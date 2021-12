Literatura navideña para conocer las fiestas desde otras culturas

Destacamos algunas obras literarias que traen a la memoria las festividades decembrinas en otros países. Pexels

A vísperas de Navidad, destacamos algunos de los libros que muestran las tradiciones de celebración de las festividades de la época en diversas culturas alrededor del mundo. Si bien en la costumbre occidental predomina la llegada del niño Jesús o de Santa Claus, esta es solo una de las muchas tradiciones que se encuentran como una cornucopia cultural que une a las familias.

Con el inicio del solsticio de invierno el pasado 21 de diciembre, la época de la Navidad y los regalos, los familiares se vuelven a juntar para otro año de celebración, sin embargo, no siempre fue así.

El término “Navidad”, proveniente de la “natividad” deriva del latín nativitate que significa “nacimiento”; en inglés se le denominó a la fiesta Christmas, utilizando las palabras Christ (Cristo) y mass (Misa) como “Misa de Cristo” en conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén. Sin embargo, los historiadores han apuntado a que el 25 de diciembre no es el “cumpleaños” registrado del Mesías, y que la festividad de reunión y entrega de presentes a los familiares y vecinos no comenzó en aquel pesebre, sino mucho antes en una fiesta pagana llamada 'Saturnalia'.

La Saturnalia era una fiesta pagana que celebraban lo romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre, cuando comenzaba el solsticio de invierno, aprovechando que el sol sale más tarde y se pone más temprano.

Cada 13 de diciembre, Suecia celebra el Día de Santa Lucía como su mártir. Amazon

En estas festividades los campesinos y agricultores podían aplazar sus labores cotidianas y hacer viajes largos para visitar amigos y familiares. También, los pueblos romanos celebraban banquetes públicos y fiestas varias por siete días, según reseña una publicación de National Geographic.

Asimismo, el 25 de diciembre los romanos celebraban Natalis Solis Invicti en honor al nacimiento del dios Apolo. Esto fue evolucionando con los siglos, hasta que entre los años 330-353 el papa Julio I asentó “la solemnidad” del 25 de diciembre como el día de Navidad, pese a la creencia de que Jesús nació en primavera. Con esto nació una de las tradiciones globales más celebradas de la historia.

En otras culturas, diciembre aloja una serie de festividades que comparten el mensaje de la celebración y el juntarse en familia. Destacamos algunos de los libros que las reflejan y están disponibles en tiendas onlinepara esta época.

La mañana de Lucía en Suecia (Lucia Morning in Sweden, 2014)

Desde la fábula, Climo trae la tradición del oropel navideño de Alemania. Amazon

Este libro infantil escrito por Ewa Rydaker en 2014 narra la travesía de una familia sueca que se prepara para celebrar el Día de Santa Lucía, una festividad decembrina predominante en el país europeo y que se conmemora cada 13 de diciembre. En la obra, se cuenta la historia de santa Lucía a través de los ojos de tres niños en la Suecia actual. “Rydaker describe sus vertiginosas actividades, que cobran vida en coloridas ilustraciones de página completa, y también proporciona partituras, recetas y patrones de costura para los disfraces que tradicionalmente usan los niños en este día, cuando muchos suecos celebran el legado de Lucía y la llegada de la luz con café, bollos de azafrán, brochetas de jengibre y cantos maravillosos”, indica la sinopsis del libro.

Aunque la obra está dirigida al grupo de edad de 5 a 10 años, muchos padres y abuelos pueden disfrutar leyéndolo a los niños más pequeños.

El Día de Santa Lucía es una de las tradiciones más queridas y celebradas del pueblo sueco, que se remonta al siglo IV. Esta fiesta cristiana conmemora a la mártir Lucía de Siracusa, quien, según cuenta la leyenda, “llevó comida a los cristianos que se escondían en las catacumbas romanas, iluminando su camino con una corona de velas en la cabeza”, como describe el sitio oficial de turismo Visit Sweden. Pese a que Lucía hizo su primera aparición registrada en una casa rural sueca en 1764, la costumbre realmente se estableció en la década de 1900.

La leyenda de la vieja Befana (The Legend of Old Befana, 1980)

'La leyenda de la Befana' se mantiene como una de las tradiciones más importantes de Italia. Amazon

La Befana es una leyenda italiana que ha sido registrada en numerosas ocasiones, siendo parte del folclore de Italia. Narra la historia de una mujer de posibles poderes relacionados con la magia, que fue invitada a acompañar a los Tres Sabios a llevarle presentes al recién nacido niño Jesús. Según cuenta la leyenda, la Befana al estar tan preocupada con los trabajos de limpieza hogareña, no pudo acompañarlos, y una vez que se dispuso a encontrar al niño Jesús, no pudo hallar a los sabios, por lo que dio los regalos a otros niños de diversos pueblos que había atravesado.

En la historia de Tomie DePaola que destacamos, se retratan los orígenes de la anciana cuya llegada con regalos sirve como sello de la culminación de la época decembrina, ya que es celebrada del 6 al 7 de enero en la mayoría de regiones italianas. DePaola también señala una parte clave de la historia folclórica, ya que la Befana vuela sobre su escoba en el cielo nocturno de la duodécima noche, dejando regalos, galletas y pasteles en las habitaciones de los niños que duermen.

Si bien, la Befana ha sido llamada una “bruja” y su presencia se ha reconocido en la época navideña desde el siglo VIII –con la Epifanía–, la narrativa de DePaola celebra la “humanización de una amable anciana en su interminable búsqueda del niño Cristo”, mientras se mantiene “respetuoso a las tradiciones y valores que comunica este personaje en la cultura de Italia”, según describe su sinopsis.

Siete carretes de hilo: Una historia sobre el Kwanzaa (Seven spools of Thread: a Kwanzaa story, 2000)

La unidad, el trabajo colectivo y la tradición son pilares del Kwanzaa. Amazon

Esta colorida historia escrita por Angela Shelf Medearis e ilustrada por Daniel Minter, narra la historia de la festividad afroamericana Kwanzaa, que fue creada por la Dra. Maulana Karenga, profesora y directora de Estudios Negros en la Universidad Estatal de California, Long Beach, en 1966.

Esta celebración, que dura una semana, desde el 26 de diciembre al 1 de enero, nació como una forma de unir a la comunidad afroamericana de Estados Unidos tras los Disturbios Watts, que iniciaron el 11 de agosto de 1965 en el barrio de Watts (Los Ángeles) y duraron seis días, resultando en 34 muertes, 1,032 heridos y 4 mil arrestos, involucrando a 34 mil personas y terminando con la destrucción de mil edificios, por un total de $40 millones en daños.

En el libro de Shelf se narra la historia de siete hermanos, quienes viven en una aldea africana y luchan unos con otros constantemente, haciendo que la vida familiar sea insoportable. Una vez su padre muere, deja un testamento inusual: al atardecer, los hermanos deben hacer oro con siete carretes de hilo. Si fracasan, se convertirán en mendigos. “Usando el Nguzo Saba, o 'siete principios' de Kwanzaa, el autor ha creado una historia inolvidable que muestra cómo los miembros de la familia pueden unirse, por su propio bien y el de toda la comunidad”, destaca su sinopsis.

Cobweb Christmas: The Tradition of Tinsel (2001)

Este libro ilustrado de la escritora Shirley Climo y Jane K. Manning muestra la magia de la Navidad, junto con la fábula característica de las historias europeas, mientras que entrelaza la fantasía con la tradición alemana del Árbol de Oropel. En su historia, Tante, una mujer soltera, vive sola en una pequeña cabaña en una villa alemana cerca del bosque, junto a sus muchos animales domésticos y salvajes que la acompañan todo el año.

Una Navidad, Tante limpia toda su casa como de costumbre, eliminando telarañas y sus habitantes. Luego de cortar el mejor pino que encontró y decorarlo alegremente, Tante invitó a sus amigos peludos y los niños de la villa a comer pasteles y galletas de azúcar junto al árbol. Pero una vez los niños se fueron y los animales dormitaban, Tante se preguntó si vería alguna vez la magia de la Navidad. Al quedarse dormida, no oyó los gritos de los pequeños animalitos que buscaban refugio del frío invernal, sin embargo, Kriss Kringle –el repartidor de regalos reconocido en Alemania–, dio paso a las arañitas, y ellas trajeron a Tante la magia de la Navidad.

La historia de Tante refleja la tradición del Árbol de Oropel, en donde las familias alemanas desde 1600 decoran sus árboles decembrinos con trazos finos de oropel o lametta que brillan al ser tocados por los rayos de luz de velas –las cuales colocan en el árbol– en medio de la noche. Esta tradición dio un sentido de esperanza y calidez a las aldeas más alejadas de Alemania en medio del invierno.