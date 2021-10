Rómulo Aguilar y su legado a la Iglesia católica panameña

Aguilar tuvo la oportunidad de encontrarse en varias ocasiones con el papa Francisco, con motivo de la JMJ Panamá 2019,

“La vida del padre Rómulo Aguilar hay que celebrarla porque fue un siervo del Señor que se entregó de lleno al servicio de la Iglesia. Si hay dos cualidades que aprender del padre Rómulo son su tenacidad y su valentía frente al dolor, sobre todo en los últimos años de su vida, donde aceptó su enfermedad”, expresa la directora de comunicación de la Arquidiócesis de Panamá, Eunice Meneses.

El padre Rómulo Aguilar, quien falleció este 13 de octubre, fue coordinador general del comité organizador local (COL) y se encargó de supervisar todas las comisiones en los temas de preparación de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Aguilar manifestó que había participado en ocho jornadas mundiales. “Lo que se vive en esos días es puro movimiento juvenil con mucha euforia, gozo y emoción por ver al papa”, dijo durante nuestra visita a la parroquia San Francisco de la Caleta, en 2018, meses antes de que se efectuara el evento.

Aguilar vislumbraba que luego de la JMJ, los jóvenes mantendrían ese espíritu de entusiasmo hacia las actividades católicas. “Creo que seguirán animados y ojalá tengamos vocación hacia el sacerdocio. En Panamá una de las falencias que tenemos es que no hay muchos aspirantes a ser sacerdotes; nos vamos a quedar sin candidatos a padres, y si no hay sacerdotes, no hay eucaristía; y si no hay eucaristía, no hay Iglesia. Lo que queremos es que la Virgen nos ayude para que los muchachos se decidan y puedan decirle sí a Dios y seguirlo”.

En enero de 1995 fue nombrado párroco de la parroquia de Santa Marta hasta el año 2006.

Aguilar sirvió por 38 años a la Iglesia católica, y desde el año 2006 hasta 2018 fue párroco en la parroquia San Francisco de Asís en la Caleta.

Meneses describe al padre como un ser luchador que hoy “está gozando en el cielo”, y más allá de verlo como una pérdida dice que “la muerte es lo que toda persona tiene seguro y hay que entender que es parte de la vida”. Pese al dolor que deja la desaparición física, atesora las enseñanzas que recibió del sacerdote como afianzar la disciplina y la resolución de conflictos en cada situación. “Él le buscaba la solución a todo de manera pacífica y no se complicaba por nada”.

Asimismo, expone que desde la pastoral afropanameña trabajaron con el padre Rómulo cuando era canciller de la Arquidiócesis de Panamá. “Él firmó el decreto de creación de la pastoral afropanameña, lo que hizo con mucha alegría ya que entendió que el evangelio hay que inculturarlo”.

Aquellos que conocieron al religioso en vida afirman que la liturgia era su gran pasión. “Él nos orientaba para hacer una producción de altura desde la perspectiva de la Iglesia, combinando lo técnico con lo litúrgico, este fue un paso importante”, subraya.

En 1993 fue nombrado director del departamento de liturgia de la Arquidiócesis de Panamá, hasta el año 2019.

De igual manera, el padre José Brutua, párroco de la iglesia San Juan Apóstol de Brisas del Golf, recuerda al padre Aguilar como profesor del Seminario Mayor San José, y desde la liturgia indica que era el responsable de la formación de los seminaristas y en ese contexto dice que fue cuando más tuvo la oportunidad de interactuar con él.

“Una cualidad que siempre resaltaré del padre Aguilar era su capacidad para organizar equipos. Él trabajaba para que la liturgia fuera lo más lindo y decoroso, y se preocupaba por todos esos detalles en la celebración; se actualizaba constantemente. También puedo destacar que era muy cuidadoso”, recuerda Brutua, quien es asesor de la pastoral de la Arquidiócesis de Panamá.

Brutua afirma que al padre Rómulo le gustaría ser recordado “por su trabajo para que la liturgia fuera digna, como un ser jovial, atento y siempre dispuesto a conversar y a enseñar a los demás”.

Más de sus vivencias y formación

Desde el año 2006 el padre Rómulo Aguilar, fue nombrado como párroco en la parroquia San Francisco de Asía en la Caleta hasta el 2018.

Para el padre Aguilar, ver la realización de la JMJ en Panamá fue un sueño hecho realidad. “Espero que nosotros aprendamos de los visitantes. El panameño tiene mucho que ofrecer, tenemos que adquirir conocimientos de otras culturas: orden, respeto, no lanzar los desperdicios en las calles y el cuidado al medio ambiente. En este encuentro compartiremos lo que somos y aprovecharemos el intercambio de culturas”, manifestó a 'La Decana'.

También compartió que le correspondió ser diácono durante la llegada del papa Juan Pablo II, antes de su ordenamiento como sacerdote el mismo año. “Le serví a Juan Pablo II en el altar en la misa que se efectuó en Albrook. Recuerdo aquel 5 de marzo de 1983, que todo el mundo estaba centrado para la llegada del papa. Cuando vino al país, su mensaje estuvo enfocado en la unidad de la familia. Fue un momento de gracia para Panamá durante esas horas”, indicó mientras miraba su librero donde tenía en medio, un espacio guardado para exhibir las dos fotos que tenía con el papa Francisco.

“En Panamá una de las falencias que tenemos es que no hay muchos aspirantes a ser sacerdotes; nos vamos a quedar sin candidatos a padres, y si no hay sacerdotes, no hay eucaristía; y si no hay eucaristía, no hay Iglesia. Lo que queremos es que la Virgen nos ayude para que los muchachos se decidan, y puedan decirle sí a Dios y seguirlo” RÓMULO AGUILAR, SACERDOTE

Otra voz que recuerda al padre Rómulo es el padre Israel Ramos, quien manifiesta que toda la Iglesia lamenta su partida, no obstante, desde el punto de vista de la fe “sé que está gozando con el Señor, que es la esperanza cristiana”.

“El padre Rómulo estuvo al servicio de la Iglesia panameña llevando a tantas personas a los encuentros con el Señor, en los sacramentos y en la vida en toda su labor pastoral. Nos alegra el trabajo que hizo porque Dios recompensa el trabajo de sus obreros. Él fue mi profesor de liturgia en el seminario y formó a muchos que hoy son sacerdotes. Toda la Iglesia acompaña al padre Aguilar y a su familia en estos momentos”, expresa.

En 1987 fue nombrado párroco de la parroquia de Santa Ana, durante un año.

Por otro lado, en cuanto a su formación, la Arquidiócesis de Panamá precisó que su ordenación presbiteral fue el 12 de diciembre de 1983, de manos de monseñor Marcos Gregorio McGrath.

Realizó los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor San José de Panamá, llenando los requisitos académicos y pastorales necesarios para recibir el grado de presbítero para la Arquidiócesis de Panamá.

Se especializó en teología litúrgica, en el Instituto Superior de Liturgia en Barcelona, España, en el año 1989.

Fue nombrado en 1993 director del departamento de liturgia de la Arquidiócesis de Panamá, hasta el año 2019.

En la visita del papa Juan Pablo II a Panamá, al padre Rómulo Aguilar le correspondió asistir al santo padre en el altar como diácono. Cedida

El 2 de septiembre de 2019 se anunció que el papa Francisco lo designó “capellán de su santidad”, título que recibió en la celebración de la solemnidad de Santa María la Antigua, el 9 de septiembre de 2019, en la Catedral Basílica.

Despedida

La Arquidiócesis de Panamá publicó el itinerario de los actos religiosos que se desarrollarán para despedir al padre Aguilar.

El jueves 21 de octubre será el acto de capilla ardiente en el templo de San Francisco de la Caleta, en horario de 12:00 m. a 10:00 p.m.

El viernes 22 de octubre se llevarán a cabo las honras fúnebres en el templo Nuestra Señora de Lourdes, en Carrasquilla, a las 11:00 a.m.

El sábado 30 se le hará un homenaje de grupos y movimientos que lo acompañaron en vida. Este acto será en los estacionamientos de la parroquia San Francisco de la Caleta, a las 7:30 p.m.

El domingo 31 de octubre será la misa de sepultura, en la Catedral Santa María la Antigua, a las 11:00 a.m.

Rómulo Aguilar no solo será recordado por sus allegados y por quienes lo conocieron por su ardua labor en la liturgia, sino “por su fortaleza, empatía y su sonrisa hacia el prójimo”.