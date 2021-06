El valor del compromiso

La meta no es desconcertar a los demás, o dar la impresión de que eres incapaz de comprometerte. Pexels

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”. (Platón)

No te comprometas con ninguna parte o causa, sino contigo mismo. Al mantener tu independencia, te vuelves “señor” de los demás.

Es importante siempre analizar los compromisos con una persona o grupo de personas; cuando te frenas tú mismo a compromisos... no provocas enojo, más bien provocas respeto.

Al instante pareces poderoso, antes que sucumbir al grupo o la relación, como la mayoría. Esta aura de poder no hace sino aumentar con el tiempo; al extender tu reputación de independencia, cada vez más personas o grupos querrán comprometerte.

Tan pronto como te comprometas, la magia se evapora; te vuelves como todos los demás, y probarán contigo toda clase de métodos solapados para comprometerte más.

Sin embargo, la meta no es desconcertar a los demás, o dar la impresión de que eres incapaz de comprometerte, te cuento este breve ejemplo:

El soldado y estadista griego Alcibíades practicaba a la perfección este juego. Inspiró y dirigió la inmensa armada ateniense que invadió Sicilia en el 414 a.C; cuando los envidiosos atenienses al regreso a casa intentaron deponerlo al acusarlo de cargos inventados, él se pasó al enemigo, Esparta, en vez de enfrentar un juicio al regreso.

Luego, tras la derrota ateniense en Siracusa, dejó Esparta por Persia, pese a que el poder de Esparta iba ahora en aumento. Para dicho momento, tanto los atenienses, como los espartanos lo cortejaron, a causa de su influencia con los persas, y los persas lo colmaron de honores, por su poder sobre los atenienses y los espartanos.

Alcibíades hacía promesas a cada bando, pero no se comprometía; al final retuvo en su poder todas las cartas.

Si aspiras a crecer en los negocios, prueba la táctica de Alcibíades. Acumularás más poder que si te hubieras comprometido precipitadamente con uno de los bandos. Traduciendo esto a los negocios es como decir: si necesitas socio para motivarte, busca un coach. Si necesitas un socio por dinero, busca un banco. Si necesitas un socio para asesoría, busca una consultoría.

¡No te comprometas con nadie!, no tengas socios. Anaxágoras, filósofo griego dijo: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía”.

Piensa frío siempre, no pierdas jamás la cabeza.