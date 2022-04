Teatros y óperas promoverán el patrimonio lírico iberoamericano

Instituciones culturales de Brasil, México, España, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Uruguay trabajarán para potenciar la 'investigación, comunicación y programación' de óperas iberoamericanas. Shutterstock

El tercer Encuentro Iberoamericano de Teatros, que reúne a representantes de más de 60 teatros, óperas y entidades líricas de España y Latinoamérica, ha acordado reforzar y “promover el patrimonio musical y lírico iberoamericano” internacionalmente.

El encuentro, celebrado durante tres días en Barcelona (España), presentó el viernes una declaración con las conclusiones y los compromisos que óperas y teatros han alcanzado para cooperar en materias como la sostenibilidad, la digitalización, las relaciones con el público y la promoción cultural de la lírica.

“La música y la lírica son agentes que pueden promover la reflexión y el pensamiento crítico, la creatividad y la libertad, la diversidad y la inclusión, la solidaridad y la cohesión de las sociedades”, señala la declaración.

Por ello, instituciones culturales de Brasil, México, España, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Uruguay trabajarán para potenciar la “investigación, comunicación y programación” de óperas iberoamericanas y hacerlas llegar “a otras latitudes” del mundo.

También se ha pactado trabajar para desarrollar un programa iberoamericano de formación para profesionales vinculados a la gestión cultural, mediante residencias itinerantes por teatros y óperas de varios países, y comisionar la producción de nuevas obras líricas coproducidas por dos o más teatros de la Península Ibérica y Latinoamérica.

Paralelamente, la declaración ha reafirmado el compromiso de las entidades culturales con los “derechos fundamentales” y su apoyo incondicional a “la paz y la vida” en medio del contexto de la guerra en Ucrania.

“Vamos a ser imprescindibles cuando toque reconstruir la relación con Rusia. Los primeros que estaremos reconstruyéndola seremos el arte y la cultura”, aseguró Valentí Oviedo, director general del Gran Teatro del Liceo en Barcelona, que acogió el Encuentro.

El próximo encuentro está previsto en Manaus (Brasil) en mayo del 2023, dentro de esta iniciativa impulsada por Ópera Latinoamérica, que representa a entidades como el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera de Colombia en Bogotá y la Ópera de Bellas Artes de México, y Ópera XXI, que da voz al Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, entre otros.