Efecto colateral de ómicron: eventos cancelados y escenarios vacíos

Tras la aparición de la nueva variante del SARS-CoV-2, ómicron, los contagios se han elevado en algunos países, lo que ha afectado nuevamente a la industria del espectáculo en América y Europa.

En este contexto, muchos eventos ya dispuestos para su realización en modalidad presencial se han postergado o cancelado a inicios de este año. Esto podría afectar y poner en reversa los intentos de reactivación de la industria del entretenimiento, el show business y la moda.

El diseñador italiano Giorgio Armani comunicó el pasado 4 de enero la decisión de cancelar sus desfiles para la colección de otoño e invierno de 2022: 'Giorgio y Emporio en Milán', así como su desfile de alta costura 'Armani Privé' en París, a finales de este mes. Siguiendo esta línea, la marca no planea realizar desfiles virtuales.

Asimismo, el diseñador John Anderson (JW Anderson) comunicó el pasado 10 de enero que no se llevarán a cabo los desfiles de la Semana de la Moda masculina en Milán este mes, debido a las “dificultades logísticas” y de viaje por el aumento en la propagación de la variante ómicrón.

Por su parte, la marca presentará su colección masculina de otoño e invierno para 2022 en formato digital.

En Colombia, dentro del cronograma para el Carnaval de Barranquilla, se canceló el evento masivo de la Lectura de Bando. Este evento tradicional, que se iba a llevar a cabo el 22 de enero –y que da inicio a la temporada de los precarnavales de la mano de la actual reina Valeria Charis Salcedo–, es un pilar del tiempo de celebración colombiano. El anuncio fue dado por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien también dijo a través de Twitter que “no habrá conciertos por esos días ni eventos precarnaval”, previendo que la ciudad viene con un incremento en el número de contagios, aunque el 97% de la población está “vacunada con al menos una dosis”, según recogió la revista Semana.

“Para tener Carnaval en febrero y otros espacios que generan empleo y preservan nuestras tradiciones, haremos un gran esfuerzo como medida preventiva. Hemos decidido cancelar el Bando y eventos masivos programados para este mes, incluidos conciertos y otras actividades de precarnaval”, escribió Pumarejo.

En la industria del séptimo arte, el Slamdance Film Festival fue pospuesto para el 27 de enero hasta el 6 de febrero de 2022 de forma completamente virtual, tras ser anunciado originalmente para la semana del 17 de enero. Asimismo, los Critics Choice Awards fueron pospuestos desde el pasado 9 de enero –fecha original– hasta una fecha que aún permanece sin anunciarse.

Los ganadores debían ser revelados por los anfitriones Taye Diggs y Nicole Byer; sin embargo, la nueva ceremonia aún se transmitirá en vivo en persona en The CW y TBS en algún momento, según informó la revista Variety.

También se comunicó que la alfombra roja del estreno de la nueva serie spin-off de Disney Plus, The Book of Boba Fett ha sido pospuesta. Ahora, los actores y los creativos de la serie se reunirán para celebrar el final de la producción el 8 de febrero, en lugar del 4 de enero como era originalmente. En cuanto al prestigioso Sundance Film Festival, la organización comunicó a través de su página web oficial que el festival se desarrollará del 20 al 30 de enero de forma digital únicamente.

Los premios Grammy tampoco se llevarán a cabo este año, tras ser postergados debido a la alta propagación de la variante ómicron en Estados Unidos. El prestigioso evento que galardona a los mejores de la música estadounidense se realizaría el 31 de enero de 2022, pero aún no se ha divulgado una nueva fecha para su desarrollo, según informó el diario Los Ángeles Times.

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y muchos de nuestros socios, la Recording Academy y CBS pospusieron la 64 entrega anual de los premios Grammy”, dijo el grupo en un comunicado conjunto con CBS.

“La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en directo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa siguen siendo nuestra principal prioridad”.

El mundo del teatro estadounidense también ha sufrido bajas, con Broadway presentando una ola de cancelaciones debido al aumento de casos de covid-19, con producciones como 'Hamilton', 'MJ The Musical', 'Mrs. Doubtfire: The Musical' y 'Tina: The Tina Turner Musical' siendo afectados y por ende, cancelando espectáculos debido a brotes de coronavirus dentro de sus elencos.

Incluso algunos gigantes taquilleros de Broadway como 'Harry Potter y el niño maldito', 'Ain't Too Proud', 'Freestyle Love Supreme', 'Moulin Rouge!' y 'Jagged Little Pill' también han cancelado próximas funciones, según apuntó Broadway World.

Latinoamérica

En Panamá, el equipo organizador del Panamá Jazz Festival –cuyo inicio se dio el pasado 10 de enero– informó que debido al incremento de casos positivos de pacientes con ómicron, el aforo en los eventos presenciales se reduciría al 30%.

En Brasil, el Carnaval de Río de Janeiro –uno de los eventos más emblemáticos de la región– fue cancelado a raíz de la rápida propagación del virus en la población. La celebración se planeaba realizar del 25 de febrero al 1 de marzo de 2022, sin embargo, tras el alza de más de 18 mil casos de covid-19 positivos en 24 horas, el alcalde de Río, Eduardo Paes, indicó en una transmisión en directo por redes sociales que recopiló la agencia France 24: “El Carnaval de calle de la forma que fue realizado hasta 2020 (...) no se realizará en 2022”.

Pese a que Paes propuso hacer el evento en febrero en tres espacios diferentes de la ciudad, la propuesta fue rechazada por los representantes de los corsos musicales ('blocos') que llevan a cabo los recorridos por los barrios de Río.

Videojuegos y cómics

En el ámbito de los videojuegos, los fanáticos de los Esports y demás títulos de la industria tendrán que asistir al E3 –el evento de mayor relevancia en esta industria– de forma virtual en la edición 2022. “Debido a los riesgos para la salud en curso que rodean a la covid-19 y su impacto potencial en la seguridad de los expositores y asistentes, el E3 no se llevará a cabo en persona en 2022”, comunicó la organización Entertainment Software Association (ESA) encargada del evento estadounidense, “seguimos increíblemente entusiasmados con el futuro del E3 y esperamos anunciar más detalles pronto”.

Este será el segundo año consecutivo en que el espectáculo se llevará a cabo de forma digital, dado que las preocupaciones frente a la covid-19 llevaron el evento a las plataformas virtuales en 2021 y hundieron a la versión de 2020.

Si bien aún faltan meses para el E3 y el pico de contagios podría haber terminado para ese momento, esta cita atrae a más de 50 mil personas de la industria y 15 mil fanáticos en persona al centro de convenciones de Los Ángeles, por lo que la decisión de ESA se mantiene en previsión de la seguridad de los asistentes, según recopiló Marca.

Por el momento, otros eventos se mantienen tentativos para el resto de 2022, y algunos se han mantenido firmes para mitad del año, como el famoso Comic-Con en San Diego (EE.UU.) que ha publicado sus fechas del 21 al 24 de julio y el WonderCon en Anaheim, California (EE.UU.) del 1 al 3 de abril de 2022, con paquetes de boletos disponibles en sus sitios web correspondientes.