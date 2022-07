Yael Danon estrena el tema 'Fomo', una propuesta de su próximo EP

Yael Danon espera hacer una gira con los temas del álbum nuevo Cedida

Desde Boston, Estados Unidos, acortando la distancia gracias a la tecnología, la cantautora pop panameña-israelí Yael Danon conversó con La Estrella de Panamá sobre sus nuevas propuestas musicales.

Durante uno de los recesos entre clases, Danon reveló que el próximo 22 de julio será el lanzamiento de un nuevo tema llamado 'Fomo' que formará parte de su producción en formato EP.

“Fomo' básicamente habla del miedo a perderse de algo (momentos). Cuando nació, estaba en una sesión con Valentina Rico y Joel Iglesias pensando qué hacer, y se me ocurrió esto que siempre veo que nos pasa, especialmente a los jóvenes... nos da miedo de perdernos algo. Estoy en el trabajo y mis amigos salieron justo la noche que me tocó trabajar. Todos siguen haciendo lo mismo, y yo me doy cuenta de que tengo que avanzar y hacer cosas diferentes”, explicó Danon.

Ante la interrogante de si siente que se está perdiendo de algo por seguir su carrera musical, la cantante respondió que no ve su trabajo como un sacrificio, sino como algo bueno. “A veces nos toma tiempo entender que estamos donde tenemos que estar. Cada año sufro menos de 'Fomo' porque estoy entendiendo que no tengo que hacer todo al mismo tiempo, todo tiene su tiempo y puedes perderte de algo, pero estás ganando otra cosa”.

Yael Danon es una cantautora trilingüe de 16 años nacida y criada en Panamá. Comenzó a escribir y cantar cuando tenía 8 años de edad. Después de entregar su diario a su profesor de música, decidió que quería participar en el concurso de talentos de la escuela, y desde entonces supo que el canto era su pasión y continuó actuando en teatro musical en Panamá y participando en festivales.

En el año 2019, durante unas vacaciones familiares en Israel, Yael se enteró de las audiciones para Israel's Got Talent. Con solo 13 años de edad se convirtió en la ganadora de la categoría juvenil del concurso de canto.

Luego del concurso, Danon aprendió a tocar el piano y empezó a componer sus propias canciones. Su primer lanzamiento fue 'To Change', un tema que trata sobre los cambios por los que atraviesan las personas durante el transcurso de la vida. “Sean grandes o pequeños, son los cambios los que nos identifican como personas, como artistas, y también habrá obstáculos, pero solo al superarlos nos hacemos fuertes”, dijo la cantante en 2019.

En el año 2020 lanzó su primer sencillo en español, 'Abre tus alas'. Esta canción bajo el género pop incluye elementos urbanos como componente diferenciador de sus trabajos anteriores. La cantó por primera vez durante el Musicalion, festival cultural gratuito que se realiza cada año en el parque Omar, en Panamá.

El pasado 10 de junio, Danon estrenó 'Teddy Bears', canción que ha tenido un gran recibimiento por parte del público. “Estoy súper agradecida, entró a cuatro playlist de Spotify, quedó en la portada de Fresh Finds, no esperé que eso iba a pasar, todavía no me lo creo. El equipo de trabajo me dijo: 'Te tenemos una sorpresa, y cuando vi empecé a llorar porque no lo podía creer, estoy muy feliz”, contó Danon.

“'Teddy Bears' es básicamente esa amiga buena e inteligente que te está advirtiendo sobre este chico nuevo que estás empezando a conocer. La canción destaca todas las estupideces lindas de las que te estás enamorando, y en lugar de mirar el panorama general, no te das cuenta de que te estás equivocando”, reveló la cantante.

Todo estos temas forman parte del álbum 'Diary Girl', que trata de relaciones tóxicas, ansiedad, miedo a perderse algo y rupturas complicadas. Son experiencias reales. Además, tiene un estilo de narración que permite a la audiencia gestar su propia imagen de cada personaje e historia, y conectarlos con sus propias experiencias diarias.

“Lo que hice es una compilación de todas las cosas que he escrito en mi diario, cosas que me han pasado y que he visto en mi vida; también hablo de situaciones que mis amigos pasan. Decidí convertir eso en un álbum”, relató la artista.

Yael Danon confesó a este diario que pensó en no sacar algunos temas porque eran muy personales; sin embargo, consideró que su responsabilidad como artista es brindar un espacio al público para sentirse escuchado. “Me di cuenta de que si yo logro decir lo que a tanta gente le da miedo, más gente se va a poder conectar y sentirse escuchada”.

El álbum tendrá algunas canciones muy personales, relacionadas con situaciones que a Danon le daba miedo compartir porque, en su momento, le afectaron emocionalmente. “Son cosas que me han pasado, pero que me han ayudado a crecer al final del día. Siento que son las canciones que mejor he escrito porque son las más personales”, agregó.

La cantante espera terminar sus estudios, le faltan dos años. Luego, seguirá trabajando en su carrera musical, escribiendo sus canciones sobre cosas que le sucedan o vea. Entre sus próximos proyectos está hacer una gira con los últimos temas que ha lanzado.

También tiene un lado activista, así lo compartió con este diario durante una entrevista en el año 2020. “Soy embajadora del movimiento 'Ni uno más', una iniciativa que busca erradicar el bullying y prevenir el acoso escolar. En octubre de este año hice una campaña donde entrevisté a influenciadores y artistas que hablaron sobre el tema”, dijo en esa oportunidad.