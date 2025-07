Rosa Villavicencio es la nueva canciller encargada tras la renuncia de Laura Sarabia

Renuncia por diferencias con Petro

La salida de Sarabia ocurre en medio de una crisis institucional marcada por la controversia en la licitación de los pasaportes, específicamente por la decisión de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons por once meses, decisión que fue desautorizada por la Presidencia a través de Alfredo Saade, jefe de despacho de Gustavo Petro.

Ante ese escenario, Sarabia presentó su renuncia el pasado 3 de julio, argumentando profundas diferencias con el rumbo que ha tomado el Gobierno. “En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, señaló entonces.

Por ahora, Rosa Villavicencio queda al frente del Ministerio como canciller encargada, mientras el Gobierno define el nuevo liderazgo de una cartera clave para la diplomacia y las relaciones exteriores del país.