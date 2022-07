Director regional de 3M: 'Panamá tiene una ubicación envidiable para invertir en empresas de manufactura que exporten a la región'

El ejecutivo es responsable por la representación de ocho subsidiarias en la región, con una operación comercial de grupos de negocios que incluyen salud, consumo, transportación y electrónica, y seguridad e industria. Cedida

Enrique Aguirre, director general de 3M para la región de América Central y el Caribe, analiza las proyecciones de la multinacional en el país desde sus cuatro grupos de negocios y las fortalezas de Panamá como plaza de desarrollo. Sobre los resultados del 'Índice del estado de la ciencia' publicado recientemente por la empresa, destaca aspectos en materia de sostenibilidad como los temas que más preocupan a los latinoamericanos, puntualmente la contaminación por plásticos en los océanos, el cambio climático, la contaminación del aire, el suministro de agua limpia y la intensificación de catástrofes naturales.

3M se ocupa de cuatro nichos que abarcan salud, consumo, transportación y electrónica, y seguridad e industria; pero el sector salud definitivamente ha sido protagonista en los dos últimos años. ¿Qué procesos aceleró la pandemia en materia de desarrollo de soluciones, en el mercado que atienden?

Para efectos de la pandemia, 3M tomó tres acciones principales: la primera fue sobre protección de todos los colaboradores, tratando de mantenerlos en casa y, de hecho, todavía mantenemos un esquema de flexibilidad donde cada quien trabaja donde lo considere, lo llamamos work your way y ha sido interesante ver cómo la productividad ha permanecido. La segunda acción fue trabajar con otras empresas para compartir tecnología y buscar soluciones para las áreas afectadas, como los hospitales. Una tercera arista fue multiplicar nuestros niveles de producción en los respiradores o mascarillas 3M-N95; antes de la pandemia se fabricaban menos de mil millones y hoy triplicamos esa cantidad y le dimos la prioridad al sector salud, donde casi el 90% de nuestros suministros iban a esto.

En la planta de 3M Panamá Pacífico se fabrican más de 300 productos para el sector automotriz y cuidados de vehículos, con exportación a cientos de países. ¿Cómo están hoy las operaciones?

Panamá Pacífico representa uno de los centros de manufactura consolidados en Latinoamérica. Tenemos manufactura en Brasil, México y Panamá, donde existe un centro regional de distribución y allí concentramos productos para Latinoamérica, y también desde ahí funciona otra entidad que es la dirección completa de manufactura y suply chain, aparte de las subsidiarias comerciales. A nivel de la planta, manejamos 11 líneas de producción, manejamos casi 300 productos de exportación, made in Panamá con mano de obra panameña y se ha encontrado en constante crecimiento.

¿Con qué ventaja diferencial cuenta hoy Panamá, como 'hub' logístico para atraer inversiones?

Panamá tiene muchas ventajas desde el punto de vista geográfico, que es quizá la más evidente. Tenemos conectividad aérea, marítima, terrestre, interesante para la región. Otro aspecto es la estabilidad económica y política que existe; y cuando vemos todo el contexto, Panamá también es privilegiada por ello, y el hecho de tener como moneda al dólar favorece mucho las negociaciones, los acuerdos... y resumiendo la conectividad, la ubicación, la estabilidad económica, política y su gente, el talento que existe en el país nos han permitido tener experiencias fabulosas.

“Panamá tiene muchas ventajas desde el punto de vista geográfico que es quizá la más evidente. Tenemos conectividad aérea, marítima, terrestre, interesante para la región. Otro aspecto es la estabilidad económica y política que existe; y cuando vemos todo el contexto, Panamá también es privilegiada por ello, y el hecho de tener como moneda al dólar favorece mucho las negociaciones, los acuerdos...”.

En este nuevo mercado, ¿qué tendencias podrían marcar el mundo de los negocios para el desarrollo de productos y soluciones?

3M hace un estudio que define estas tendencias; inicialmente todo el tema de electrificación de vehículos es muy importante; ya vemos proyecciones en las que se habla del parque automotor para 2030 que contará con casi un 30% de vehículos eléctricos, lo que genera toda una transformación en la industria, porque tiene que ver tanto con el vehículo, como con la electrobomba, los cargadores, las señalizaciones, entonces se abre todo un mercado diferente y en Panamá ya hay legislaciones que incentivan al sector público a cambiar sus flotas a autos eléctricos. Todo el tema de sostenibilidad ya es un requerimiento de las organizaciones y del mercado, donde ya los consumidores hacen su elección hacia las empresas socialmente responsables. Todo lo que viene en materia de inteligencia artificial es otra tendencia que vemos que va abarcando cada vez más sectores de la economía. En definitiva, las tendencias son cada vez más en un menor plazo, con comportamientos disruptivos (...) y la telemedicina también tiene una arista interesante.

Hace unos meses conversaba con el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, quien era enfático en el protagonismo de 'nearshoring' como jugador estratégico; ¿usted coincide?

Totalmente; el nearshoring es una estrategia de país hoy, y después de la pandemia toma más vigencia. No podemos olvidar que casi 59 países cerraron sus fronteras para dar prioridad en un momento determinado a sus suministros, durante la crisis sanitaria, lo que afectó la economía de los países de tercer mundo que tenemos menos acceso. Entonces, con el nearshoring como estrategia, en el caso de 3M, tratamos de garantizar que al menos el 80% de los productos que se suministran en un continente se produzca en él, es decir, tener cercanía del usuario final y ahora con el incremento de los precios en el tema logístico y los fletes, toma mucha más vigencia. No sabemos lo cambiante que es el mundo y estamos viendo cómo la guerra entre Ucrania y Rusia puede afectar en materia de suministro de trigo y alimentos. Unas compañías más que otras pueden tener este tipo de visión con el nearshoring y en el caso de Panamá, que tiene una ubicación geográfica envidiable, es un país para invertir en el desarrollo de empresas de manufactura que quieran posicionarse acá para exportar en la región y el gobierno lo ha motivado a través de la Ley EMMA (Régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales), que incentiva a que las empresas se sitúen en Panamá y estén cerca de sus clientes finales.

En otra línea, recientemente publicaron la sexta edición del 'Índice del estado de la ciencia', ¿qué fue lo más importante de esta entrega?

El estudio trata de explorar las actitudes globales hacia la ciencia. Hacemos esta encuesta a 17 mil personas, en más de 17 países, incluyendo América, Europa y Asia. Los hallazgos de esta sexta edición resaltan aspectos como: el 90% de los jóvenes latinoamericanos que están entre 18 y 24 años confían en la ciencia y esperan que esta pueda resolver los desafíos del mundo; el 71% afirma que la ciencia es muy importante en su vida cotidiana. En el estudio se identifican cinco temas globales de gran importancia que son la equidad en materia de steam, las capacidades técnicas y los oficios calificados, la sostenibilidad, la equidad en la salud y la tecnología futura desde la innovación y la transparencia. En cuanto a la equidad en steam, vemos que los latinoamericanos somos más propensos a experimentar barreras para tener acceso a la educación steam y alrededor del 92% está de acuerdo en que sí existen estas barreras para los estudiantes y cuando comparamos este número con lo que tenemos a nivel mundial, está por debajo del 83%; el 87% también afirma que es importante aumentar la diversidad e inclusión en los campos steam, algo importante porque la ciencia no es ciencia si no tiene detrás la curiosidad y la diversidad, y no todas las personas pueden ver un problema de la misma manera y por eso es importante contar con la apertura en diversidad e inclusión. En relación al tema de capacidades técnicas, en Latinoamérica el 71% cree en invertir en un oficio especializado, como por ejemplo, piloto de dron o especialista en big data más que en una carrera tradicional; el 48% no puede pagar una escuela técnica y este número contrasta fuertemente con un 28% a nivel mundial; en materia de sostenibilidad, los temas que más preocupan a los latinoamericanos son la contaminación por plásticos en los océanos, el cambio climático, la contaminación del aire, el suministro de agua limpia y la intensificación de catástrofes naturales. En materia de equidad en la salud, que es otro de los aspectos que se aborda en esta encuesta y cuáles son las expectativas en materia de salud que debe priorizar la ciencia, se encuentran las curas para las enfermedades crónicas, los tratamientos contra el cáncer, las vacunas. Por último, en materia de tecnología hacia el futuro y cómo demostrar un uso ético y transparente, lo que es crucial para mantener la confianza de la gente, vemos que el 86% de los encuestados está de acuerdo en que en el futuro dependeremos más que nunca del conocimiento científico y esto crea la preocupación del manejo de la data que se está desarrollando; los temas de inteligencia artificial tienen un aspecto importante, pero se puede pensar en manipulación no transparente o ética de información. El estudio es abierto al público y mucho más amplio de lo que te he comentado, se puede conseguir en 3M.com/scienceindex.

Quisiera cerrar con la Cumbre de Sostenibilidad 3M; un evento donde activistas, medioambientales, líderes en sostenibilidad empresarial, académicos y pensadores compartieron el pasado 7 de julio modelos y visiones para impulsar el tema.

Hemos tenido varias ediciones con mucho éxito; cada vez tratamos de abarcar aspectos más importantes. Sin duda tenemos un compromiso de sostenibilidad y somos signatarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y tenemos un plan estratégico completo comenzando con la publicación transparente de nuestros indicadores de sostenibilidad; tenemos metas y planes de acción para ser una empresa carbono neutral, suministrar agua a los vertederos y disminuir la utilización de este recurso en nuestras empresas de manufactura. Una de las múltiples actividades que hacemos es esta summit, con speakers de diferentes partes del mundo y de empresas bien posicionadas en la materia, donde hacemos un conversatorio para dar más conocimientos, información y concienciación; hay muchas pymes que aún no han empezado en este viaje tan importante de responsabilidad social, así que tratamos la sostenibilidad desde las empresas, desde las personas de a pie, desde la comunidad, desde el ente de gobierno, buscando el tema de manera integral.