la inclusión de estudiantes en la coautoría de ensayos científicos, tesis y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. “Si bien es cierto que se ha dado un aumento presupuestario a los investigadores, hace falta mucho más, empezando por dar mayor importancia a la imprenta de la universidad, que se priorice la publicación de libros académicos y de investigación realizados por profesores”.

“La universidad está obligada a generar fondos de autogestión y utilizar todo el presupuesto”, señaló, “entre lo que el gobierno da y lo que la universidad genera, cada año debe aumentar el presupuesto, ampliar y mejorar los servicios, pero no podemos negar que lo que recibimos actualmente no es suficiente para todos los cambios que se requieren en la sedes”.

Vida universitaria

De igual forma, el candidato a la Rectoría señaló su dirección para fomentar una mejor vida estudiantil universitaria, con una oferta de especialización para los alumnos actuales y futuros, centrada en el concepto de educación integral. “Debemos brindarles a los estudiantes, más allá de las especialidades, la posibilidad de participar en actividades culturales y científicas extracurriculares para formar mejores profesionales y ciudadanos”, anotó.

Actualmente, la UP se encuentra en la posición 3,855 dentro del ranking de Webometrics de las mejores universidades del mundo 2020, y en el ranking de mejores universidades en América Latina 2020 se encuentra en la posición 253.

Esto destaca la UP como una institución de educación superior que sigue escalando peldaños en el mundo. “Todas las universidades deben ser evaluadas para ser mejor acreditadas. Los elementos que se toman en cuenta para dichas tablas de evaluación son la cantidad de títulos, ya que entre más docentes tenemos con doctorados o maestrías, publicaciones en revistas indexadas consultadas y reconocidas, y mayor publicación de textos, la Universidad de Panamá irá mejorando y posicionándose entre las primeras filas”.

García hizo hincapié en los avances que se han llevado a cabo para llevar a la universidad a convertirse en la academia líder de Panamá. “Los docentes han hecho un sacrificio para progresar en sus titulaciones, sin apoyo de la Rectoría, para dar mayor excelencia a los estudiantes y a la universidad”, apuntó, “en el caso de Veraguas, antes no teníamos una revista especializada y ahora sí, siendo un producto de las unidades académicas”.

García comentó la urgencia de los estudiantes en el contexto postpandemia y en materia laboral, una realidad vinculada a la calidad del pénsum educativo. “Uno de mis objetivos es llevar a cabo una revisión profunda al pénsum y la oferta académica de la universidad; encontrar sus similitudes con los mercados internacionales y escuchar las necesidades del sector laboral nacional e internacional para dar mayor oportunidades a los egresados panameños”.

Aunque la pandemia ha afectado el sector salud, económico y a la academia, García apuntó: “La generación que está egresando tiene ciertas deficiencias, pero no se debe eliminar este recurso humano, porque puede complementar su educación de forma autodidacta. Nuestra mano de apoyo es la comisión de relaciones con los egresados, uno de los elementos que los pares externos evalúan y, lamentablemente, se ha visto como una debilidad en la universidad, junto con la falta de comunicación”.

Para mejorar esta situación, el docente señaló que “no se puede cortar el cordón del egresado con la institución”, sino que se tiene que ganar y promover, dando un espacio para que el estudiante crezca en el ambiente universitario antes de salir al sector laboral, con “jornadas de expositores egresados exitosos en el país, actividades recreativas y de unión colectiva”.

“Me gustaría que cuando egresen, sientan el orgullo de regresar y ver su alma máter en pie”, indicó.

“Les dejo este mensaje a nuestros respetados estudiantes: 'No desmayen, no se rindan, den lo mejor de sí pese a la pandemia, para que tengan una herramienta que les permita tener una mejor calidad de vida”, comentó.

Para el director es definitivo que los estudiantes sepan que el conocimiento es “fundamental para tener éxito” como profesionales. “Hagan el mayor esfuerzo y no se conformen con las clases; lean y recopilen información complementaria, para que sean mucho más que las generaciones pasadas”.

De igual forma, García hizo un llamado al cuerpo docente y administrativo para asistir a las votaciones, ya que “el voto implica compromiso”, y les instó a escoger a la persona que “pueda dirigir a la UP por mejores senderos, comprometidos a llevar a la UP mucho más allá de donde está actualmente y sacarla de su estancamiento”.