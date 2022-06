¿Es el culto a las armas de fuego la causa de los tiroteos?

El porte de armas de fuego es considerado un derecho en Estados Unidos, pero se ha comprobado que también representa un peligro para la sociedad. Pixabay

Se ha tornado una moda negativa el uso de las armas en las personas menores de 21 años. En los últimos meses hemos visto como jóvenes en los Estados Unidos portan armas con el supuesto debido permiso de acuerdo con las leyes, sin embargo estas acciones no son nada bien vistas por la sociedad que cada vez más rechaza los métodos por las cuales estas personas adquieren armas de alto calibre.

Según cifras de Small Arms Survey publicado por la BBC, se estima que desde el 2018 se han registrado unas 390 millones de armas en circulación solamente en los Estados Unidos. También se destaca que este país posee la más alta cantidad de civiles portando armas, le siguen Yemen, Montenegro, Serbia, Canadá y Uruguay.

El último hecho que suscitó en el Robb Elementary School, en Uvalde, Texas es otro de los tantos incidentes que forman parte de una extensa lista lamentable.

En Panamá también hemos visto que algunos jóvenes portan este tipo de armamentos, sin embargo estos incidentes no ocurren dentro de sitios escolares. Las armas de fuego son utilizadas para asaltos u homicidios.

Algunas señales de alerta son el placer de realizar el mal y el maltrato animal. Pixabay

Para un mejor abordaje de este tema, conversó para nuestro medio el psicólogo Luis Ramírez, quien nos explicó el por qué los jóvenes llegan a realizar estos tristes hechos y cómo podemos ayudar a los más pequeños en la casa para evitar que estos momentos de terror y tristeza ocurran.

“Los crímenes son realizadas por personas de diferentes edades, sexo; existe toda clase de motivación para que realicen estos actos. La salud mental está más comprometida hasta los primeros 20 años de vida. Por ejemplo, los trastornos de salud mental, el 50% aparecen antes de los 15 años y el 75% antes de los 16 años. Esto implica que la salud mental en estas edades es crucial”, declaró Ramírez.

Hizo énfasis en que “no se desarrolla un interés en la persona de matar a otros, pero puede haber en el ambiente psicópatas que han sufrido momentos difíciles en su vida, ya sea abandono, abusos, maltratos que lo llevan a no tener la empatía necesaria para poder identificar y sufrir el dolor de los demás. Son más propensos a realizar este tipo de actos. No es lo mismo un psicópata que un asesino, los escenarios son diferentes. El primero tiene problemas mentales que no lo eximen de su responsabilidad pero no es un asesino que tiene una motivación específica. Hay algunos psicópatas que matan por su delirio”.

Los videojuegos violentos, una hipótesis estudiada

Personas continúan presentando sus respetos a las víctimas en una guardería de Uvalde, Texas. EFE

Algunas personas culpan a los juegos virtuales de guerra como uno de los causantes de estas acciones en los jóvenes ya que recrean esa realidad del juego y transfieren esos conocimientos a la vida real.

Sin embargo, estudios investigados por el psicólogo mencionó que “la data que se maneja hoy en día, por lo que he visto, no muestra una correlación significativa. Es importante señalar que al final, conocer las armas, cómo funcionan y demás, está al alcance de las personas por medio de los videojuegos, pero no muestra de que si se juegan se tienda a realizar actos de violencia con armas”.

Sin embargo, Ramírez dio mucha importancia a las amenazas homicidas o actos relacionados a este tipo de conducta efectuadas por niños y jóvenes.

“Deben considerarse en términos de como la persona lo está diciendo y lo que implica, pero los casos como por ejemplo el que ocurrió en Texas, normalmente no existen muchas señales de esto. En algunos casos sí, pero generalmente no es la variable predominante”, apuntó.

El maltrato hacia los animales, placer en realizar actos violentos hacia otros niños o jóvenes, que se encuentren en una situación de bullying o de abuso y accesos para armas; son señales de alerta que los padres o el adulto responsable debe de tener muy presente. “Es importante hacer un checklist de estas señales para poder intervenir con un profesional”, advirtió el psicólogo.

La entrada de la sociología

Desde una perspectiva sociológica, el profesor experto en la materia y en armas en la Universidad de Bryant, Gregg L. Carter, analizó para el diario español La Razón las causas por las cuales estos hechos se han vuelto más tendientes en la sociedad.

“Las razones son complejas, pero incluyen que Estados Unidos es el único país desarrollado donde la posesión de armas se considera un 'derecho' en lugar de un privilegio. Hay más agresiones violentas en muchos países europeos que en los Estados Unidos, pero las agresiones son con cuchillos; en el país americano con rifles”, declaró Carter.

Para finalizar concluyó que a pesar de la contingencia y la seguridad que se le ha ido añadiendo a las escuelas, estas no son impedimento o barrera para que ocurran las tragedias que han ido sucediendo en los últimos días.

“Las escuelas, en particular, han aumentado sus medidas de seguridad en los últimos años, contratando guardias de seguridad y colocando cámaras de vigilancia, pero estas medidas no pueden disuadir a un tirador masivo muy decidido”.