¿Ha probado los 'hard seltzers'?

Fonki ofrece tres sabores: mango verde, limón y sal; arándano, sandía y romero; limón, frambuesa y albahaca Cedida

Fonki es la nueva línea de bebidas que Casa Bruja lanza al mercado local. No se trata de cervezas artesanales, su producto principal. La casa de diversifica y apuesta por los hard seltzer.

“Hemos crecido hasta cierto volumen con el trabajo que hemos hecho hasta la fecha pero es una realidad que Panamá es un país pequeño, un mercado pequeño y, por otra parte, los negocios de exportación empezaron a declinar, no se está importando tanto en otros países”, explica Jonathan Pragnell, socio de la cervecería.

Situaciones como la de la pandemia han hecho que los comerciantes replanteen la dirección de sus negocios, o más bien, acelerar algunos proyectos que ya estaban contemplados. Ese fue el caso para Casa Bruja. “Tuvimos la necesidad de incrementar el volumen de nuestros productos con algo diferente y contar con más líneas de productos”, agrega. “Esta no será ni la primera ni la última línea de productos que vamos a crear. Tenemos varias ideas, cosas diferentes que queremos hacer con productos dentro del mundo que conocemos y este es uno de nuestros consentidos ahorita”, agrega Ricardo 'Richo' Fernández, también socio.

“Los hard seltzer se están convirtiendo en una de las bebidas más consumidas ahorita mismo, pensamos que esta línea de productos será permanente y no un producto de temporada. El mundo va hacia allá, así que estimamos que los hard seltzer están aquí para quedarse. Hemos arrancado con tres sabores, la idea es hacer más a medida que transcurra el tiempo”, cuenta Pragnell.

Tap Room de Casa Bruja Cedida

Los hard seltzer son bebidas elaboradas con agua carbonatada, bajo contenido de alcohol y ligeramente saborizadas. Su contenido calórico es muy bajo, lo que las hace muy populares en público joven que muestran una mayor preocupación por los productos que ingieren.

Esta categoría de bebidas se conoce en Estados Unidos desde aproximadamente el 2013. A partir de 2016 su crecimiento en el mercado ha sido muy rápido. Todo esto es parte de una tendencia en bebidas con bajo nivel de alcohol. En Panamá, esto arranca, digamos, hace unos cinco años cuando toman auge las bebidas con bajo nivel de alcohol, incluyendo las cervezas ligeras.

“Puedes darte cuenta de ello con la cantidad de cervezas ligeras que han entrado a las estanterías del país, solo en Panamá… y esa es una tendencia que viene de afuera también”, explica Fernández. “La gente quiere tomar por más tiempo y no sentirse sobrepasado por el alcohol, no quieren perder el control”, agrega. Las cervezas ligeras y las bebidas ready to drink incrementan lo que se conoce como drinkability, o sea, la capacidad de beber más sin mayores consecuencias o remordimientos.

Los hard seltzer ofrecen esa posibilidad pues solo tienen un 4.5% de alcohol en su mezcla, lista para ser tomada. “Si no quieres, no necesitas hielo, incluso puedes beberla de la lata, lo que la hace muy conveniente, también para transportar. Aun así, usualmente a la gente le gusta servirlos porque ven que es completamente transparente y efervescente”, indica Fernández.

Hoy la gente está más consciente, lee más la lata y está preocupada por lo que ingiere, dice Richo Fernández.

A esto se agregan otros beneficios como pocas calorías, poca azúcar, libre de gluten. Y es aquí donde los hard seltzer se diferencian de las bebidas ready to drink que se encuentran en el mercado. Estas tienen un mayor contenido de azúcar o edulcorantes que alteran el sabor de la bebida y en algunos casos, sabores y colores artificiales. “Hoy, la gente busca productos así porque están más conscientes, leen más la lata y está preocupada por lo que ingieren. Entonces, el hard seltzer es un producto muy transparente, no solo físicamente sino en lo que la categoría quiere mostrar; es agua carbonatada, transparente, con sabores naturales. Si comparas una con la otra, por el sabor te das cuenta de qué estás tomando”, asegura Fernández.

Nace Fonki

Fonki utiliza alcohol de caña de azúcar y utiliza azúcar natural en muy baja cantidad, para mantener la frescura de la bebida y no enmascarar el sabor de las frutas y botánicos que utiliza en sus, por ahora, tres versiones.

“Decidimos hacer una bebida que cuando la tomas no se sienta dulce en lo absoluto, lo necesario para que no se sienta el alcohol tan fuerte y para que no suba el contenido calórico; sientes que estás tomando un agua con un poquito de alcohol y frutas. Es lo que saboreas”, detalla Pragnell.

Y aunque la tendencia es muy marcada en el público joven, no necesariamente ha de ser exclusiva para ellos. “Sentimos que es un producto muy abierto y muy noble para diferentes tipos de personas: gente joven y también quienes tiene un poco más de edad, yo le digo los 'viejóvenes', que somos nosotros, y estamos pensando en buscar productos que nos aporten algunos beneficios y que no nos afecten tanto, hombres y mujeres que piensan un poco más las cosas y gente joven que diga 'quiero algo diferente y busco sorprenderme un poco'”, asegura Fernández.

En cuanto a los sabores que ofrece la marca, su selección se trató de un trabajo en consenso con los socios y el maestro cervecero.

“Experimentamos con diferentes sabores naturales y empezamos a hacer mezclas hasta que decidimos 'este es el que me gusta'. También habían inspiraciones por ahí, una ensalada y mezclas de frutas con botánicos, que dan la sensación de estar tomando un coctel. Conversando con Stefano, [maestro cervecero] fuimos buscando combinaciones que nos gustaban, luego verificando que las combinaciones funcionaran como sabores”, explica Pragnell.

De allí, las tres primeras versiones: mango verde, limón y sal; arándano, sandía y romero; limón, frambuesa y albahaca.

“Lo interesante es pensar en sabores que sabes que pueden funcionar: una ensalada de mango, algo ácido es siempre algo que está dentro de nuestro roster de cervezas y ahora en hard seltzer. Y la frambuesa la hemos utilizado con la gose, es un perfil de sabores que tenemos dentro de nuestro paladar y de nuestra mente y al añadirle cosas como romero y albahaca, lo hace un poco más interesante, lo vuelves como si fuera un coctel”, agrega Fernández. “Son los tres primeros sabores, vamos a ver qué otros sabores se pueden trabajar y como es tan rápido hacerlos, a diferencia de una cerveza, que tienes que esperar su resultado en tres meses, nos ayuda también a mirar el rumbo que tomará el producto y también a escuchar a la gente. Queremos que la gente lo pruebe, que la gente llegue al tap room sin pensar que para qué va a ir si no toma cerveza y que nos cuenten... estamos ahora en un proceso de escuchar estamos súper abiertos a esas posibilidades. Y veremos cómo el producto evoluciona dentro de las neveras de los panameños”, concluye.

Fonki y está disponible en supermercados y tiendas especializadas. Como su principal ingrediente es agua, es un producto que podrá encontrar fuera de la nevera, a diferencia de las cervezas. Su precio está aproximadamente en $1.40.