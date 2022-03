Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Shutterstock

Bajo el lema 'Igualdad de género hoy para un mañana sostenible', hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en un contexto mundial de grandes desafíos que enmarcan el acceso de la mujer a sectores en los que históricamente solo había tenido cabida la figura masculina.

La brecha de género que existe en nuestra región es una realidad. Para abordar este tema conversamos con Maricarmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, quienes compartieron sus visiones sobre la situación que se vive en América Latina.

Según Plata, el problema radica en que a veces las mujeres no son vistas, se invisibilizan sus roles y logros, los retos que afrontan y persiste la violencia que vive el género día a día.

“La sociedad nos ha acostumbrado a que el lugar de las mujeres sea tras bastidores, y entre menos perceptibles, parece ser mejor. Esta es una realidad en nuestra región y en todo el mundo, que tenemos que reconocer para comenzar a cambiar”, comentó.

Brechas de género: la realidad que persiste

Añadió que “estamos aún lejos de una igualdad y vamos muy lento. Para seguir avanzando es vital que podamos dar mayor visibilidad a las mujeres en todos sus roles, y promover que cada vez más mujeres ocupen cargos de toma de decisión y liderazgo”.

Desde antes de la pandemia ya se venían tomando iniciativas importantes para promover una mayor inclusión de las mujeres.

Acciones de cambio

Bajo esta premisa, en 2018 se lanzó en Panamá la 'Iniciativa de paridad de género (IPG)'. Esta consiste en una alianza público-privada para promover las buenas prácticas y mitigar las brechas económicas de género que hay en el país.

Maricarmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) Cedida

La secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA reflexionó que la pandemia ocasionó un retroceso en la lucha por obtener la igualdad de género. “Hay esfuerzos que demuestran que existe voluntad; sin embargo, a lo largo de estos dos años de pandemia, los retrocesos para las mujeres han sido grandes”.

“Las mujeres han sido las más afectadas por pérdida de empleos y recursos, violencia doméstica, y exclusión de oportunidades debido a la renovada carga de cuidados que hemos tenido que asumir durante estos dos años”, manifestó.

Añadió que “tristemente, nuestra sociedad no propicia las condiciones necesarias para que las mujeres seamos autónomas”.

Apuntó a que culturalmente se ha mantenido el ideal de que los hombres son quienes deben lleven la carga financiera, pero en la realidad “existe un gran porcentaje de mujeres que son las proveedoras económicas en sus hogares”.

A causa de la pandemia, los esfuerzos por reducir la brecha de género han sido grandes. Shutterstock

“A eso sumamos que las mujeres asumen históricamente la carga de cuidados dentro del hogar y la realidad es que no es nuevo que las mujeres lleven una doble carga”, objetó Plata.

En otra línea, María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, subrayó que en “América Latina y el Caribe siguen predominando las concepciones y los roles tradicionales de género”.

“Por eso estamos lejos de alcanzar la igualdad. Mientras no haya una distribución justa de los cuidados en el hogar, igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres, y mujeres ocupando de forma paritaria cargos de responsabilidad, no habremos alcanzado la igualdad de género”.

el objetivo es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Shutterstock

El acceso a las oportunidades para las mujeres continúa siendo una de las mayores desigualdades para el género, por lo que las organizaciones internacionales continúan en su arduo trabajo para cambiar la realidad.

“Nos comunicamos permanentemente con los gobiernos, trabajamos con la sociedad civil organizada, forjamos alianzas con toda la sociedad y el sector privado. Ese es nuestro papel, servir de correa de transmisión entre los distintos sectores de la sociedad para que estos cambios tan necesarios ocurran”, recalcó Vaeza.

Para complementar el lema de este año en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Vaeza profundizó el papel que tiene la mujer en el futuro de nuestra sociedad y en el cuidado del medio ambiente.

Declaró que “partimos de la idea de que no podremos salvar al planeta si no logramos la igualdad de género. Y no habrá igualdad de género si no nos abocamos como sociedad a la protección del medio ambiente”.

“Por eso decimos que el objetivo es igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, arguyó.

Para finalizar, ambas expertas en el tema dieron su reflexión sobre el progreso de la mujer dentro de la sociedad.

Para la representante de la OEA, es admirable y sobresaliente el trabajo que se ha hecho para que la mujer construya sus propios espacios y trabajar en beneficio de la sociedad; sin embargo, aún considera insuficiente la apertura de oportunidades que permitan el progreso de las mujeres.

“Es importante crear condiciones propicias para que las mujeres podamos aportar desde nuestra historia y perspectiva, que podamos seguir modelando liderazgos femeninos”, recalcó.

Al mismo tiempo destacó la relevancia de apoyar y visibilizar los retos por venir y los aportes “sobre la mesa”, llamando de manera especial “a los hombres, que tomen conciencia de todo lo que realmente estamos asumiendo las mujeres en materia laboral y de cuidados”.

“Podemos lograrlo solas, pero no debería ser así porque la igualdad solo es posible con la participación y compromiso de todos”, finalizó.

Mientras tanto, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe razonó que “el progreso de las mujeres, hasta ahora, es casi únicamente atribuible a las luchas que han venido dando las propias mujeres tanto organizadas como individualmente”.

“Tenemos que dialogar con aquellos hombres que aún no comparten la necesidad de la igualdad, para que no se sientan amenazados por el avance de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres no significan menos derechos para ellos”, explicó.

Añadió que “está demostrado que la igualdad de género es también beneficiosa para los hombres y todas las instituciones, ya que sin las mujeres no hay democracia ni recuperación económica ni derechos humanos”.

Para finalizar, resaltó el trabajo que realiza la organización para reconocer y redistribuir los cuidados de la mujer en la sociedad.

“Por eso, desde ONU Mujeres trabajamos incansablemente en la sensibilización de las instituciones públicas para el reconocimiento y la redistribución de los cuidados, y estamos apoyando a varios gobiernos de la región en la creación de sistemas integrales de cuidados”, concluyó.