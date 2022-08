Disposición de desechos en Panamá, el cambio que no puede esperar

En promedio, cada ciudadano genera entre 1,0 y 1,2 kg de basura por día. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Panamá tiene “uno de los mayores índices de generación de basura per cápita”, según un estudio sobre los avances del 'Programa Basura Cero 2015-2035' del Municipio de Panamá, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

En promedio, cada ciudadano genera entre 1,0 y 1,2 kg por día. Un aproximado de 2.500 toneladas de basura ingresa diariamente al vertedero de cerro Patacón y unas 300 toneladas diarias se quedan en las calles y quebradas sin recogerse.

El administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Pedro Castillo Garibaldo, ha señalado en reiteradas ocasiones que “los procesos de recolección, manejo y disposición de desechos en la ciudad de Panamá carecen de un sistema que permita separar y reciclar la basura”.

Castillo también ha hablado sobre el deterioro de la flota vehicular de la AAUD, con solamente 30 camiones recolectores y compactadores que se encuentran operativos, mientras los contratos de alquiler de retroexcavadoras y camiones volquete –que se utilizan para recoger los desechos– ya expiraron.

El manejo adecuado de residuos se debe hacer desde el hogar. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El administrador aseguró, además, que la falta de equipo no es el único problema, “también está el tema de cómo está construida la ciudad de Panamá, es un problema de estacionamientos”, hay lugares donde hay “más autos que apartamentos, hay carros en las aceras y un carro recolector de basura no puede entrar (...) donde hay carros estacionados hasta en la vía principal, un compactador no puede recoger allí”.

Sin embargo, aunque la periodicidad de la recolección de los desechos mejore, el manejo inadecuado de la basura desde las casas hasta los vertederos, persiste. Por lo que diferentes fundaciones se han aliado con locales comerciales e instituciones para afrontar esta situación.

Luego de realizarse el conversatorio 'Trash Talk', la cofundadora de Waste Revolution, Monique Chevalier, compartió con La Estrella de Panamá que en el evento pudo percibir que hay interés de parte de las personas en aprender cuál es la mejor forma de disponer los residuos.

“Nosotros lo llamamos revolución, porque sentimos que todos tenemos un rol importante; estamos trabajando en alianza con otras fundaciones y con locales comerciales para que reciclar sea parte de la rutina diaria de las personas; incluimos puntos de reciclaje en gimnasios, salones de belleza, entre otros”.

La fundación tiene una alianza con Recicladora Nacional de Panamá, que se encarga de la recolección y manejo de los materiales. “Tenemos una alianza con ellos, porque confiamos y sabemos a dónde ellos están enviando estos materiales” agregó.

“Es posible generar en Panamá un desarrollo que genere riquezas a través de la economía circular en función de un respeto y conservación de los recursos naturales” RAISA BANFIELD

AMBIENTALISTA

Panamá es rico en bosques y agua

Raisa Banfield, presidenta de la fundación Panamá Sostenible, intervino en el conversatortio 'Trash Talk', que se llevó a cabo en el Museo del Canal y se trataron los retos actuales del país con los residuos.

“Panamá es parte de uno de los corredores naturales más valiosos del planeta; uno de los 26 puntos con la biodiversidad más relevante del mundo. Es uno de los países más ricos, es el concolón en bosques, mares, en agua: tenemos 52 cuencas hídricas volcadas hacia dos océanos”, expresó la ambientalista.

Banfield mencionó que “somos uno de los tres países en todo el mundo con carbono negativo, sin embargo, el consumo energético y de agua sigue aumentando. Además, se ha registrado un aumento en la tasa de basura en los últimos años. En 2015 era de 2.000 toneladas diarias, hoy va por más de 4.000 toneladas de basura por día”.

Entre los desafíos ambientales, también habló de la industria de la minería metálica, mientras mostraba un mapa donde se apreciaban las decenas de solicitudes de mineras que se pretenden otorgar en el país.

“Estas transgreden áreas protegidas; este escenario de insostenibilidad no es acorde con esa riqueza que les comentaba”.

“Cuando trabajé en la Alcaldía, pudimos hacer el primer estudio de gases de efecto invernadero, de desastres naturales y del crecimiento de huella [urbana]. El resultado reflejó las tres amenazas que tiene Panamá: inundaciones, vientos y pérdida de agua. Todas incrementadas por el cambio climático, pero su causa no es el cambio climático”, explicó Banfield.

¿Qué se puede hacer?

Banfield enumeró las acciones que deben ejecutarse para disminuir las amenazas que enfrenta el país por la disposición inadecuada que se da a los desechos. “Integrar la ciudad a las áreas naturales a través de acciones que impacten en esas zonas, pero que no las afecten, recuperar las riberas de los ríos, conectar las áreas protegidas con los espacios abiertos de la ciudad, generar un cordón natural en torno a la ciudad, proteger espacios verdes, diseñar un plan que disminuya los riesgos de inundaciones”.

Por su parte, Monique Chevalier resaltó la relevancia de ofrecer espacios de accesibilidad y enseñanza, “hace falta accesibilidad, que lo enseñen en las escuelas (...) nosotros decimos que todo comienza con reflexionar, que la persona entienda que como consumidor tiene un rol importante; lo que compra está diciendo: yo quiero que más de estos productos, como el plástico, si la gente sigue comprándolo se seguirá produciendo”.