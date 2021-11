Se inaugura el Fondo Cultural Ingenia en la Ciudad del Saber

El fondo recibirá proyectos desde hoy hasta el 12 de diciembre de 2021 y otorgará montos de apoyo para ejecución de proyectos artísticos 'in situ'

Un nuevo apoyo monetario y logístico llega a Panamá a favor de los artistas, bailarines y 'performancers' nacionales y extranjeros residentes: el Fondo Cultural Ingenia. Creado por la Fundación Ciudad del Saber, el fondo es un mecanismo de apoyo e inversión en el sector cultural y creativo de Panamá para proyectos en desarrollo de diversas aristas artísticas.

Fue inaugurado hoy en el Ateneo de Ciudad del Saber a través de una conferencia presentada por Mariana Núñez (Vicepresidenta de Comunicaciones de la Ciudad del Saber), Eleonora Dall'Asta (directora de la Tribu Performance), Alicia Vivas (directora del programa Sandbox en la Fundación Espacio Creativo), y Davinia Uribe Abad (gerente de Cultura y Comunicaciones de la Ciudad del Saber).

La iniciativa cultural responde a la "falta de fondos concursables en Panamá que sirvan como "impulso al proceso creativo de los artistas" y su crecimiento para exportación internacional. Asimismo, Uribe destacó que el fondo: "Materializa el trabajo que hemos venido realizando desde hace años en la Fundación Ciudad del Saber, con el apoyo a diversa iniciativas y los patrocinios a proyectos. Esto ayuda a normalizar y ampliar la oportunidad para aquellos que quizás no se atrevían por diferentes motivos".

El Fondo beneficiará a gestores, artistas, colectivos, instituciones académicas públicas, entre otros, que tendrán la oportunidad de presentar un proyecto para obtener el fondo económico con lineamientos bien definidos, objetivos, metas y compromisos que deberán cumplir.

"Crear una pieza 'in situ' para un lugar espec´ífico es una forma de darle un valor agregado a dicho espacio, además de crear un arte participativo, donde la comunidad dialogue y se una al artista de forma integral", apuntó Dall'Asta en la conferencia. La versatilidad del fondo permite a los artistas o gestores presentar proyectos en línea con las temáticas: Cultura, Innovación social, Historia de Panamá y de Ciudad del Saber, Patrimonio Inmaterial y material, Género o Feminismo, Biodiversidad (fauna y flora); así como de temas ambientales como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la discriminación por motivos de etnia, situación económica, orientación sexual, edad, entre otros.

"Generar intervenciones artísticas en espacios abiertos permite dar paso a la unión de grupos multigeneracionales, y distintos grupos sociales que crean conexiones, conocen personas con gustos en común y además, promueve el diálogo y la creatividad para dar nacimiento a nuevos proyectos de formas nuevas e inesperadas", anotó Núñez.

Para aplicar al fondo, los artistas pueden ingresar al sitio web ingenia.ciudaddelsaber.org y ubicarse en el botón de "Convocatoria" para conocer las bases importantes y la documentación necesaria para aplicar.

Pueden ingresar: Personas naturales (artistas, creativos, gestoras/es culturales) mayores de edad.

Entidades académicas.

Organizaciones afiliadas a Ciudad del Saber.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Organizaciones de Base Comunitarias (OBC).

Otras organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro (ej. cooperativas, asociaciones gremiales).

El Fondo dará una inversión de hasta tres proyectos con un monto máximo de B/.1,500 por cada uno. El beneficiario deberá realizar un mínimo de inversión del 50% de la cantidad solicitada y entregada por la Fundación Ciudad del Saber. Esta inversión debe estar presente en el presupuesto que se acompaña a la propuesta. Esto puede incluir donaciones en especie, como por ejemplo salarios, transporte, promoción, difusión, equipos y alquiler.

Los proyectos se recibirán desde el 12 de noviembre a las 9:00 a.m. hasta el 12 de diciembre de 2021 a las 12:00 a.m. Una vez pasado el plazo, los proyectos no serán evaluados.