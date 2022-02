El regreso de 'He-Man' y los estrenos más esperados de 'streaming'

'He-Man' regresa con su segunda temporada a manos de 'Netflix'. Netflix

Con nuevas opciones, los catálogos de las plataformas de streaming refuerzan su oferta para los suscriptores, con estrenos futuros en diversos géneros, tanto de series televisivas como de largometrajes.

De cara a marzo, destacamos algunos de los títulos con mayor revuelo a su llegada a las plataformas.

Netflix

Perdidos en el Ártico (Peter Flinth; 2 de marzo)

La cinta de supervivencia fue filmada en Islandia, bajo la dirección de Peter Flinth, y narra la travesía del capitán Ejnar Mikkelsen (Coster-Waldau), quien emprende una misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra. En la narrativa, hace retroceder el reloj a principios del siglo XX, mientras se enfrentan a los descubrimientos de múltiples reclamos sobre sus tierras y recursos. El inexperto Iver Iversen (Joe Cole) acompaña a Ejnar en el viaje bajo condiciones desfavorables.

'Operación Marea Negra' de la mano de Álex González, es una producción que cuenta una historia de violencia y guerra. IMDB

He-Man and the Masters of the Universe (Kevin Smith; 3 de marzo)

De la mano del guionista y director Kevin Smith, la nueva serie animada de He-Man estrenará su segunda temporada en la plataforma. La que podría ser la última batalla entre He-Man y Skeletor continúa con diversas aventuras en modelo de CGI a partir de donde finalizó la serie original de 1983. El reparto cuenta con actuaciones de Yuri Lowenthal (Adam/He-Man), Kimberly Brooks (Eldress), Ben Diskin (Skeletor), Judy Alice Lee (Krass).

Surviving Paradise: A Family Tale (Renée Godfrey, Matt Meech; 2 de marzo)

Regé-Jean Page (Bridgerton) narra la nueva docuserie sobre la naturaleza centrada en la familia de Wild Space Productions. La película analiza diferentes entornos en todo el mundo y lo que se necesita para mantenerlos sostenibles. El documental explora el Okavango Delta, un vasto oasis, aislado del resto del mundo por un desierto implacable, que también funciona como un refugio, construido y mantenido diariamente por sus habitantes. A cambio, el paraíso satisface todas sus necesidades. Este intenso desierto también alberga una de las mayores colecciones de vida silvestre de África.

'Turning Red', dirigida por Domee Shi se estrenará directamente a Disney Plus en marzo. Disney Plus

Amazon Prime Video

Operación Marea Negra (Daniel Calparsoro; 25 de febrero)

Inspirada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa, esta nueva serie española protagonizada por Álex González presenta una gran producción con dosis de acción y misterio. La serie consta de cuatro episodios de 50 minutos de duración cada uno, Dentro del narcosubmarino hay tres hombres que deben sobrevivir a las mareas revueltas, las tormentas, el hambre, las averías, las peleas internas y también a un constante acoso policial, de unas autoridades que quieren impedir a toda costa que ese submarino llegue a buen puerto.

Deep Water (Adam Lyne; 18 de marzo)

'Our Flag Means Death' sigue la historia de un pirata y su compañero en mar abierto. HBO Max

El cineasta Adrian Lyne adaptó para la pantalla grande la novela homónima de Patricia Highsmith, con Ana de Armas y Ben Affleck a la cabeza. La pareja que causó gran revuelo en 2020, y luego se separó en 2021, muestra a la pareja de Vic y Melinda Van Allen, oriundos de Nueva Orleans, y cuyo matrimonio se desmorona bajo la desconfianza, el resentimiento y los celos. En el largometraje también se cuenta con las actuaciones de Tracy Letts, Rachel Blanchard, Jacob Elordi y Finn Wittrock. Lyne es el responsable de filmes como Nueve semanas y media, Atracción fatal o Una proposición indecente.

The Boys presents: Diabolical (Erick Kripke ;4 de marzo)

El título se presenta como una antología que tendrá ocho capítulos, cada uno con una duración comprendida entre los 12 y los 14 minutos. Se ambienta en el mismo universo que la serie de superhéroes, The Boys, y dará a conocer “nuevas historias nunca vistas”, según su sinopsis. Los primeros avances muestran que la entrega apuesta por un estilo de animación clásico. Se recomendará discreción al verlo, y no será clasificada para Todo Público (TP), por su alto contenido violento. Eric Kripke, creador de la ficción original, explicó en Twitter que cada capítulo de la serie tendrá un estilo de animación diferente. Se contará con los actores: Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler.

HBO MAX

The Tourist (Harry Williams, Jack Williams; 3 de marzo)

'Minx' es la serie de comedia que narra la historia de la primera revista erótica para mujeres. HBO Max

Está protagonizada por Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman, Alex Dimitriades, Ólafur Darri Ólafsson y Kamil Ellis. “En la miniserie, un hombre británico se encuentra en el corazón rojo brillante del interior de Australia siendo perseguido por un gran camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera”, dice la sinopsis. “Se desarrolla una persecución épica del gato y el ratón y el hombre se despierta más tarde en el hospital, herido, pero de alguna manera vivo. Excepto que no tiene idea de quién es. Con figuras despiadadas de su pasado persiguiéndolo, la búsqueda de respuestas de The Man lo impulsa a través del vasto e implacable interior”.

The Tourist está ambientado en un mundo poblado por personajes extravagantes y enigmáticos y una comedia fuera de lo común marca la acción de alto riesgo. Sin embargo, en el fondo hay una historia de autodescubrimiento con una bomba de relojería debajo: a medida que The Man comienza a descubrir el misterio de quién era, también se ve obligado a preguntarse quién es ahora.

Minx (Ellen Rapoport, Paul Feig; 17 de marzo)

La nueva serie, encabezada por Ophelia Lovibond y Jake Johnson, proviene de Ellen Rapoport, Paul Feig y Lionsgate Television. El elenco de Minx también incluye a los habituales de la serie Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano y Oscar Montoya. Johnson, quien originalmente fue elegido como estrella invitada en el piloto, también es un habitual de la serie. Ambientada en Los Ángeles en la década de 1970, Minx, escrita por Rapoport, se centra en una joven feminista seria (Lovibond) que une fuerzas con una editorial de bajo costo (Johnson) para crear la primera revista erótica para mujeres.

Moonshot (Christopher Winterbauer; 31 de marzo)

La serie 'Operación Marea Negra' consta de cuatro episodios de 50 minutos de duración cada uno. Amazon Prime Video

La serie es una comedia romántica con un toque de ciencia ficción, ambientada en un futuro donde Marte es terraformado y colonizado por lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Dos estudiantes universitarios muy diferentes terminan uniendo fuerzas y se escabullen a bordo de un transbordador espacial al planeta rojo para unirse con sus seres queridos. Escrita por Max Taxe, la película está protagonizada por Cole Sprouse, Lana Condor, Mason Gooding, Emily Rudd y Zach Braff. Los productores son Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jill McElroy, Jenna Sarkin. Los productores ejecutivos son Mike McGrath, Richard Brener, Nikki Ramey, Paulina Sussman, Dana Fox, Michelle Morrissey.

Our flag means death (David Jenkins; 3 de marzo)

La serie de 10 episodios es de David Jenkins y Taika Waititi, quienes son productores ejecutivos; los primeros tres episodios se lanzarán en la plataforma el 3 de marzo. El pirata de Rhys Darby, Stede Bonnet, que pretende matar con amabilidad y derrotar a sus enemigos superándolos, se basa muy libremente en las aventuras reales de un rico terrateniente del siglo XVIII que dejó su cómoda propiedad para navegar en alta mar.

El elenco incluye a Nathan Foad, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O'Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Samba Schutte, Nat Faxon y Fred Armisen.

Disney Plus

Turning Red (Domee Shi; 11 de marzo)

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante. El reparto es liderado por Rosalie Chiang como Mei Lee y Sandra Oh como Ming Lee, la madre de Mei.

Moon Knight (Mohamed Diab; 30 de marzo)

Teniendo como protagonista a Oscar Isaac dándole vida a Marc Spector, esta serie relatará la historia del antihéroe Moon Knight, enfundado en su disfraz blanco con una luna en el pecho, es el álter ego de Marc Spector, el agente de la CIA oriundo de Israel, quien pierde la vida en una misión en Egipto, aunque volvió a la vida por un pacto con el Dios Khonshu. Es un gran piloto, conocedor de las artes marciales y el combate frente a frente, cuerpo a cuerpo. Es todo un atleta, gimnasta y acróbata, experto en el manejo de diferentes armas como nunchakus, lanza dardos y un tolete.