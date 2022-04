La música, el teatro y la esperanza se darán cita en la nueva versión del 'Musicalion'

Las actividades se llevarán a cabo entre el viernes 8 al domingo 10 de abril en el anfiteatro del parque Omar. Cedida

Las medidas y restricciones para mitigar los efectos de la pandemia afectaron a la población, y la industria cultural no escapó de ello. El Musicalion, en su edición 2022, “brindará una bocanada de aire a muchos talentos”, así lo comentó Madelaine Leignadier, organizadora del festival.

A juicio de Leignadier, este tipo de eventos representan un paso para la reconstrucción del sector cultural.

De acuerdo con la organizadora, para realizar el festival enfrentaron varios retos. “El desafío siempre ha sido [conseguir] los recursos y este año no ha sido la excepción; tampoco lo habíamos producido antes para el mes de abril; siempre se ha desarrollado para mediados de febrero. Tuvimos que producirlo en poco tiempo... sumado al clima que estamos viviendo en esta semana”.

Este año, el Musicalion ofrecerá un repertorio cargado de actividades desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de abril, en el anfiteatro del Parque Recreativo Omar Torrijos Herrera.

El cantante de salsa Marcos Jaramillo. Cedida

Viernes 8

El concierto de salsa 'Con son latino' será la apertura del evento con las voces de Yamilka Pitre, Luis Arteaga, Luis Lugo, Leo Almengor y otros, bajo la dirección del maestro Dino Nugent.

La artista 'Marie Crayyy' brindará el “toque urbano”. El cierre de la velada estará a cargo de Iván Barrios.

Sábado 9

La artista 'Marie Crayyy' Cedida

La obra teatral del clásico de la literatura infantil, El principito será adaptada por Nathalia Martínez para los presentes. Luego habrá bandas sonoras de las películas animadas como Encanto; también será parte del espectáculo la banda musical del IPA y la banda Heriberto López del colegio José Daniel Crespo de Chitré; junto a los bailarines de Ballet Academy, el Ballet Folclórico Internacional y las voces de Diana Durán, Jossie Jiménez, Meli Moreno, Mónica Nieto, Carlos Jaén, Roberto Thomas, Michelle Alpizar y Ricardo Velásquez.

Domingo 10

El concierto 'Voces por la Paz' será el cierre para incentivar la “esperanza”, bajo la dirección musical de Daniel Mellado, donde entrarán en escena bailarines de D' Triana Dance Academy, las voces juveniles del grupo Las Meninas. Además de Alejandro Lagrotta, JP2, Aquella, Any Tovar, Luis Rosman, Alexander Gligo, Janelle Davidson, Lissette Condasín, Ricardo Velásquez y el coro Peace and Harmony bajo la dirección de Daniela Amado.

Artistas emergentes

Una de las artistas que conjugará su experiencia en una puesta en escena será 'Marie Crayyy', para quien es la primera oportunidad de participar con canciones originales, como 'Estelar', tema que ha sido muy bien recibido. “Esto me llena de mucha emoción. Anteriormente fui parte de la presentación 'Encantados' y canté 'Let it go', de Frozen”.

Sobre el concierto 'Voces por la Paz', la cantante resaltó que “el arte, el deporte y la música nos une. Es de suma importancia que se lleve este mensaje de la manera más resonante y eso solo se puede lograr moviendo los corazones de la gente”.

Sobre el concierto enmarcado en la paz, el cantante de salsa Marcos Jaramillo señaló que “la pandemia ha drenado del humano lo bueno, lo malo y lo feo, y la música es una de las vías más correctas para atacar la sed de paz mental. No me dejan mentir los videos, las encuestas, los post en redes sociales, de millones de rincones del mundo... durante las cuarentenas, lo que nos mantuvo en armonía fue la música y el calor de la gente”.

Jaramillo cantará el viernes en el concierto 'Con Son Latino' junto a Yamilka Pitre. “Me siento muy feliz de tener este encuentro en la tarima con ella porque cuenta con un vasto recorrido en la salsa; tener la oportunidad de compartir un dúo con ella me hace sentirme muy orgulloso de haber dado el paso en este mundo de la música”.

Otro intérprete que estará en escena es Alfonso Baysa, cantando 'El vals del perdedor', su último tema del primer EP que salió en octubre.

Una oportunidad para reconectarse

“Después de dos años es importante para las personas reconectarse con los amigos, la familia extendida, la comunidad y recuperar el sentido de libertad”, manifestó la psicóloga Valentina Hernández.

Hernández señaló que “tener la posibilidad de asistir a actividades artísticas en vivo, esa retroalimentación entre los artistas, el público y la conexión humana positiva, basada en emociones agradables entre todo el grupo, es algo sanador a nivel emocional”.

En los encuentros entre las personas “se da lo que conocemos como corregulación, que es cuando el sistema nervioso de los seres humanos que están cerca físicamente ejercen una influencia positiva mutua que aumenta la relajación y otras emociones positivas según sea el caso, por ejemplo, la alegría, la diversión, la felicidad en ciertos casos, la paz, el alivio del estrés, según sea el ambiente, el estado inicial de la persona, desencadenando así efectos físicos positivos, además de los emocionales, como la reducción del dolor y la inflamación, la regulación del ritmo cardíaco, la digestión y muchos procesos a nivel fisiológico”, puntualizó la experta a este medio.

“La música, en particular, es un lenguaje maravilloso que toca aun a los que no tenemos mayor conocimiento; tiene la capacidad de casi hacer magia a nivel neurológico, de devolver la conciencia a personas con deterioro cognitivo, por ejemplo, con procesos degenerativos como el Alzheimer”, añadió la terapeuta cognitivo conductual.

“No hay que dejar por fuera a los artistas escénicos que son un gremio, parte de esta sociedad y cuyo espíritu se alimenta también de ese contacto con un público, de poder brindar su talento y recibir ese feedback directo”, agregó Hernández.