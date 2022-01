El reto de la organización financiera estratégica

Para organizarse financieramente expertos aconsejan armar un plan de cancelación de deuda y así eliminar ese compromiso a largo plazo antes del tiempo establecido. Pixabay

“Para tener una adecuada organización financiera es necesario que la persona conozca cuánto le descuentan en seguro educativo, de salud e impuesto sobre la renta; luego debe enumerar las deudas de mayor a menor, conocer los saldos y las tasas de interés y hacer una lista de los gastos fijos (alimentación, transporte, vivienda y servicios). Esto le permitirá saber si tiene dinero disponible y que este no se escurra entre las manos”, aconseja la coach financiera Georgina Mendieta, y añade que “es vital crear un fondo para emergencias” y hacer ajustes en el presupuesto, así como también emprender un plan de cancelación de deudas. “Si se tiene un compromiso bancario a un plazo de 20 años, esto no significa que se deba esperar todo este tiempo para cancelarlo”.

En ese contexto, la asesora financiera Susette Sousa coincide con Mendieta en que para ordenar las finanzas primero hay que crear un presupuesto para conocer cuáles son los gastos y el ingreso real. “Muchas personas cometen el error de dividir el presupuesto en quincenas porque piensan que así los gastos son más bajos, y este es un concepto errado. Es necesario comenzar a trabajar por mes y no por quincena”.

Comenta que una vez establecido el presupuesto, el siguiente paso es hacer recortes y de esa manera detectar hacia dónde se está yendo la mayoría del dinero. “Las deudas grandes se identifican comúnmente en el pago de las tarjetas de crédito o préstamos personales”, dice, y en el caso de la hipoteca, explica que a diferencia de los dos conceptos que acaba de mencionar, este “es un gasto fijo” y se contempla como gasto de vivienda, pero las tarjetas de crédito y préstamos personales “son gastos que deben consolidarse para que esto pase al presupuesto como un solo pago mensual” y recuerda que al consolidar todo bajo una sola letra, esto permite tener una tasa menor de interés y mayor organización porque “evita pagar muchas letras al mismo tiempo”.

Expertos en finanzas aconsejan ahorrar el 10% del salario y crear un fondo para emergencias de mínimo $1,000. Pixabay

La experta en finanzas subraya que para lograr un plan financiero eficiente se deben contemplar los gastos universitarios –en caso de que se quiera tener hijos–, también la jubilación (privada), por lo que aconseja hacer aportes mensuales para el fondo de jubilación y ejecutarlo bajo la guía de un asesor financiero.

Más recomendaciones

¿Cómo estabilizarse financieramente tras el periodo de flexibilización bancaria? ¿Cómo lograr un balance económico frente a los recortes salariales? Mendieta responde a estas interrogantes y argumenta que una vez que la persona determina su gasto en alimentación, la mensualidad de la vivienda, el transporte y los servicios (luz, agua, internet, etc.) podrá acercarse al banco y tener un panorama claro para el cumplimiento de sus compromisos.

En ese sentido, advierte de que frente a la llamada insistente de los bancos para efectuar el cobro de las deudas, muchas personas cometen el error de aceptar la primera propuesta de la entidad financiera, pero es importante que el cliente conozca su ingreso una vez que haya calculado las deducciones legales, y basado en ello tomar una decisión.

“Una de las áreas donde más se gasta es en la alimentación y mi consejo para realizar una reducción o evitar sobrecostos sería el siguiente: si usted cuenta con un presupuesto de $200 mensuales para la comida, lo recomendable es hacer las compras por semana, y gastar solo $50; esto hará que compre exactamente lo que necesita”, y también se debe evitar comer en restaurantes de manera regular para minimizar costos.

Malos hábitos financieros

Mendieta explica que desde sus consultorías ha observado que las personas elevan su nivel de endeudamiento debido a las tarjetas de crédito. “Muchos asesores les dicen a sus clientes que hagan una reestructuración del crédito y que consoliden las tarjetas, pero yo no lo aconsejo; en cambio, me dedico a hacer un plan desde cero para saber las acciones a tomar, ya que si refinancias y no tienes un plan para organizar tus finanzas, se repite el ciclo”.

“Trabajé en el área bancaria por varios años y refinancié a muchísimas personas. Lo primero que les decía era que cancelaran la tarjeta de crédito, luego no lo hacían porque el banco no exige que se presente un comprobante de cancelación de la tarjeta y esto ocasiona que las personas vuelvan y las utilicen; y la realidad es que se debe cancelar con la reestructuración de sus créditos para eliminar su nivel de endeudamiento”, expone.

Mendieta dice que en Panamá el nivel de deuda permitido es del 50%. “Es importante saber que ese 50% va después de los descuentos legales ya que los bancos descuentan según el ingreso bruto, y no toman en cuenta el impuesto sobre la renta, el seguro educativo y de salud”.

“El panorama financiero de Panamá es bueno, incluso mejor que otros países en la región y tras un duro episodio en la pandemia, no debemos olvidar las lecciones que ha dejado este periodo tales como: organizar las finanzas y educarse financieramente de cara a los próximos retos que se puedan presentar en el futuro” SUSETTE SOUSA, ASESORA FINANCIERA

¿Cómo saber si su capacidad de endeudamiento se excede?

La asesora financiera detalla que se debe elaborar una lista donde se plasman los pagos mínimos, luego se calcula el salario bruto y se verifica lo que se paga en deuda, es decir, que se tienen que sumar todos los compromisos vigentes y ese monto se divide entre el salario bruto para obtener el nivel de endeudamiento.

En ese sentido, aclara que hay que diferenciar los conceptos de nivel de endeudamiento y la capacidad de pago, porque esta última sería lo correspondiente al 20% entre deudas de préstamos personales, de autos y tarjetas de créditos, y hasta un 35% en hipoteca. “Las personas se endeudan porque gastan más de esto y usualmente lo hacen con las tarjetas de crédito, he aquí la importancia de educarse financieramente, esto pasa no solo en Panamá, sino en todo el mundo. En nuestro sistema educativo no enseñan acerca de finanzas personales y si esto no se maneja desde una edad temprana, una vez el individuo salga de la universidad y vaya a trabajar, lo que hará es endeudarse, y esa historia se repite”.

En adición, expone que los bancos no están destinados a educar financieramente a sus clientes porque “el sistema se alimenta a través de la deuda”.

La realidad frente al ahorro

“Hay muchos expertos que hablan de la regla 80/20, donde el 80% se destina para gastos y el resto para ahorros. Para mí lo ideal es ahorrar el 25%, pero como las personas tienen en su mayoría poco orden con las finanzas, mínimo deben ahorrar el 10%”, dice Sousa, quien explica que para ahorrar se deben establecer objetivos reales que luego permitan invertir el dinero más adelante.

Por su parte, Mendieta opina que para ahorrar de manera objetiva hay que establecer metas reales y recomienda empezar por el 10%. “Lo ideal es comenzar a ahorrar y claro que se puede llegar hasta un 25%, pero esto no se logra de la noche a la mañana, hay que hacerlo de manera gradual ya que lo más probable es que la persona tenga deudas”.

La experta en finanzas aconseja seguir el hábito disciplinado del ahorro del 10% hasta llegar a $1,000 que serían destinados a un fondo de emergencia, y una vez se llegue a esta cuota se deben destinar los fondos a bajar las deudas para liberar el dinero que se está yendo en compromisos bancarios.

“Siempre he dicho que ninguna persona va a poder ahorrar un 25% si tiene deudas y no dispone de un plan para organizar sus finanzas. Un hecho es que cuando las personas sienten que no pueden ahorrar se desaniman y vuelven al mismo ciclo del endeudamiento”.

Asimismo, destaca que alejarse de la zona confortable en las finanzas es un beneficio que permitirá hacerle frente a emergencias futuras. “Es necesario crear autocrisis porque si a usted le rinde el dinero para pagar sus deudas, significa que está en una zona cómoda, pero si ocurre una situación inesperada, automáticamente esto lo desestabiliza y es ahí cuando aparecen las deudas”.

Por otro lado, Sousa recuerda no solo la importancia del ahorro, sino también de la inversión. Sostiene que el dinero almacenado en el banco “no está haciendo nada y la inflación que va en alza afecta los ahorros. El dinero que no se invierte se devalúa”, asegura, y añade que la inversión, aunque parezca la mejor opción puede llegar a ser un dolor de cabeza para la mayoría de las personas porque no saben cómo invertir sus fondos y pueden correr el riesgo de perderlo. “La solución no es ahorrar el dinero, sino asesorarse para conocer las posibilidades que se tienen de invertirlo”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) prevé para 2022 un crecimiento de 8,2% del PIB en el istmo. “El panorama financiero en Panamá es bueno, incluso mejor que otros países en la región, y tras un duro episodio en la pandemia no debemos olvidar las lecciones que ha dejado este periodo, tales como organizar las finanzas y educarse financieramente de cara a los próximos retos en el futuro”.