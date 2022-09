Sé transparente en tus pagos y trato al equipo

Tenemos que obrar con justicia y siempre generar una relación responsable y constructiva. Pixabay

Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia: Sócrates

Nuestra mínima obligación como empresarios siempre es pagar con legalidad y mucha transparencia nuestros impuestos. Aunque sé que a los empresarios o emprendedores nos sea difícil hablar de estas cosas, tenemos que hacerlo porque vivimos en sociedades actuales con brechas de desigualdad muy marcadas.

Nosotros como empresarios y empresarias tenemos que cumplir con las cargas fiscales y laborales, como lo marca la ley. Nunca podemos titubear en pagar nuestros impuestos y todas nuestras obligaciones, tales como: seguro social, vacaciones, uniformes, y claro reparto de dividendos.

Tenemos que obrar con justicia y siempre generar una relación responsable y constructiva con nuestros colaboradores; involucrar a la gente que trabaja en la empresa o en nuestros emprendimientos, dar incentivos para premiar a dar lo mejor y hacer sentir a nuestros equipos de colaboradores que la empresa es propia de ellos también. Muchos de los colaboradores, casi siempre, tienen la camiseta de la empresa más puesta que nosotros mismos.

Y es que en tiempos de crisis, solo hay dos opciones, o nos levantamos a la defensiva, o nos levantamos más temprano, ¡madrugar y cumplir!

Así como es importante pagar los impuestos, es también el trato a los colaboradores con dignidad, brindarles la posibilidad de crecer, de sentirse útiles y de mejorar su condición. Quien siente que crece en una empresa, se siente más agradecido con ella, y por tanto, se pone la camiseta con más entusiasmo.

Por ende, mi secreto siempre ha sido buscar la manera de ayudar a mi equipo de colaboradores a mejorar su condición, así como cumplir cabalmente el pago de impuestos; tengo una máxima de ver tanto a los colaboradores como al Estado, como socios, que debo ser transparente y cumplir.

Thomas Alva Edison decía que en el trabajo y la creación hay que dedicar 99% del esfuerzo a la transpiración y solo 1% a la inspiración. Por eso, te insisto estimado lector, no hay que creerse el éxito, hay que seguir trabajando como si este no existiera. Y es un consejo válido para todas las épocas porque no se puede salir adelante si no hay esfuerzo y sacrificio.

Nuestros negocios no son islas solitarias, todo se interconecta: Estado, empresa, personas. Hasta la próxima, guerrera, guerrero.