Luego del estudio recomiendan visibilizar el liderazgo del colectivo LGBTIQ+ en las compañías, Shutterstock

Empresas evitan la conversación sobre el colectivo LGBTIQ+

Durante junio se celebra el orgullo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer), especialmente el día 28 que recuerda los disturbios que se originaron en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en 1969, luego de que la policía sacara a los clientes de un bar gay, y se iniciara una revuelta por tres días.

A propósito de la fecha, un estudio realizado por LLYC revela cómo se posicionan las compañías en relación al tema y qué dicen sus líderes al respecto.

El informe, que reseña los resultados del estudio, revela que el 53% de los mensajes que lanzan las marcas sobre este tema en la red social Twitter se acumula entre los meses de junio y julio.

También que son, al igual que sus CEO, cada vez más activos, aunque apenas representan todavía el 0,46% de la conversación total que se genera sobre este tópico. El apoyo a la comunidad trans (23,2%) y los derechos del colectivo (21,3%) son los principales asuntos abordados.

Muchos empleados ocultan su preferancia sexual porque creen que les va a perjudicar en su carrera. Shutterstock

Para extraer estas conclusiones, LLYC analizó las 25 compañías con más seguidores en Twitter de cada uno de los mercados en los que está presente. Mapearon sus mensajes y los de sus CEO en la red social durante los últimos tres años (casi 80,000 tuits) y cruzaron la conversación social sobre diversidad LGTBIQ+ generada en la sociedad durante ese mismo periodo (17,4 millones menciones de 3,9 millones de perfiles).

Estudiaron la conversación en Twitter en 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana).

De las 25 compañías estudiadas en Panamá, solamente una genera mensajes sobre la temática. Lo hace publicando noticias sobre el colectivo y genera el 14,1 % de los mensajes. Los CEO de Panamá no participan en la conversación sobre la temática.

El director general de la Región Norte de América Latina en LLYC, David González Natal, conversó con La Estrella de Panamá sobre el propósito del informe. “Queríamos entender si las marcas solo abrían la conversación sobre el tema durante el mes del orgullo, porque de pronto empiezas a ver que cambian los avatares de las redes sociales, que hay algunos mensajes (…) también queríamos entender que pasaba con los líderes de esas empresas ¿hablaban del tema o se mantenían alejados?”.

González agregó que buscan generar una conversación activable, “no hacer ruido por hacer ruido; por eso lo primero que recomendamos a las empresas es que inicien la conversación, no solamente se tienen que posicionar en el Pride, hacerlo en esa fecha obviamente da visibilización porque es visibilidad, celebración, reivindicación de derechos, pero es insuficiente, debemos estar haciendo cosas del resto del año”.

El director también recomienda a las empresas asesorarse con especialistas. Detalló que existen instituciones dedicadas a generar talleres de inclusión, considera que “mientras más compleja sea la situación social, más importante es el apoyo de las compañías".

En cuanto a los líderes de las compañías, González aconseja que deben “ser más protagonistas; no vale que no hable, no vale que hablen sus marcas y ellos no, no vale que solo repiten lo que dicen sus compañías, tienen que tener su propio discurso”.

Visibilizar el liderazgo

El director también recomienda a las empresas que deben visibilizar el liderazgo del colectivo LGBTIQ+. “Es muy importante que la gente de una compañía vea a una persona del colectivo, puede ser socio y un alto directivo, eso genera un espejo muy positivo aspiracional para ellos, si todo el mundo es muy parecido y muy heterosexual, lo que piensas es: me tengo que ocultar”.

“Se dan muchos casos en que los empleados están fuera del armario en su vida personal, viven su identidad y su sexualidad con total normalidad y en la compañía no, porque creen que les va a perjudicar en su carrera profesional”, añadió González.