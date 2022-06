Vale la pena trabajar en nuestro amor propio, puede sonar trillado o romántico, pero cuando no nos queremos es imposible que podamos querer bien a alguien

Cosas que hacemos cuando no nos sentimos suficiente

Antes de pedir consejos asegúrate de conocer de quien viene. Shutterstock

Hay una serie de actos que hacemos los seres humanos cuando no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, o mejor dicho cuando no hemos logrado amarnos o querernos y aceptarnos de verdad. Hoy te contaré algunas.

Darle importancia a lo que otros piensan de nosotros: Incluso hasta en personas que nada tienen que ver contigo, o con lo que haces, o con la vida que estás construyendo. Puede que sea un familiar, tu mejor amigo del colegio, con quien creciste y te conoce bien, pero que no tiene tu background, o estudios, o vivencias como para poder ponerse en tu lugar desde un punto de vista objetivo.

Buscar validación: Incluso hacerlo en personas que ni siquiera sabes cómo piensan o sienten, a veces ni ellas mismas saben qué sienten o cómo piensan. Si vas a validar algo asegúrate de la idoneidad de la persona, que sea referente en el área que estás buscando.

Pedir consejos a personas que están haciendo menos que tú: O incluso nada. Tal vez tienes un apego emocional con algunas personas o grupo, y los colocas en un lugar elevado. Antes de pedir consejos asegúrate de conocer de quien viene.

No sentirnos suficientes está directamente relacionado a nuestro amor propio, cuando dudes en amarte u odiarte, siempre elige amarte. Vale la pena trabajar en nuestro amor propio, puede sonar trillado o romántico, pero cuando no nos queremos es imposible que podamos querer bien a alguien, de esa forma construiremos relaciones de apego en vez de reales, independientes, libres y sinceras.

¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? Cuando te enamoras esperas de esa relación una reciprocidad. Pregúntate, ¿cómo puedes recibir algo que no das, y que inicialmente no sabes darte a ti mismo?

Desde pequeños nuestro amor propio se construye a través de lo que escuchamos sobre nosotros a través de nuestros progenitores, de quienes nos educaron o criaron, luego eso se expande al colegio, al club, a nuestro círculo más intimo y así va creciendo.

Si cuando éramos niños nuestros padres nos decían cosas como: No eres bueno en esto o aquello. Mejor dedícate a otra cosa porque para cantar eres pésimo. Que malo eres. Si haces tal cosa no te voy a querer más. Imagino que debes tener una lista mental de cosas que pudiste escuchar de ti u otras personas. En ese caso tu amor hacia ti dependió de ese tipo de mensajes, que hoy se activan internamente y generan nuevas situaciones en el exterior, en tus relaciones que justifican esos pensamientos internos. Lo positivo es que esto se trabaja, con constancia, cambiando esos pensamientos y reemplazándolos por tu propia estima hacia ti.

Te dejo una pequeña tarea: Haz una lista de las cosas que no te gustan de ti y haz una lista de las cosas que si te gustan de ti. Revisa cada una, piensa: estoy evaluando mi amor por mi mismo en función a si soy bueno cantando, nocinando, haciendo deportes, gastando o generando dinero

¿Por qué no poner foco primero en aquello en lo que sí soy bueno?

¡Espero te sirva! Comienza con esta práctica y luego me cuentas! Ámate, eres único/a.

Paula Cabalén

Life & Business Coach, Mentora y Consultora

Escritora y Speaker internacional

CEO de Consultophy Points of You Country Leader