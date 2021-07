Tinta y color para los 'diablos rojos'

Jazz Miranda, durante la entrevista con La Estrella de Panamá

Años después de que el sistema de transporte urbano fue transformado, los diablos rojos continúan siendo elemento importante de la cultura urbana local. De eso está muy consciente Yazz Miranda, artista que presenta en la Alianza Francesa la muestra 'Piquera, encre et couleur (tinta y color)', pues empezó a hacer registros fotográficos de los buses en el momento en que se decidió que dejarían de circular en las calles. Lo que no tenía muy claro en ese momento es que esos registros tomarían forma en una muestra serigráfica que va mucho más allá de reproducciones seriadas.

¿Desde cuándo vienes trabajando el tema de los diablos rojos?

Parte de esta obra vine trabajándose desde hace más de tres años. A raíz de la convocatoria que realizó la Alianza Francesa, ordené el material que venía haciendo y sale esta exposición que vemos hoy.

¿Cual es tu relación con los diablos rojos?

Empieza desde que era pequeña, el entrono urbano algo que era ya cotidiano y también a raíz de mis familiares que llegaron a tener diablos rojos.

“Me dije, ¿por qué no hacer serigrafía de los diablos rojos? y empecé, sin darme cuenta, un discurso artístico”.

Así que llegaste a conocerlos muy bien…

La rutina de viajar a diario, vivir diferentes situaciones en diferentes lugares, en la parada, en la piquera, [observar] el arte de los diablos rojos, saber de algunos rotulistas que luego hacían unos rótulos muy peculiares...

Las obras tienen una multiplicidad de colores, en una sola aplicación. Eduardo Dutary| La Estrella de Panamá

¿Cuándo te decidiste a recopilar el material?

Cuando empezaron los rumores de que iban a ser eliminados empecé a tomar las primeras imágenes de los diablos rojos tanto estacionados como en movimiento, sin saber que iba a terminar siendo un proyecto serigráfico. La idea era tomar fotos y dejar evidencia de su existencia.

Y, ¿cómo llegaste a la serigrafía?

Llevaba rato haciendo serigrafía y me dije, ¿por qué no hacer serigrafía de los diablos rojos? y empecé, sin darme cuenta, un discurso artístico porque lo hacía de una manera en donde interpretaba la imagen del diablo rojo y eso con llevaba interpretar todo lo que tenía el diablo rojo alrededor, por dentro y por fuera...

LA ARTISTA Esta es la primera muestra individual de Yazz Miranda Yazz Miranda (Panamá, 1989). Luego de haber estudiado Artes en la Universidad, trabajó por 10 años en el taller del maestro Cruz-Diez en Panamá, desempeñándose como restauradora de obras de arte. Ha expuesto su obra en distintas colectivas y realizado colaboraciones para diferentes entidades culturales como el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Actualmente se dedica a su obra, a la restauración de obras y a la enseñanza de la serigrafía y técnicas de impresión en El Atelier.

¿Qué te llevó a trabajar el color de esta manera?

Empezó como una etapa experimental. Inicialmente lo que yo hacía era pintar la superficie donde iba a hacer la serigrafía y hacía luego una serigrafía de un solo color. El principio de la serigrafía es que la cantidad de plantillas que tengas, la cantidad de colores. Sin embargo un día se me cayó un color que no iba a utilizar y luego, coloqué otro color y me dije, voy a ver qué sale... hice un movimiento ondulante mientras iba imprimiendo y fue donde empecé a ver esas primeras imágenes coloridas en una sola pasada el diablo rojo como arte ya estampado.

¿Cómo fue tu experiencia en el Taller Articruz?

Trabajé en el taller del maestro Carlos Cruz Diez por 10 años, desde que el taller empezó operaciones. Allí tuve la oportunidad de conocer al maestro Cruz Diez en su entorno de producción de arte y supe cómo era su tema, cómo él establecía un discurso plástico que lleva muchos años de haberlo realizado pero que lo iba diversificando. Supe también que el maestro Cruz Diez llevaba gran parte de su obra hecha en serigrafía, y de allí empecé a interrogarlo sobre diferentes cosas, empecé a aprender mucho más el trabajo de un artista dentro de su taller y de las cosas que se pueden llegar a hacer con todas las ideas que parten así, de algo que uno no sebe qué puede llegar a ser más adelante.

¿Está la serigrafía subestimada?

Pienso que la serigrafía puede llegar a evolucionar. A la serigrafía muchas veces podemos darle un fin o o un propósito, pero ella puede diversificarse de manera que nosotros tomamos esa forma experimental para llevar a cabo diferentes cosas que no podemos imaginar en el momento. Por ejemplo, la serigrafía es una técnica para seriar, pero yo la uso para que salga algo único. Algo que no se va a repetir.