Rob Harrell: 'Las conexiones importan y necesitamos apoyarnos los unos en los otros'

'Guiño: sobreviviendo a la secundaria con un ojo abierto' fue escrito e ilustrado por Rob Harrell bajo el sello Penguin Random House. Amazon

“Una imagen vale más que mil palabras” es la frase con la que se identifica el ilustrador y artista gráfico Rob Harrell, quien a lo largo de décadas de trayectoria artística ha creado diversas exhibiciones de ilustraciones en Estados Unidos.

Su pasión por la ilustración nació a partir de su amor por la lectura desde la infancia, pasando por los cómics, novelas gráficas y demás en sus años adultos. En su catálogo de libros se destacan las novelas: Life of Zarf (2014-2016), Monster on the Hill (2013), Batpig: When Pigs Fly (2021), y ahora Wink: Surviving Middle School with one eye open (2021).

Al adentrarse al mundo de un niño que cursa séptimo grado, Harrell creó a Ross, el protagonista de Guiño: Sobreviviendo a la secundaria con un ojo abierto, y quien guía a los lectores por su vida como estudiante. El giro en la historia de Ross llega cuando es diagnosticado con un raro tipo de cáncer, “un carcinoma mucoepidermoide de la glándula lagrimal”, que amenaza su vista y su vida.

Como narra la sinopsis del libro: “Ross Maloy quiere ser un niño normal de séptimo grado, no quiere perder el cabello, tener que usar sombrero, o lidiar con la desaparición de amigos que no saben cómo hablar con 'el niño del cáncer'; pero con su nuevo diagnóstico, pasar desapercibido no será una posibilidad”.

Harrell ha ilustrado sus propios libros desde 2013. Cedida

En una conversación con La Estrella de Panamá, el escritor destacó los procesos creativos para la creación de Guiño.

Comenzó como ilustrador y ahora escribe sus propios libros, ¿cómo fue la transición de la expresión dibujada a la escrita? ¿Qué le hizo dar este salto?

De hecho, ha sido muy satisfactorio. Me concentré gran parte de mi carrera solo en el arte, pero cuanto más escribo, más lo disfruto. Siempre he sido un gran lector y realmente disfruté escribir, así que fue el siguiente paso lógico. Solía pensar en mí mismo como un artista que podía escribir, eso ha cambiado en los últimos años.

¿Cómo ayudan la ilustración y las palabras a transmitir una mejor historia?

Creo que el arte refleja mi personalidad. Ha cambiado y se ha transformado a través de los años, pero creo que una vez que llegas a un punto en el que no sigues pensando en tu estilo, es cuando tu estilo viene más del corazón. Y creo que hay muchas formas de contar bien una historia. La clave, si se usa el arte y la escritura al mismo tiempo, es encontrar los momentos en los que pueden ayudar a elevarse mutuamente. Para mí, ¡lo que más me ayuda es cuando intento ser gracioso!

Pasó por el mismo tipo de diagnóstico de cáncer de ojo que Ross, el héroe de 'Guiño', ¿cómo logró implementar su experiencia de vida como adulto, en la vida real y cruda de un estudiante de séptimo grado?

Diría que hay bastante de mí en Ross, particularmente en su visión del mundo. Como adulto, sé que usé el humor y la música a lo grande para superar toda la prueba. Creo que escribir, especialmente en un libro personal como este, es crear un montón de situaciones y pensar, ¿cómo se sentiría esto? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Qué diría o no diría? (O a veces, ¿qué me hubiera gustado decir?).

Además, parte de mi decisión de colocar el libro en la escuela secundaria provino de que la hija de mi mejor amigo se enteró de que tenía este cáncer en la escuela. Ella y yo, como parte de este horrible club, pudimos hablar sobre nuestras experiencias. Vi que ella pasó por bastantes cosas que yo no pasé cuando era adulto. Como amigos que se desvanecen o dicen cosas crueles. Eso también alimentó el libro en gran medida. (¡Y ella está bien ahora, gracias a Dios!)

Los temas de la amistad, la ira, la esperanza y la incomodidad total de los años de la escuela secundaria están muy presentes en la historia de Ross, pero, ¿cuál considera que fue el mensaje más importante para mostrar a los lectores (también adolescentes)?

Empatía, sin lugar a dudas. Creo que el mundo necesita más de esto en una forma personal. Ojalá fuera un curso que la gente pudiera tomar, porque el mundo sería un lugar mejor si todos pudiéramos tomarnos el tiempo para ponernos en el lugar de los demás. Ver cómo trataron a la hija de mi amigo después de su diagnóstico me llevó a esta conclusión y me ayudó a guiar la historia.

El humor lo es todo cuando se trata de situaciones desagradables, y el que muestra Ross en su entorno lo hace todo más auténtico. ¿Cómo fue el proceso de encontrar el estilo de humor adecuado para Ross y sus amigos, Abby e Isaac, mientras escribía el libro?

Esto fue lo más difícil de escribir el libro. Hubo muchas versiones anteriores. Tenía versiones en las que Ross dibujaba mucho más, creando una especie de bromas secundarias dibujadas en los márgenes, pero nunca quise que pareciera que estaba tomando a la ligera su situación. Porque es algo increíblemente aterrador y serio. Al final, decidí que el humor estaba bien siempre que fuera genuino para Ross y cómo veía el mundo. Si no se “sentía” bien, lo sacaba. Así que hubo mucha edición para dar con la nota correcta.

¿Qué le hizo querer escribir para adolescentes? ¿Considera que es más difícil o más fácil que escribir para un público más maduro?

La respuesta corta es que simplemente lo disfruto, y posiblemente nunca he crecido por completo. Pero creo que esos años de secundaria y adolescencia son algunos de los años más llenos de acción, aventuras inquietantes, desafiantes, divertidas y emocionantes que tenemos. Es un momento en la vida en el que estamos empezando a descubrir quiénes somos fuera de la influencia de nuestros padres. Y hay mucho en juego. ¡Una mirada cruel de un estudiante que te gusta puede arruinar tu semana! Entonces, no estoy seguro de si es más difícil o más fácil, pero definitivamente es un momento divertido para profundizar.

Si bien la pandemia todavía mantiene a los adolescentes en sus casas, ¿cuánto cree que los cambios de vida de Ross pueden resonar con el presente de esta población?

¡Ojalá bastante! Otro tema del libro es que no podemos hacerlo solos. Las amistades importan. Las conexiones importan. Incluso si tiene que ser a través de la computadora, todos nos necesitamos unos a otros para apoyarnos y, con suerte, todos tenemos el deseo de mantener esas conexiones, incluso cuando estamos encerrados.

¿Podemos esperar una secuela de 'Guiño'? ¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que está trabajando actualmente?

No preveo una secuela directa, ¡aunque nada es imposible! He jugado con algunas ideas para un libro ambientado en la misma escuela, y tal vez obtengamos algunos fragmentos de una actualización sobre Ross y sus amigos. Ahora mismo acabo de terminar la segunda novela gráfica de Batpig y estoy a punto de comenzar la tercera. Estos son un derivado del personaje que Ross dibuja en Guiño. Son ridículamente divertidos. Puedo darle a Batpig una historia de origen y completar su mundo. Espero que a los niños les encanten estos libros. El primero:When pigs fly, saldrá en octubre de este año.

¿Cuál ha sido la mejor lección que ha aprendido mientras trabajaba en esta colección de libros y cómo se ha aplicado a su vida actual?

Honestamente, es el poder de la amistad. Todos estos libros tienen eso en común: grandes amigos que te respaldan cuando las cosas se ponen difíciles. Al escribir estas relaciones, creo que me he dado cuenta de que de eso se trata la vida.