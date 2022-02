Artistas, escritores y poetas que influyeron en el romance global

Conocido por su amplia trayectoria literaria y periodística, Gabriel 'Gabo' García Márquez es uno de los grandes referentes en el ámbito de la literatura romántica en América Latina. Uno de sus libros más emblemáticos es 'Cien años de soledad', seguido por 'Amor en tiempos de cólera'. También recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y fundó la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia. Algunas de sus frase recordadas son: “Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser” y “Lo único que me duele de morir, es que no sea de amor”.