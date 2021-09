Darién Montañez, un artista que figura en la historia de la estética

'Que cien flores florezcan', serie 1. Darién Montañez

Por los vecindarios de La Locería, cada día salía un muchachito, con una mochila llena de cuadernos y libros escolares, rumbo al Instituto Fermín Naudeau. Así caminaba por las aceras pensativo, poseía (él) un particular carácter que me atrevería a definir como una fuerte personalidad nerd, muy cercana a la generación de aquellos años 80 en Panamá.

Por ahora necesito hacer un stop, para seguir presentando al personaje que hoy nos acompañará en esta tertulia de Café Estrella. No podría seguir escribiendo sin recordar que nuestro anfitrión es hijo del maestro de la plástica panameño Pedro Montañez y de la insuperable y brillante Delicia de Montañez (actriz, premurosa mamá, amiga, esposa, etc., etc., etc.) que han dado vida a dos estupendas criaturas, con un linaje tan prestigioso que ambos hermanos han sabido valorar; una particularidad digna de subrayar en nuestro escrito y así poder continuar.

Ese muchacho que caminaba pensativo por los lares de La Locería, hoy día es una importante figura, que se atreve a pensar las maneras en que los procesos sociales han construido dentro de nuestra nación un historial estético, evidenciando los códigos y descifrando lo enigmático que ha creado dicho gusto estético. Siendo esta una actitud que lo distingue.

Darién Montañez es un panameño nacido en el 1977. Se gradúa como arquitecto en la Universidad de Panamá, para después viajar a especializarse en varios lugares de los Estados Unidos.

Lo más curioso de este personaje es que nunca abandona su panameñidad, y para aquellos que han podido lidiar con él, saben que no se le escapará la excelente preparación académica de la cual es patrón, algo que lo hace apoderarse de los difíciles meandros de las problemáticas en la estética contemporánea

De esta manera, registramos la iniciativa creada por el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) que llama a una convocatoria para que los jóvenes intelectuales panameños “aborden” con sus propuestas de curaduría las salas del museo. Darién gana esa oportunidad con una particular iniciativa, donde nos invita a conocer a nuestra ciudad de Panamá, a través de una particular manera de observar y conocer la ciudad como 'Mi nombre es Legión: retrato de una ciudad que es muchas', título de esta interesante propuesta que todos nosotros deberíamos apreciar y que estará presente en las salas del MAC hasta enero de 2022.

Pendo de las palabras de Darién al hacerme guiar por la primera afirmación que nos brinda para acercarnos a su presentación : “Tenemos que enfrentar momentos de ruptura dentro de los esquemas expositivos”, dice. Las tres salas dedicadas a esta presentación contienen una manera original de exponer las obras, en un laberinto ordenado de mapas, lienzos, dibujos, esculturas, fotografías, portadas de revistas, grabados; algo inusual para la manera tradicional de presentar las obras a un público.

Darién tiene muy claro (en su mente y en los lugares donde ha colocado cada objeto) el sentido evocador que une a cada uno de esos elementos, pues un hilo conductor teje el mensaje de cada memoria, para hablarnos de varios temas referentes a la historia de nuestra ciudad, invitando al público a dejarse llevar para percibir una nueva experiencia personal; esta es una de las motivaciones que lo mueven a presentar esta iniciativa.

Me dice: “Aristides, aquí se puede apreciar el retrato de una ciudad, que va comprendida dentro de los estereotipos que la dinámica de su crecimiento ha construido”. Entonces, dejo a mis lectores, con esa curiosidad, para que junto a sus familiares puedan apreciar en las salas del MAC, esta interesante exposición.

La profunda intimidad de Darién Montañez

Aquel muchachito nerd, que viajaba silencioso por las veredas del barrio La Locería rumbo al Instituto Fermín Naudeau nos brindó la oportunidad de hacerle rápidas preguntas a manera de guerrilla urbana (a rápidas preguntas, rápidas respuestas, sin pensar mucho) para que captemos la profunda intimidad escondida detrás de este personaje. Miren el curioso resultado:

¿Cuál es la obra arquitectónica mas bonita de Panamá?

El edificio Atalaya.

¿Y la más interesante?

El Teatro Nacional. Porque aunque es una arquitectura fea, es importante por su monumentalidad y lo que representa.

¿Quién es el artista panameño que prefieres?

Toño Alvarado.

P. ¿Y el artista extranjero?

Damien Hirst.

¿Pintura o arquitectura?

Arquitectura

¿Curador o artista?

Curador

¿El mejor libro leído?

Infinite Jest de David Foster Wallace.

¿Cuál es tu mejor obra o texto escrito?

La Arquitectura Feoclásica.

Si tuvieras que encontrarte con dos arquitectos -un extranjero y un panameño -ya fallecidos y pudieras platicar toda una tarde con ellos. ¿Cuáles escogerías?

El italiano Giulio Romano (1499-1546); hablaríamos del manierismo italiano en su Palacio del Té en Mantova Italia. Y al panameño Guillermo De Roux (1916-2005), para hablar de muchos de sus proyectos y que sobre todo me contara todos los bochinches escondidos de la alcurnia panameña (carcajada).

Continuamos nuestra tertulia con el hijo de Pedro y Delicia y le pregunto sobre el reciente surgimiento del Ministerio de Cultura; su respuesta fue rápida e inmediata: “Debe demostrar que puede poner la cultura al mismo nivel de todas las demás prioridades del país… al menos el interés por hacerlo” .

Cargo mi cuestionamiento y ataco repreguntándole: ¿Dónde fallamos?. Su respuesta: “El sistema educativo y cultural... 40 años de retraso”.

¿Qué hay que hacer?, me responde: “Tomar decisiones difíciles”.

Así me pierdo con Darién ya que es un exquisito interlocutor y dejo de grabar algunos temas; entre ellos el mas recordado e importe es: ¿En Panamá tenemos una crisis de liderazgo?, a lo que me responde: “No creo en un líder, ni en liderazgo; contamos con diversos instrumentos y muchas otras maneras de superar nuestros problemas”.

Las nuevas generaciones tienen mas ganas

“En nuestro Panamá contamos con una nueva generación de jóvenes talentos, que están demostrando una actitud distinta a las viejas generaciones, es así que, a pesar de no ser reconocidas, existen y están haciendo cambios; eso me hace ver un futuro mejor para todos los panameños”. Estas palabras las copio literalmentente de la conversación con Darién, pues demarcab mucho de aquellas realidades que se están desarrollando a mancha de leopardo, aquí y allá en nuestro país.

No me queda mas que, agradecer a Darién Montañez por la oportunidad de entrevistarlo y sin temor a ser repetitivo, hago una calurosa invitación a ti querido lector, para que visites las instalaciones del MAC, con tres exposiciones con las increíbles pinturas de Brooke Alfaro y pases uno sereno momentos junto a tus seres queridos, aprovechando esta exquisita oportunidad.

¡Te esperamos!