Muere a los 103 años el poeta y dramaturgo de origen panameño René de Obaldía

El poeta, dramaturgo y académico francés René de Obaldía, descendiente del segundo presidente de Panamá, José Domingo de Obaldía, falleció este jueves en París a los 103 años, informó la Academia Francesa.

Esa institución recordó que De Obaldía nació el 22 de octubre de 1918 en Hong Kong, de padre panameño, José Clemente de Obaldía, entonces cónsul de Panamá en esa antigua colonia británica, y madre francesa, Madeleine Peuvrel.

Estudió en Francia de pequeño, en el Liceo Condorcet de París y durante la Segunda Guerra Mundial fue movilizado, hecho prisionero, enviado a un campo de trabajo nazi en territorio polaco y posteriormente, en 1994, repatriado a Francia por enfermedad.

En Polonia, según recordó hoy el diario "Le Monde", descubrió una "inhumanidad fantástica" y organizaba carreras de piojos para entretener a sus compañeros.

Colaboró con distintas revistas literarias antes de publicar en 1949 el poema "Midi" y en 1952 la colección de relatos "Les richesses naturelles". Fue el inicio de una larga trayectoria, literaria y teatral, que se extendió hasta 2017, con "Perles de vie. Précis de sagesse portative".

En ese último libro se despedía ya de sus lectores: "Me voy a tomar unas vacaciones de vosotros no sin ofreceros un proverbio bantú: 'Mi amigo no ha muerto porque yo todavía vivo'", decía en la introducción facilitada por la editorial Grasset.

De Obaldía fue elegido miembro de la Academia Francesa en junio de 1999 con el asiento 22.

Su obra más conocida, destacó este jueves Le Monde, fue "Du vent dans les branches de sassafras", un western que consiguió llevar a escena.

Su carrera se vio recompensada por numerosas distinciones, como la de Comendador de la Legión de Honor en 2018, el Gran Premio de Literatura de la Ciudad de París en 1999, el Molière de Honor (1993) o el premio Marcel Proust por su libro de memorias "Exobiographie" (1993).