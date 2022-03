Doce pasos para atrapar la felicidad

Sé más grande que tú mismo y créetelo. Shutterstock

Es el nombre del libro que escribió el arquero colombiano Oscar Córdoba y cuyos doce pasos te comparto, y te invito a leer su libro con el mismo nombre del artículo de hoy.

Elegí este tema en conmemoración de la Semana de la Felicidad, tema al que las empresas cada vez le están dando más lugar e importancia, y que todo ser humano quiere lograr. El Día Internacional de la Felicidad se celebró el 20 de marzo, como cada año.

Mucho se escribe y se habla de ello, y cada persona tiene su receta, aquí van los pasos propuestos por Oscar:

1: Sueños y metas: Cualquier camino hacia la felicidad comienza con un sueño. Él vivía soñando desde niño. Sin embargo, supo siempre que para llegar al lugar donde está tu felicidad no basta solo con soñar. Para materializar ese sueño, el usó la técnica de objetivos Smart, que podrás ver en mis artículos anteriores, en mi web o en su libro, a ello agregarle acciones concretas. ¿Pero basta con soñar para alcanzar la felicidad? Claramente no. A eso hay que agregar objetivos, seguimiento y acción. Para empezar, su sueño era ser futbolista, no imaginaba ser arquero de la selección.

2: No negocies tus valores y principios: Él usa preguntas poderosas como filtro, entre ellas: ¿Esto que se me presenta me genera placer? ¿Ese placer quizás es momentáneo? Si no es momentáneo, ¿me aporta para ser feliz? ¿Esto satisface un deseo mío? ¿Esto me deja en equilibrio y armonía con mis valores, principios y creencias? ¿Esto atenta contra mi entorno familiar o particular de manera negativa o positiva?

3: No existe el fracaso, solo el aprendizaje: En la práctica y en el camino a la felicidad hay cosas que te patean, y no está hablando necesariamente de fútbol. En el camino a la felicidad hay cosas que te forman y siempre te construyen, a pesar de que no sean ni remotamente agradables en un principio. Los errores y los fracasos, sí: parte del camino a la felicidad es pasar o enfrentarse o incluso cometer algunos errores.

4: Enfócate y reenfócate: “Quiero ser el arquero de la Selección de Colombia en menos de cinco años, estar debajo de los tres palos y sacarles sus mejores disparos a los delanteros de Argentina, sin dejarlos vencer mi valla y terminar celebrando una victoria apabullante”. Obviamente acá está su ejemplo, y para él sonaba desafiante. Así debe ser como se fijen las metas, como se hacen medibles, poniéndoles un tiempo para emprender la acción necesaria y llegar a ellas.

5: Todo es posible: rodéate bien.

6: Sé más grande que tú mismo y créetelo.

7: Asume, controla, aprende, rodéate y trabaja.

8: Insiste en hacer lo que te apasiona.

9: No te obsesiones con el resultado, sino con tu rendimiento.

10: Rétate: la zona de confort no existe.

11: Las relaciones son todo en la vida.

12: Sé auténtico

Te invito a leer su libro, sobre todo si te gusta el deporte, ya que va con parte de su historia; puedes pedírmelo para compartirlo.

¡Buena semana!

Paula Cabalén @paulacabalen

Coach de vida y negocios

Consultora. Conferencista.